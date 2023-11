Lerøy Seafood Group ASA: Resultat tredje kvartal 2023

HØY AKTIVITET. KLART POTENSIALE FOR FORBEDRING.

I tredje kvartal 2023 rapporterer Lerøy en omsetning som er 8% høyere enn i fjor. Operasjonell EBIT i Q3 2023 utgjør MNOK 631 sammenlignet med MNOK 833 i tilsvarende kvartal i fjor. I Havbruk er inntjeningen, som tidligere omtalt, påvirket av engangseffekter knyttet til uttak av fisk med ILA påvisning. I Villfangst er kvotene for 2023 lavere enn 2022 og dette påvirker inntjening negativt. Nedstrømsvirksomheten, VAPS&D, leverte vesentlig bedre inntjening enn tilsvarende kvartal i fjor.

I slutten av tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har vi hatt utfordringer på noen lokaliteter som medfører lavere produksjon enn ventet. Dette påvirker forventet slaktevolum i 2023 og 2024, og for 2024 forventer vi nå et slaktevolum på om lag 193.500 GWT inkludert felleskontrollert virksomhet, sier Henning Beltestad.

EN REKKE TILTAK IVERKSATT

For å nå våre mål i havbruk for 2025 har vi iverksatt en rekke tiltak der fokus på økt smolt kvalitet, investeringer i ny teknologi og implementering av Lerøy Way er viktig. Vi har stor tiltro til tiltakene, og at effekten av de gradvis vil bli synliggjort i form av høyere tilvekst gjennom 2024, sier Henning Beltestad

LERØY OG NORSK HAVBRUKSNÆRING GJØR DET GODT I INTERNASJONALE SAMMENLIGNINGER

Coller FAIRR Protein Producer Index er en rangering av verdens 60 største børsnoterte selskap som er produsenter av kjøtt, fisk og meieriprodukter. De måles på bærekraft som favner klimaavtrykk, miljøavtrykk, dyrevelferd, ferskvannsforbruk, antibiotika forbruk, sosiale rettigheter med mer. Disse målingene blir til Coller FAIRR Indeks. Indeksen for 2023 ble annonsert i november, og Lerøy ble i denne rangert som nummer to.

Vi har selvsagt områder vi skal forbedre, men dette er en viktig anerkjennelse av oss og jobben våre ansatte gjør. Norsk sjømat er blant det mest bærekraftige protein vi kan spise og Lerøy er stolt over å servere verden millioner av bærekraftige måltider hver dag hele året, sier konsernleder Henning Beltestad.

UTSIKTER FREMOVER

Sammenlignet med nivået i tredje kvartal, forventes per i dag uttakskostnader i havbruk i fjerde kvartal på samme nivå, sier konsernleder Henning Beltestad.

Slaktet volum inkludert felles kontrollerte virksomheter forventes til 169,500 GWT i 2023 og 193,500 GWT i 2024. En lavere kvote påvirker inntjening i Villfangst. Nedstrømsvirksomheten viser forbedring.

Historisk har etterspørsel etter sjømat holdet seg relativt godt i økonomiske nedturer. Vi opplever at vår verdikjede møter markedets behov og at Lerøy er godt posisjonert for fremtiden, avslutter Henning Beltestad.

Spørsmål kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller til konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 6.000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350.000 og 400.000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for årlig avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18%. Konsernet har satt ambisiøse mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan vi oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

