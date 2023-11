FPI industriel Nexus annonce ses résultats du T3 2023 et la distribution de décembre

TORONTO, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 septembre 2023.



Faits saillants

1 er novembre - acquisition d’un immeuble industriel de 336 448 pieds carrés situé à London, en Ontario, pour 55,8 millions de dollars, dont 27,1 millions de dollars du prix d'achat a été réglé par des parts évaluées à 11,30 $ par part.

novembre - acquisition d’un immeuble industriel de 336 448 pieds carrés situé à London, en Ontario, pour 55,8 millions de dollars, dont 27,1 millions de dollars du prix d'achat a été réglé par des parts évaluées à 11,30 $ par part. 12 septembre - augmentation des facilités de crédit non garanties du FPI de 375 millions de dollars à 525 millions de dollars.

4 juillet - acquisition d’un immeuble industriel de 141 534 pieds carrés situé à Burlington, en Ontario, pour 48,4 millions de dollars.

Le bénéfice d'exploitation net (BEN) des immeubles industriels devrait être d’approximativement 91 % pour le T4 à la suite de ces transactions.

Le taux d'occupation de 97 % au 30 septembre 2023 est stable par rapport au taux de 97 % au 30 juin 2023 et au 30 septembre 2022.

Le BEN du T3 2023 de 29,3 millions de dollars a augmenté de 4,4 millions de dollars et de 17,9 % par rapport au BEN du T3 2022 de 24,9 millions de dollars et de 1,6 million de dollars et de 5,9 % par rapport au BEN du T2 2023 de 27,7 millions de dollars.

Au T3 2023, le BEN des immeubles comparables 1) de 23,3 millions de dollars a augmenté de 0,6 million de dollars et de 2,5 % par rapport au T3 2022.

de 23,3 millions de dollars a augmenté de 0,6 million de dollars et de 2,5 % par rapport au T3 2022. Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés 1) par part de 0,198 $ au T3 2023, par rapport à 0,196 $ au T2 2023 et à 0,209 $ au T3 2022.

par part de 0,198 $ au T3 2023, par rapport à 0,196 $ au T2 2023 et à 0,209 $ au T3 2022. Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés 1) par part de 0,165 $ au T3 2023, par rapport à 0,165 $ au T2 2023 et à 0,179 $ au T3 2022.

par part de 0,165 $ au T3 2023, par rapport à 0,165 $ au T2 2023 et à 0,179 $ au T3 2022. Taux de distribution des FPEA normalisés 1) de 97,2% au T3 2023, par rapport à 97,3% au T2 2023 et à 88,9% au T3 2022.

de 97,2% au T3 2023, par rapport à 97,3% au T2 2023 et à 88,9% au T3 2022. Valeur de l’actif net 1) par part de 12,89 $ au 30 septembre 2023 par rapport à 12,49 $ au 30 juin 2023 et à 12,45 $ au 30 septembre 2022.

par part de 12,89 $ au 30 septembre 2023 par rapport à 12,49 $ au 30 juin 2023 et à 12,45 $ au 30 septembre 2022. Ratio dette sur actif total de 48,5 % au 30 septembre 2023, comparativement à 48,0 % au 30 juin 2023. Au 30 septembre 2023, 153,5 millions de dollars étaient disponibles sur les lignes de crédit du FPI et le FPI détenait un portefeuille d’immeubles non grevés de 758,8 millions de dollars.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00, heure normale de l'Est, le mercredi 15 novembre pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation.



1) Mesure financière non conforme aux IFRS

« Alors que le marché immobilier est confronté à l’incertitude dans un environnement de taux d’intérêt élevés, le secteur industriel constitue une classe d’actifs stable et privilégiée. Le BEN des immeubles comparables continue de bénéficier des écarts entre les loyers effectifs et ceux du marché », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous nous concentrons sur l'achèvement de nos projets de développement à haut rendement, et nous poursuivons patiemment la vente de nos actifs de commerces et de bureaux, dont le produit sera utilisé pour renforcer notre bilan. L'intensification de 312 000 pieds carrés de l’un des immeubles du FPI à Regina, en Saskatchewan, et deux autres projets de développement totalisant environ 210 000 pieds carrés, actuellement en cours à Hamilton et à London, en Ontario, progressent bien, et nous attendons avec impatience le bénéfice d'exploitation net supplémentaire qu'ils généreront suite à leur achèvement attendu au printemps et à l'été de l'année prochaine. Les récentes acquisitions et développements ont considérablement élevé la qualité du portefeuille du FPI. Nous avons sous contrat un immeuble nouvellement construit dans la région de Calgary, dont la fermeture est prévue en décembre, ce qui ajoute un autre actif de haute qualité au portefeuille. Avec l'acquisition de 336 448 pieds carrés finalisée le 1er novembre, nous avons accru notre présence dans le marché de London, en Ontario, qui compte parmi les marchés immobiliers industriels les plus performants au Canada.

Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

30 septembre Neuf mois clos le

30 septembre 2023 2022 2023 2022 Résultats financiers $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 39 752 34 424 115 647 100 265 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 29 331 24 873 82 748 70 859 Bénéfice net 76 954 40 055 157 893 137 759 Faits saillants financiers Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 18 060 16 661 51 283 47 085 FPE normalisés1), 2) 17 887 16 548 51 604 47 454 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 15 072 14 302 43 120 40 601 FPEA normalisés1), 2) 14 899 14 189 43 441 40 970 BEN des immeubles comparables1) 23 311 22 752 59 624 57 273 Distributions déclarées3) 14 477 12 609 42 711 37 619 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers),

1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Voir Annexe A – Mesures financières non conformes aux IFRS. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.



Mesures non conformes aux IFRS

Des mesures financières non conformes aux IFRS présentées dans les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la page 3 du rapport de gestion du FPI pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2023, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site web du FPI sous Relations avec les investisseurs (« Investor Relations » en anglais). Voir l'Annexe A de ce communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

BEN

Le BEN de 29,3 millions de dollars au T3 2023 a augmenté de 4,4 millions de dollars par rapport au BEN de 24,9 millions de dollars au T3 2022. Les acquisitions réalisées après le 1er juillet 2022 ont généré un BEN supplémentaire de 4,6 millions de dollars au T3 2023 par rapport au T3 2022. Le BEN des immeubles comparables au T3 2023 a augmenté de 0,6 million de dollars par rapport au T3 2022, principalement en raison des échelons de loyer et des augmentations de l'IPC dans certains des immeubles industriels du FPI, ainsi que des augmentations de loyer lors des nouveaux baux et renouvellements de baux. Les loyers linéaires ont également contribué à 0,4 million de dollars de l'augmentation par rapport au T3 2022, principalement en raison des immeubles nouvellement acquis dont les loyers sont échelonnés. La cession d'un petit immeuble industriel et de quatre immeubles commerciaux entre juillet 2022 et septembre 2023 a réduit le BEN de 1,0 million de dollars par rapport au T3 2022.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

L'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement pour le T3 2023 a totalisé 30,1 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des propriétés totalisant environ 489 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui a donné lieu à une réévaluation nette des immeubles productifs de revenus d'environ 26,9 millions de dollars. L’un des immeubles évalués représentait environ 84% de la plus-value nette de 26,9 millions de dollars. De plus, un immeuble de placement acquis au deuxième trimestre, dont les loyers effectifs étaient nettement inférieurs à ceux du marché et qui a été acquis pour environ 24 millions de dollars de moins que sa valeur estimée, a également été réévalué par rapport à sa valeur comptable antérieure, qui correspondait approximativement au prix d'achat, ce qui a généré une augmentation de la juste valeur d'environ 19,1 millions de dollars au cours du trimestre. Les gains de juste valeur enregistrés sur les immeubles détenus aux fins de développement ont totalisé 16,6 millions de dollars au cours du trimestre. La différence entre la juste valeur des immeubles détenus aux fins de développement, sans tenir compte des rendements dus au développement, et la juste valeur après achèvement est constatée au prorata des coûts engagés à ce jour, à l'exclusion du coût des terrains, par rapport au total des coûts d'aménagement prévus au budget, à l'exclusion du coût des terrains. Ces gains de juste valeur ont été partiellement contrebalancés par des ajustements de juste valeur pour le reste du portefeuille du FPI totalisant 24,4 millions de dollars, liés principalement à l'expansion du taux de capitalisation appliqué principalement aux immeubles du FPI à Calgary, à Montréal et en Colombie-Britannique, 5,9 millions de dollars de dépenses en capital a été réévalué à une juste valeur de zéro, et 2,2 millions de dollars de pertes de juste valeur liées aux coûts de transaction suite à l’acquisition réalisée au cours du trimestre.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le mercredi 15 novembre 2023 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 15 décembre 2023. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 0526 comme code d’accès.

Distribution de décembre 2023

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 janvier 2024 aux détenteurs de parts inscrits au 29 décembre 2023.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition d’immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et potentiellement des États-Unis, et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 116 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI a une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d’environ 12,4 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 93 038 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 68 427 000 parts du FPI et environ 24 611 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 30 septembre

Neuf mois clos le 30 septembre 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice net 76 954 40 055 36 899 157 893 137 759 20 134 Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement - 255 (255 ) 807 255 552 Ajustement de la juste valeur (62 672 ) (27 491 ) (35 181 ) (118 201 ) (102 041 ) (16 160 ) Ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence1) (55 ) 374 (429 ) (125 ) 618 (743 ) Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B comptabilisées en charges 3 555 3 251 304 10 036 9 779 257 Amortissement des incitations des locataires et des frais de location 272 204 68 853 680 173 Paiements du principal des contrats de location (17 ) (10 ) (7 ) (49 ) (34 ) (15 ) Amortissement des actifs liés aux droits d'utilisation 23 23 - 69 69 - Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 18 060 16 661 1 399 51 283 47 085 4 198 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 90 452 79 208 11 244 88 844 78 543 10 301 FPE par part de base 0,198 0,209 (0,011 ) 0,581 0,604 (0,023 ) FPE 18 060 16 661 1 399 51 283 47 085 4 198 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 628 688 (60 ) 1 923 1 971 (48 ) Moins : Autres revenus2) (801 ) (801 ) - (1 602 ) (1 602 ) - FPE normalisés 17 887 16 548 1 339 51 604 47 454 4 150 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 90 452 79 208 11 244 88 844 78 543 10 301 FPE normalisés par part de base 0,198 0,209 (0,011 ) 0,581 0,604 (0,023 ) (en milliers de dollars canadiens sauf les montants par part) Trimestre clos le 30 septembre

Neuf mois clos le 30 septembre 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 18 060 16 661 1 399 51 283 47 085 4 198 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 438 ) (1 059 ) (379 ) (3 663 ) (2 684 ) (979 ) Réserve en capital4) (1 550 ) (1 300 ) (250 ) (4 500 ) (3 800 ) (700 ) Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 15 072 14 302 770 43 120 40 601 2 519 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base5) 90 452 79 208 11 244 88 844 78 543 10 301 FPEA par part de base 0,167 0,181 (0,014 ) 0,485 0,517 (0,032 ) FPEA 15 072 14 302 770 43 120 40 601 2 519 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 628 688 (60 ) 1 923 1 971 (48 ) Moins : Autres revenus2) (801 ) (801 ) -

(1 602 ) (1 602 ) - FPEA normalisés 14 899 14 189 710 43 441 40 970 2 471 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 90 452 79 208 11 244 88 844 78 543 10 301 FPEA normalisés par part de base 0,165 0,179 (0,014 ) 0,489 0,522 (0,033 )





(1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise. (2) Les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprennent des ajustements pour les montants de l’obligation de location du vendeur relativement aux immeubles du FPI de Richmond en Colombie-Britannique qui sont payables par le vendeur de l’immeuble jusqu’à ce que la construction de la propriété soit achevée et que les locataires en prennent possession et paient leur loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le BEN aux fins de la comptabilité mais le montant total estimé de l’obligation de location du vendeur est enregistré dans les autres revenus. Les FPE normalisés et les FPEA normalisés excluent les montants futurs estimés de l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat et du résultat global et incluent les loyers trimestriels prévus à recevoir sous la forme de l’obligation de location du vendeur. (3) La réserve en capital comprend les dépenses en capital d'entretien les incitatifs aux locataires et les coûts de location. Les montants de réserve sont établis en fonction des rapports sur l'état des bâtiments des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires des incitatifs aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée étant donné la nature fluctuante de ces dépenses. (4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B.