Matmerize ได้รับรางวัลจาก DOD เพื่อพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำโดยใช้วิธีการ AI ขั้นสูง

Matmerize, Inc ซึ่งเป็นผู้นำวงการด้านสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์และการคิดค้น มีความภูมิใจที่จะประกาศการได้รับคัดเลือกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (US Department of Defense - DOD) ให้ได้รับสัญญาการวิจัยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Innovation Research - SBIR) โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาระเบียบวิธีวิทยา AI เพื่อเร่งความเร็วของการออกแบบวัสดุโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำชนิดใหม่ Matmerize มีความตื่นเต้นต่อศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของโครงการนี้ เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเพิ่มความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ให้เรือและเรือดำน้ำของกองทัพเรือเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในอีกหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้าง อวกาศ ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค Matmerize ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องจากรางวัล SBIR อีกรางวัลหนึ่งที่เพิ่งได้รับจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSF) เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมแมชีนเลิร์นนิ่งแบบ Physics-informed และ Physics-enforced เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาวัสดุ



ความสามารถในการติดไฟของโพลิเมอร์เชิงประกอบจะกำหนดโดยชุดพารามิเตอร์เชิงปริมาณ โดยมักจะวัดด้วยเครื่องมือ/การทดสอบที่มีความเป็นมาตรฐานสูงซึ่งกำหนดโดยสมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกา (American Society for Testing and Materials - ASTM) และหน่วยงานอื่นๆ วัสดุโพลิเมอร์ที่เป็นที่ต้องการและเป็นไปตามค่าของการทดสอบมาตรฐานของ ASTM และหน่วยงานที่ไม่ใช่-ASTM จะต้องเป็นส่วนผสมของโพลิเมอร์พื้นฐาน สารผสมเพิ่มเพื่อการใช้งาน สารหน่วงการติดไฟ และเงื่อนไขการดำเนินการ Matmerize จะร่วมมือกับ DOD เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์โดยใช้ข้อมูลที่จัดเตรียมอย่างเหมาะสมและเทคนิค AI/ML ขั้นสูง โดยมุ่งเป้าที่การเร่งความเร็วของการออกแบบเมทริกซ์โพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสำคัญด้านประสิทธิภาพเชิงกลไกและเชิงอุณหภูมิที่จำเป็นต่อกองทัพเรือ

ไฮไลท์หลักๆ ของสัญญาประกอบด้วย

(1) การสร้างฐานข้อมูลวัสดุเชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุด เวลาก่อนที่จะติดไฟ และความหนาแน่นของควัน

(2) การพัฒนาโมเดล AI ที่ฝึกด้วยฐานข้อมูลเพื่อคาดการณ์คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นวัสดุเชิงประกอบใหม่ๆ และ

(3) แนะนำกลุ่มโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีศักยภาพ เช่น ส่วนผสมระหว่างโพลิเมอร์พื้นฐาน สารผสมเพิ่มเพื่อการใช้งาน สารหน่วงการติดไฟ และเงื่อนไขการดำเนินการ เพื่อการสังเคราะห์และการทดสอบเชิงทดลอง

Huan Tran ซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการวิจัยของ Matmerize กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้เป็นสัญญาณถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการแสวงหาโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำลงและปลอดภัยยิ่งขึ้น เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นหัวหอกในการพัฒนาโซลูชันล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับวัสดุโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำซึ่งไม่เพียงแต่เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบอันหนักหน่วงของ ASTM เท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่จำเป็นต่อเรือของกองทัพเรือของเราอีกด้วย“

หัวใจสำคัญของนวัตกรรมของ Matmerize คือผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง PolymRize™ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์บนระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าของโพลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบ และการคิดค้น DOD SBIR มีแนวทางตรงกับภารกิจหลักของ Matmerize โดยสมบูรณ์ ซึ่งก็คือการปลดปล่อยศักยภาพมหาศาลของ AI ในการสร้างความก้าวหน้าให้วิศวกรรมวัสดุเพื่อจัดการกับอุปสรรคใหญ่และปรับปรุงการทำงาน ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และความยั่งยืน SBIR จากทั้ง DOD และ NSF มาในเวลาที่ลงตัวเหมาะเจาะ และจะร่วมกันผลักดันและสร้างความก้าวหน้าให้เทคโนโลยี PolymRize™ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ในลักษณะที่ส่งเสริมกันและกัน

Chiho Kim ซึ่งเป็น CTO ของ Matmerize ได้แสดงความกระตือรือร้นโดยกล่าวว่า “รางวัล SBIR ที่ได้ติดต่อกันจาก DOD และ NSF แสดงถึงการได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามของแพลตฟอร์มสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์ที่เป็นผู้บุกเบิกวงการของ Matmerize อย่าง PolymRize™ สัญญาเหล่านี้จะมอบทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการสร้างความก้าวหน้าให้แพลตฟอร์ม PolymRize™ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราขึ้นไปอีก”

เกี่ยวกับ Matmerize:

Matmerize, Inc. เป็นบริษัทที่เพิ่งแยกตัวจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย (Georgia Institute of Technology) ได้ไม่นาน ก่อตั้งโดย Dr. Rampi Ramprasad และ Dr. Chiho Kim Matmerize เป็นผู้นำนวัตกรรมในจุดร่วมระหว่างวิศวกรรมวัสดุขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ ด้วยภารกิจในการปฏิวัติความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และความยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี AI เราจึงมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตความเป็นไปได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรามุ่งมั่นที่สร้างโซลูขันที่ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาวัสดุใหม่โดยลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

