Norsk Hydro: Hydro varslet om selskapsrestrukturering av Markbygden Ett AB

Hydro har blitt informert om at Markbygden Ett AB har gått inn i en restruktureringsprosess i henhold til svensk lov. Restruktureringen kan komme til å påvirke leveransene i den langsiktige kraftkontrakten mellom Markbygden Ett AB og Hydro Energi, men vil ikke påvirke forsyningssikkerheten til Hydros norske aluminiumsverk.

Hydro Energi AS inngikk i 2017 en langsiktig kraftavtale (PPA) med Markbygden Ett AB, for årlig fast leveranse av 1,65 TWh i perioden 2021-2039. Kontrakten var viktig for å sikre finansiering og bygging av vindparken Markbygden, som ligger vest for Piteå i Nord-Sverige. Parkens årlige produksjon ble anslått til å være 2,2 TWh.

På grunn av betydelig lavere produksjonsnivå enn forventet og påfølgende økonomiske utfordringer har Markbygden Ett AB ikke vært i stand til å levere kraft til Hydro i henhold til avtalen siden 6. februar 2023. Umeå tingsrätt har i dag, 14. november, innvilget Markbygden Ett ABs søknad om å gå inn i en restruktureringsprosess.

Markbygden Ett AB er eid av China General Nuclear Power Group Europe Energy (CGNEE) og BNR Infrastructure, som igjen er eid av GE Capital og Silk Road Fund China.

Hydros krav mot selskapet for uteblitt levering av totalt 0,9 TWh kraft fra februar 2023 til og med tredje kvartal 2023, beløper seg til rundt 12 millioner euro. Hydro vil søke kompensasjon for volumene som ikke blir levert.

Hydro er i dialog med den lokale domstoladministrasjonen og venter på informasjon om videre prosess.

Hydro har en robust sourcingstrategi og kraftportefølje. Kraftforbruket ved selskapets norske aluminiumsverk er nær fullt dekket frem til 2030, basert på en gjennomsnittlig årlig egenproduksjon av vannkraft på 9,4 TWh og en langsiktig kontraktsportefølje på om lag 10 TWh per år.





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12