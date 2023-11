ASCENCIO VERSTERKT ZIJN AANWEZIGHEID IN RETAIL PARK "BELLEFLEUR" IN BELGIË

Op 14 november 2023 heeft Ascencio 100% van de aandelen verworven in Holdtub BV, een vennootschap die 3 winkeleenheden bezit in retail park “Bellefleur” in Couillet (Charleroi, België), met een totale oppervlakte van bijna 3.000 m².

Deze recent vernieuwde oppervlaktes zijn volledig verhuurd en in gebruik door ketens met nationale of internationale faam: Jysk, Poltronesofà en Jack&Jones. Met hun activiteiten in meubilair, decoratie en herenmode versterken deze merken de commerciële mix van de site en de kwaliteit van het aanbod voor de klanten.

Met deze overname consolideert Ascencio zijn aanwezigheid in een sinds bijna tien jaar bijzonder populair commerciële zone.

De investering gebeurt op basis van een waardering van het actief van EUR 7,0 miljoen, conform de marktwaarde bepaald door de expert.

De transactie, die volledig met schuld wordt gefinancierd, zal op jaarbasis een geschatte positief effect hebben van EUR 0,01 per aandeel op de EPRA Earnings en 0,5% op de schuldgraad van de Vennootschap.

Deze transactie sluit naadloos aan bij de strategie van Ascencio om te investeren in retail parken met de gewenste intrinsieke kwaliteiten op het gebied van ligging, commerciële aantrekkingskracht en historische prestaties.

Bijlage