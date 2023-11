Matmerize raih kontrak dari Departemen Pertahanan AS untuk mengembangkan material komposit polimer yang tidak mudah terbakar dengan menggunakan metode AI yang canggih

ATLANTA, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matmerize, Inc ., pemimpin industri dalam Informatika Polimer & Formulasi, dengan bangga mengumumkan telah dipilih oleh Departemen Pertahanan AS untuk mendapatkan kontrak Small Business Innovation Research (SBIR) yang bertujuan untuk meningkatkan metodologi AI untuk mempercepat pengembangan desain material komposit polimer baru yang tidak mudah terbakar. Matmerize bersemangat dengan potensi transformasi dari proyek ini karena tidak hanya meningkatkan pengamanan kebakaran pada kapal dan kapal selam Angkatan Laut AS, tetapi juga akan dapat diterapkan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, dirgantara, otomotif, dan produk konsumen. Pemberian kontrak ini terjadi menyusul setelah Matmarize mendapatkan kontrak SBIR lainnya baru-baru ini dari National Science Foundation (NSF) untuk mengembangkan arsitektur pembelajaran mesin berdasarkan informasi fisika dan penerapan hukum fisika untuk memajukan pengembangan material.



Sifat mudah terbakar komposit polimer diukur dengan serangkaian parameter kuantitatif, yang biasanya diukur menggunakan instrumen/tes dengan standardisasi optimal yang ditetapkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM) dan badan lainnya. Material polimer yang diinginkan dan memenuhi nilai spesifik dari tes dengan standardisasi ASTM dan non-ASTM mensyaratkan kombinasi yang optimal dari polimer dasar, aditif fungsional, penghambat nyala, dan kondisi pemrosesan. Matmerize akan berkolaborasi dengan Departemen Pertahanan AS untuk mengembangkan kemampuan Informatika Polimer dengan menggunakan data pilihan yang sesuai dan teknik AI/MI yang canggih, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan desain komposit matriks polimer yang tidak mudah terbakar yang memenuhi target performa mekanis dan termal penting lainnya yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut AS.

Sorotan penting dari kontrak mencakup:

(1) pembuatan basis data material komposit dengan sifat mudah terbakar dan sifat lainnya yang relevan, seperti laju pelepasan panas, waktu penyalaan, dan kepadatan asap,

(2) pengembangan model AI yang dilatih dengan menggunakan basis data untuk memprediksi sifat terkait untuk formulasi komposit yang baru, dan

(3) merekomendasikan kumpulan komposit polimer yang menjanjikan, yakni kombinasi dari polimer dasar, aditif fungsional, penghambat nyala, dan kondisi pemrosesan, untuk sintesis dan pengujian melalui eksperimen ilmiah.

Cuplikan Media yang menyertai pengumuman ini tersedia dengan mengklik di tautan berikut:

Huan Tran, Direktur Inovasi Riset untuk Matmerize menyatakan, “Kolaborasi ini menandai pencapaian besar dalam upaya menghasilkan komposit polimer yang lebih aman dan tidak mudah terbakar. Kami bangga dalam memimpin pengembangan solusi mutakhir berbasis AI untuk material komposit yang tidak mudah terbakar yang tidak hanya memenuhi standar tes ASTM yang ketat, tetapi juga memenuhi persyaratan keamanan penting yang diwajibkan oleh kapal Angkatan Laut AS kami.“

Inti dari inovasi Matmerize adalah PolymRize™, produk andalan mereka – platform perangkat lunak Informatika Polimer berbasis cloud yang dirancang dengan teliti untuk mempercepat pengembangan polimer, komposit, dan formulasi. Kontrak SBIR dari Departemen Pertahanan AS sangat selaras dengan misi utama Matmerize untuk mengungkap potensi besar AI dalam rekayasa material tingkat lanjut guna mengatasi tantangan penting serta meningkatkan fungsionalitas, pengamanan kebakaran, dan keberlanjutan. Baik kontrak SBIR dari Departemen Pertahanan AS maupun NSF sama-sama diperoleh pada waktu yang tepat, serta akan bersama-sama mendorong dan memajukan teknologi PolymRize™ yang berbasis AI secara sinergis.

Chiho Kim, CTO di Matmerize mengungkapkan antuasismenya dengan menyatakan, “Dua kontrak SBIR yang diperoleh bersamaan dari Departemen Pertahanan AS dan NSF, menggambarkan dukungan kuat pada platform Informatika Polimer perintis PolymRize™ milik Matmerize. Kedua kontrak ini akan memberikan kami sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk lebih lanjut mengembangkan platform PolymRize™ kami yang berbasis AI.”

Untuk informasi selengkapnya tentang platform PolymRize™ yang inovatif, silakan kunjungi: https://www.matmerize.com/polymrize

Tentang Matmerize:

Matmerize, Inc. merupakan perusahaan yang sebelumnya menjadi bagian dari Georgia Institute of Technology dan didirikan oleh Dr. Rampi Ramprasad dan Dr. Chiho Kim. Matmerize adalah inovator terdepan dalam kombinasi rekayasa material dan kecerdasan buatan tingkat lanjut. Dengan misi untuk merevolusi pengamanan kebakaran dan keberlanjutan melalui teknologi AI, kami berkomitmen untuk mendobrak batasan untuk segala kemungkinan. Tim pakar kami yang berdedikasi berupaya menciptakan solusi yang secara positif memengaruhi pengembangan material baru sekaligus meminimalkan jejak lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, atau kontak media, silakan hubungi: