CGG Acquiert 8 000 km de Données Multi-Clients au large de la Malaisie

Paris, France – le 15 novembre 2023

CGG, en association avec PETRONAS, annonce le démarrage du programme sismique multi-clients 2D de Selat Melaka dans le bassin de Langkasuka au large de la Malaisie. Situé dans le détroit de Malacca, le projet fait l’objet d’un financement de l'industrie et les premiers résultats seront disponibles en décembre 2023 et les produits finaux en août 2024.

Les experts du centre d'imagerie de CGG à Kuala Lumpur mettront en œuvre leurs dernières technologies propriétaires d’imagerie, y compris l'inversion d'ondes complètes (FWI) et l'imagerie Q-tomographie, pour fournir à l'industrie des images ultramodernes nécessaires à une meilleure compréhension régionale des systèmes pétroliers de ce bassin sous-exploré, avec un focus sur la cible pré-tertiaire potentielle.

Mohamed Firouz Asnan, Senior Vice President, Malaysia Petroleum Management (MPM), PETRONAS, a déclaré : « PETRONAS continue d'investir dans l'enrichissement des données des bassins malaisiens, tels que le bassin de Langkasuka. Des initiatives telles que cette étude sismique multi-clients devraient susciter un intérêt pour l'exploration afin de soutenir la stratégie de croissance du pays ».

Dechun Lin, EVP, Earth Data, CGG, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer notre nouveau projet multi-clients au large de la Malaisie, qui soutiendra l'exploration des zones frontières de la péninsule occidentale. Avec plus de 45 ans d'expérience dans le traitement des données sismiques de tous les principaux bassins de la Malaisie, nous sommes convaincus de pouvoir fournir des données de la plus haute qualité dans une zone où la couverture est insuffisante et ainsi réduire les incertitudes en amont de la mise aux enchères de blocs prévues en 2024 en Malaisie ».

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

