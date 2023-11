Matmerize asegura contrato del DOD para el desarrollo de materiales compuestos de polímero de baja inflamabilidad utilizando métodos avanzados de IA

ATLANTA, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matmerize, Inc ., un líder del sector en Informática de Polímeros y Formulaciones, orgullosamente anuncia su selección por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) para un contrato de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR) con el objetivo de avanzar las metodologías de IA para acelerar el diseño de nuevos materiales compuestos de polímeros de baja inflamabilidad. Matmerize está entusiasmada acerca del potencial transformativo de este proyecto, pues además de mejorar la seguridad contra incendios para buques y submarinos de la Marina, también encontrará aplicaciones en una amplia gama de sectores, que incluyen construcción, aeroespacial, automotriz y productos de consumo. Este contrato llega inmediatamente después de otro SBIR recientemente otorgado a Matmerize por la National Science Foundation (NSF) para el desarrollo de infraestructuras de aprendizaje automático informadas y aplicadas por la física para el avance del desarrollo de materiales.



La inflamabilidad de los compuestos poliméricos se cuantifica mediante un conjunto de parámetros cuantitativos, generalmente medidos utilizando instrumentos/pruebas altamente estandarizados definidos por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y otras agencias. Los materiales poliméricos deseables que cumplen con los valores específicos de las pruebas estandarizadas ASTM y no ASTM requieren una combinación óptima de polímeros base, aditivos funcionales, retardantes de llama y condiciones de procesamiento. Matmerize colaborará con el DOD para desarrollar una capacidad de Informática de Polímeros utilizando datos curados adecuados y técnicas avanzadas de IA/ML, dirigidas al diseño acelerado de compuestos de matriz polimérica de baja inflamabilidad que cumplan con otros objetivos críticos de rendimiento mecánico y térmico necesarios para la Marina.

Otros puntos destacados clave de la evaluación incluyen:

(1) creación de una base de datos de materiales compuestos con inflamabilidad y otras propiedades relevantes, como la velocidad máxima de liberación de calor, el tiempo de ignición y la densidad de humo,

(2) desarrollo de modelos de IA capacitados en la base de datos para predecir las propiedades relevantes para nuevas formulaciones de compuestos, y

(3) recomendar un conjunto de compuestos poliméricos prometedores, es decir, las combinaciones de polímeros base, aditivos funcionales, retardantes de llama y condiciones de procesamiento, para la síntesis y prueba experimental.

Huan Tran, director de investigación e innovación de Matmerize, dijo: "Esta colaboración significa un gran logro en la búsqueda de compuestos de polímeros más seguros y de menor inflamabilidad. Nos enorgullece liderar el desarrollo de soluciones de vanguardia impulsadas por IA de materiales compuestos de baja inflamabilidad que además de cumplir con los rigurosos estándares de prueba ASTM, también abordan los requisitos de seguridad vitales exigidos para los buques de la Marina".

En el corazón de la innovación de Matmerize se encuentra PolymRize™, su producto estrella: una plataforma de software Polymer Informatics basada en la nube meticulosamente diseñada para acelerar el avance de polímeros, compuestos y formulaciones. El SBIR de DOD se alinea a la perfección con la misión central de Matmerize de desatar el enorme potencial de la IA en la ingeniería avanzada de materiales para abordar desafíos críticos y mejorar la funcionalidad, seguridad contra incendios y sostenibilidad. Ambos contratos SBIR de DOD y de NSF llegan en un momento oportuno e impulsarán y avanzarán conjuntamente la tecnología PolymRize™ basada en IA de manera sinérgica.

Chiho Kim, director de tecnología de Matmerize, expresó su entusiasmo al afirmar: "Los dos contratos SBIR simultáneos otorgados por el Departamento de Defensa y la NSF representan un respaldo rotundo de la plataforma pionera de informática de polímeros de Matmerize, PolymRize™. Estos contratos nos ofrecen los recursos y el apoyo necesarios para avanzar aún más nuestra plataforma PolymRize™ basada en IA".

Para más información sobre la plataforma innovadora PolymRizeTM visite: https://www.matmerize.com/polymrize

Acerca de Matmerize:

Matmerize, Inc. es una reciente escisión (spin-out) del Georgia Institute of Technology y fue fundada por el Dr. Rampi Ramprasad y el Dr. Chiho Kim. Matmerize es un líder innovador en la intersección de la ingeniería avanzada de materiales y la inteligencia artificial. Con la misión de revolucionar la seguridad contra incendios y la sostenibilidad a través de la tecnología de IA, nos comprometemos a ir más allá y abrir nuevas posibilidades. Nuestro equipo dedicado de expertos se esfuerza por crear soluciones que tengan un impacto positivo en el desarrollo de nuevos materiales mientras minimizan la huella ecológica.

