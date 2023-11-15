Matmerize 获得 DOD 奖项，运用先进的人工智能方法开发低燃性高分子复合材料

亚特兰大, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 高分子和配方信息学行业领先者 Matmerize, Inc. 自豪地宣布其被美国国防部 (DOD) 选中，签署了一份旨在推进人工智能方法以加速设计新型低燃性高分子复合材料的小企业创新研究 (SBIR) 合同。Matmerize 对该项目所带来的转型潜力感到兴奋，因为它不仅将提高海军军舰和潜艇的防火安全性，还将应用于建筑、航空航天、汽车和消费品等多个行业。在此奖项之前，Matmerize 近期还获得了由国家科学基金会 (NSF) 授予的另一项 SBIR 奖，旨在开发受物理学原理指导和强制执行的机器学习体系结构，以推动材料开发。



高分子复合材料的易燃性由一组定量参数来量化，通常是使用由美国材料测试协会 (ASTM) 和其他机构定义的高度标准化仪器/测试来测量的。通过基础聚合物、功能性添加剂、阻燃剂和加工条件的最佳组合才能得到满足 ASTM 和非 ASTM 标准化测试的理想高分子材料。Matmerize 将与 DOD 合作，使用适当的策划数据和先进的人工智能/机器学习技术，旨在加速设计低燃性高分子基体复合材料，以满足海军所需的其他关键机械和热性能方面的目标。

合同的主要亮点包括：

(1) 创建一个复合材料数据库，其中包括易燃性和其他相关属性，如最大热释放率、点火时间和烟雾密度，

(2) 采用该数据库培训的人工智能模型来预测新复合材料配方的相关属性，以及

(3) 推荐一组有潜力的高分子复合材料，即基础聚合物、功能性添加剂、阻燃剂和加工条件的组合，以进行实验合成和测试。

随附此公告的媒体片段可单击以下链接查看：

Matmerize 研究创新董事 Huan Tran 表示：“此次合作标志着在追求更安全、燃性更低的高分子复合材料方面取得了重要成就。我们以引领顶尖的基于人工智能的低燃性复合材料解决方案的发展为荣，这些解决方案不仅满足严格的 ASTM 测试标准，还满足海军舰船所需的重要安全要求。”

Matmerize 的创新核心在于他们的旗舰产品 PolymRize™ - 一个云端高分子信息学软件平台，经精心设计用于加快高分子、复合材料和配方的进展。DOD 的 SBIR 与 Matmerize 的核心使命完美契合，即利用人工智能技术解锁高级材料工程的巨大潜力，以应对关键挑战，改善功能性、防火安全性和可持续性。DOD 和 NSF 的 SBIR 到来得恰如其分，将协同推进和提高基于人工智能的 PolymRize™ 技术。

Matmerize 的 CTO Chiho Kim 热情洋溢地表示：“DOD 和 NSF 同时授予的两个 SBIR 奖项，代表了对 Matmerize 开拓性的高分子信息学平台 PolymRize™ 的强有力支持。这些合同将为我们提供进一步推进基于人工智能的平台 PolymRize™ 所需的资源和支持。”

有关创新平台 PolymRize™ 的更多信息，请访问： https://www.matmerize.com/polymrize

关于 Matmerize：

Matmerize, Inc. 是最近从乔治亚理工学院拆分出来的公司，由 Rampi Ramprasad 博士和 Chiho Kim 博士共同创立。Matmerize 是高级材料工程和人工智能交叉领域的创新领导者。我们的使命是通过人工智能技术对防火安全性和可持续性进行改革，我们致力于拓宽可能性。我们的专业团队致力于创建对新材料开发产生积极影响的解决方案，同时最大程度地减少环境足迹。

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