Embalagens retornáveis podem eliminar 1 trilhão de garrafas e copos descartáveis

Oceana reivindica que principais empresas globais de bebidas e envase aumentem uso de embalagens retornáveis, reduzam a poluição plástica marinha e ajudem a proteger os oceanos

November 14, 2023 12:34 ET | Source: Oceana, Inc. Oceana, Inc.

Washington, District of Columbia, UNITED STATES