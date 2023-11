ALSTOM SA: Premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24 d’Alstom. Confirmant son solide positionnement sur le marché, Alstom prend des mesures importantes pour réduire son endettement après un cash flow négatif.

Premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24 d’Alstom. Confirmant son solide positionnement sur le marché, Alstom prend des mesures importantes pour réduire son endettement après un cash flow négatif.

Chiffres clés du S1 2023/24 en ligne avec les résultats préliminaires communiqués le 4 octobre

Perspectives pour l’exercice fiscal 2023/24 : Croissance organique du chiffre d’affaires : au-delà de 5 % Marge d’exploitation ajustée 1 à environ 6 % Cash-flow libre attendu dans une fourchette de (500) à (750) millions d’euros

Objectifs à moyen terme confirmés

Plan d’action d’Alstom Efficacité commerciale et opérationnelle, plan de réduction des coûts 2 milliards d’euros pour renforcer le bilan de l’entreprise Simplification de la structure opérationnelle



15 novembre 2023 – Au cours du premier semestre 2023/24 (du 1er avril au 30 septembre 2023), Alstom a enregistré 8,4 milliards d’euros de commandes. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 8,4 milliards d’euros, le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » s’établissant ainsi à 1,0.

Le carnet de commandes a atteint 90,1 milliards d’euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. La marge brute sur le carnet de commandes1 a atteint 17,2 % au 30 septembre 2023, comparé à 16,9 % au 31 mars 2023.

Le résultat d’exploitation ajusté1 d’Alstom a atteint 438 millions d’euros, équivalent à une marge d’exploitation ajustée de 5,2 %. Le résultat net ajusté1 a atteint 174 millions d’euros et le cash-flow libre a été de (1 119) millions d’euros au cours de ce premier semestre.

« Le cash-flow libre négatif d’Alstom durant ce premier semestre constitue un appel clair au changement. Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible. L’intégration de Bombardier Transport continue de progresser. Cependant, la livraison du programme Aventra a été plus complexe que prévu. La croissance de la production et des ventes s’accélère. Nous mettons en œuvre un plan d’actions global visant à maintenir notre notation Investment Grade et à sécuriser nos objectifs à moyen terme. Confiant dans la solidité de notre carnet de commandes et dans les fondamentaux d’Alstom, je suis pleinement engagé à relever ce défi. », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d’administration et Directeur Général d’Alstom.

Alstom prend de nouvelles mesures pour réduire son endettement et sécuriser ses objectifs de rentabilité et de génération de cash à moyen terme

L'entreprise travaille à l'élaboration d'un plan global opérationnel, commercial et d'efficacité des coûts. Ce plan vise à accélérer la troisième phase de la feuille de route de l’acquisition (l’optimisation) :

Continuer à accroitre la marge brute du carnet de commandes par des prises de commandes de qualité (augmentation de 0,5 % par an au cours des trois prochaines années),

Réussir l’accélération de la mise en production (actuellement la production de voitures augmente de plus de 10 % par an),

Améliorer le respect des délais de livraison (retour au niveau pré-acquisition d’ici l’exercice fiscal 2024/25),

Efficacité et rigueur en matière de besoin en fonds de roulement, notamment grâce à la réduction du délai de rotation des stocks (ramené à 75 jours comme objectif à moyen terme) et à la réduction des actifs sur contrats grâce à l'amélioration de l'exécution,

Reduction des frais généraux (réduction d’environ 1 500 ETP, représentant près de 10 % du total des fonctions commerciales et administratives).





Renforcer la structure du bilan de l’entreprise afin de maintenir sa notation « Investment Grade »

Le Conseil d’Administration d’Alstom s’engage à maintenir une notation solide et durable de type « Investment Grade ». Il a ainsi décidé de renforcer la structure bilancielle du Groupe et vise une réduction de sa position de dette nette d’un montant de 2 milliards d’euros d’ici mars 2025.

Les actionnaires de référence existants soutiennent ce plan et travaillent en étroite collaboration avec la direction afin de l’exécuter dans les meilleurs délais.

En fonction des conditions de marché, Alstom étudie différents types d’opérations pour accélérer le processus de désendettement de l’entreprise, parmi lesquelles :

Un programme de cession d’actifs, qui a déjà été lancé (générant des produits de cessions de 0,5 à 1 milliard d’euros) ;

Émissions de titres de quasi-capital et assimilés, incluant le refinancement de certains actifs ;

Une augmentation de capital avec droits de préemption pour les actionnaires.





La société reste flexible quant à la séquence et au dimensionnement de chaque instrument.

Au sujet de la liquidité, Alstom a signé le 31 octobre une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 2,25 milliards d’euros avec une banque internationale de premier rang, démontrant ainsi une nouvelle fois la flexibilité financière d’Alstom.

La principale priorité d’Alstom est de renforcer ses indicateurs de crédit et de consolider les fondations du groupe afin de créer une valeur actionnariale durable.

Changements dans l’organisation pour améliorer la responsabilité et la discipline financière

Le Conseil d’Administration proposera au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, en juillet 2024, la nomination de Phillipe Petitcolin, ancien Directeur Général de Safran, en tant qu’administrateur, puis en tant que Président du Conseil d’administration. Par conséquent, les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général seront alors dissociées et Henri Poupart-Lafarge restera Directeur Général.

De plus, dans le cadre de la troisième phase de la feuille de route de l’acquisition, le Groupe va engager une simplification de son organisation opérationnelle, pour en renforcer la responsabilité. Cette simplification sera un levier essentiel de la réduction du nombre d'ETP mentionnée ci-dessus.

Au titre des conséquences du déficit de cash-flow libre du S1 2023/24, une révision du plan de rémunération variable a été lancée en vue d’insérer une condition de réalisation d’objectifs axés sur la génération de cash pour l'ensemble des 28 000 salariés qui en bénéficient.

Chiffres clés2

Données publiées

(En millions d’euros) Semestre clos au

30 septembre 2022 Semestre clos au

30 septembre 2023 % variation publiée % variation organique Commandes reçues3 10 072 8 446 (16) % (14) % Chiffre d’affaires 8 048 8 443 4,9 % 8,8 % Résultat d’exploitation ajusté3 397 438 10 % Marge d’exploitation ajustée3 4,9 % 5,2 % EBIT avant APA3 200 275 Résultat net ajusté3 179 174 Cash-Flow libre (45) (1 119)





(En millions d’euros) Exercice fiscal clos au

31 mars 2023 Semestre clos au

30 septembre 2023 % variation publiée % variation organique Carnet de commandes 87 387 90 080 3 % 3 % Marge brute sur carnet de commandes3 16,9 % 17,2 %

Situation stratégique et commerciale

1. Croître en offrant toujours plus de valeur à nos clients





Commandes





Au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24, le Groupe a enregistré 8,4 milliards d’euros de prises de commandes, avec un succès commercial dans de multiples zones géographiques, notamment en Europe, Asie/Pacifique et en Amérique, et lignes de produits, notamment les matériels roulants, les systèmes et les services. Lors de la même période de l’exercice précédent, Alstom avait enregistré des prises de commandes de 10,1 milliards d’euros. Cette baisse de 16 % est principalement due au contrat important attribué l’année dernière par le réseau de Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) en Allemagne, d’un montant d’environ 2,5 milliards d’euros.

En Europe, Alstom a enregistré un niveau de commandes de 5,2 milliards d’euros au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24 contre 6,6 milliards d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent.

En Allemagne, Alstom a signé un contrat portant sur la fourniture de 40 trains grande capacité Coradia StreamTM ainsi que leur maintenance pendant 30 ans pour l’opérateur Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH), d'une valeur de près de 900 millions d’euros, incluant une option jusqu’à 55 trains supplémentaires avec l’ensemble de services correspondants. Alstom a également signé un contrat avec RAILPOOL pour 50 locomotives TraxxTM Universal multi-systèmes.

En France, Alstom a signé un contrat-cadre avec Akiem, société européenne de location de matériel roulant, portant sur 100 locomotives TraxxTM Universal multi-systèmes (MS3), la commande comprend une tranche ferme de 65 locomotives. Le montant total du contrat-cadre s’élève à 500 millions d’euros.

Alstom, dans le cadre d’un consortium avec les entreprises de travaux publics Gulermak et Arcada, a signé un contrat avec la municipalité roumaine de Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour la construction de la ligne 1 du métro de la ville. La part d’Alstom dans ce projet clé en main à la pointe de la technologie s’élève à environ 400 millions d’euros.

En Italie, Alstom a signé un contrat portant sur la fourniture de trains à grande vitesse.

Dans la région Amérique, Alstom a enregistré un niveau de commandes de 1,5 milliard d’euros contre 0,8 milliard d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent, porté notamment par un contrat avec la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) aux États-Unis portant sur la livraison de 130 tramways CitadisTM électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d’euros avec des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires. Alstom et le Département des Transports du Connecticut (CTDOT) aux États-Unis ont confirmé une commande de 60 voitures, d'une valeur d'environ 285 millions d’euros, assortie d'options pour la livraison de 313 voitures supplémentaires, dans le cadre du programme de renouvellement des voitures du CTDOT sur les lignes « Shore Line East » et « Hartford Line ».

Dans la région Asie/Pacifique, les prises de commandes s’élèvent à 1,7 milliard d’euros, stables comparé à la même période de l’exercice précédent. Aux Philippines, Alstom, en consortium avec Colas Rail, a remporté auprès de Mitsubishi Corporation un contrat pour fournir un système ferroviaire intégré dans le cadre de l’extension du projet North-South Commuter Railway (NSCR). La part contractuelle d’Alstom représente environ 1,1 milliard d’euros. En Australie, Alstom fournira 23 trains VLocityTM additionnels dans le territoire de Victoria.

Dans la région Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale, Alstom a enregistré des prises de commandes pour un montant de 35 millions d’euros, contre 1,0 milliard d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent. La performance de l'année dernière a été principalement portée par un contrat pour la fourniture de trains MetropolisTM et de services de maintenance pour la modernisation de la ligne 1 du métro du Caire.

Au 30 septembre 2023, le carnet de commandes a atteint 90,1 milliards d’euros, offrant au Groupe une forte visibilité sur ses ventes futures.

Chiffre d’affaires





Le chiffre d’affaires d'Alstom s’élève à 8,4 milliards d’euros au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24, soit une hausse de 4,9 % sur une base publiée et 8,8 % sur une base organique par rapport au semestre clos le 30 septembre 2022. Les ventes relatives aux contrats non-performants, principalement issus du portefeuille hérité de Bombardier Transport, définis comme étant les ventes sur des projets ayant une marge à terminaison négative, s'élèvent à 1,0 milliard d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2023/24.

Le chiffre d’affaires de l’activité Matériels Roulants a atteint 4,5 milliards d’euros, représentant une augmentation de 2 % sur une base publiée et 6 % sur une base organique, porté par la hausse de la production de certains contrats tels que les voitures de métro pour BART à San Francisco et les trains Metropolis pour le système ferroviaire métropolitain de São Paulo au Brésil, ainsi qu’un solide niveau d’exécution en Europe, en Inde et au Kazakhstan.

Le chiffre d’affaires de l’activité Services s’est élevé à 2,0 milliards d’euros, en progression de 10 % sur une base publiée et 14 % sur une base organique, comparé à l’exercice précédent, bénéficiant d’une croissance forte de la production en Grande Bretagne, en Italie et aux États-Unis.

En Signalisation, Alstom a annoncé 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 8 % sur une base publiée et 12 % sur une base organique comparé à l’exercice précédent, porté par un niveau d’exécution rigoureuse dans toutes les régions, notamment en Europe et en APAC.

Le chiffre d’affaires de l’activité Systèmes a augmenté de 2 % sur une base publiée et de 5 % sur une base organique et s’est élevé à 0,8 milliard d’euros, porté par une bonne performance des projets de systèmes clé en main au Mexique et au Canada.

2. Innover en créant des solutions de mobilités plus durables et plus intelligentes pour tous





Au cours du premier semestre 2022/23, les dépenses nettes de R&D d’Alstom ont atteint 254 millions d'euros4, soit 3,0 % du chiffre d'affaires, reflétant les investissements continus du Groupe dans l’innovation pour développer des solutions de mobilité plus intelligentes et plus écologiques, à la base de la stratégie Alstom in Motion.

Les programmes financés par l’IPCEI5 Hydrogène ont été lancés. Ce programme européen d’importance permettra d’approfondir le développement du portefeuille de composants nécessaires pour les trains à hydrogène, les piles à combustible, les batteries et les convertisseurs de puissance. Il soutiendra le développement de nouveaux trains à hydrogène pour une utilisation régionale, sur les locomotives de manœuvre et de fret, en s’appuyant sur le retour d’expérience des trains régionaux Coradia iLint™ qui sont désormais en service commercial.

Le développement de la gamme Avelia se poursuit. Deux pré-séries de rames Avelia Horizon™ poursuivent leurs tests dynamiques sur le réseau français. Le cap des 320 km/h a été franchi en septembre 2023. Le développement des configurations internationales se poursuit.

Sur la base de la plateforme Citadis™, Alstom développe un tramway qui répond aux spécificités du marché aux Etats-Unis, avec une attention particulière sur l’expérience passager et la possibilité d’opérer sans caténaire.

Le remplacement du train de banlieue Adessia™ a été lancé pour répondre aux exigences de marché au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Cette nouvelle gamme de produit inclura les versions électrique, batterie et hydrogène de façon à également remplacer les trains Diesel existants.

Les autres développements de la ligne de produit Matériels Roulants se sont concentrés sur la gamme Alstom Coradia stream™ qui a été étendue avec des voitures plus longues et une chaîne de traction 15kV (principalement pour l’Allemagne), et les locomotives Alstom TRAXX™ Multi-système 3 avec le développement de la version passager à 200 km/h. La mise à niveau des Métros à gabarit large destinés au marché indien est en cours.

La ligne de produits Services continue de se concentrer sur les concepts d'exploitation durable, efficace et écologique tels que les initiatives de modernisation de la traction et Health-Hub™, une solution innovante pour les activités d'exploitation et de maintenance.

La ligne de produits Signalisation a travaillé sur la convergence aux Standards Européens de Atlas™, renforçant sa présence sur le marché avec son intégration dans la plateforme TRAXX et sécurisant de nouveaux contrats pour des opérations transfrontalières, ERTMS* niveau 2 et niveau 3 pour des solutions embarquées associées à l'exploitation automatique des trains, et a poursuivi son expansion avec un nouveau contrat au Canada avec la solution de contrôle embarqué des trains ATLAS™. Alstom a également continué à développer des solutions CBTC6 comme Urbalis Fluence™ (ex. Turin Line 1), Urbalis™ 400™ (ex. Cluj Metro, Surat Metro L1&2, Bhopal & Indore Metro) et Cityflo™ 650™ (ex. Delhi Line 7 extension, Metro Santiago de los Caballeros) pour les métros et les tramways, ainsi que ICONIS™ et Ebi™Screen™ pour les Centres de Contrôle Opérationnels, maximisant la fluidité du trafic et orchestrant les opérations à distance.

La ligne de produit Signalisation joue également un rôle clé dans le pilier Système et Innovation en définissant une architecture fonctionnelle harmonisée pour le système ferroviaire, y compris les voies de migration et le cadre réglementaire, et en contribuant à plusieurs projets phares tels que MOTIONAL (FP1), R2DATO (FP2) et FUTURE (FP6).

Le cluster Alstom Innovation a poursuivi le développement de solutions de Mobilité Autonome pour les trains Passagers & Fret.

3. Rentabilité





La marge d’exploitation ajustée en pourcentage du chiffre d'affaires a progressé de 4,9 % au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2022/23 à 5,2 % au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24, bénéficiant de synergies pour 30bps, d’une diminution continue des contrats non performants pour 40bps, d'un volume en hausse et d'un mix favorable pour 50bps, et d’une amélioration de l’indexation du carnet de commandes pour 20bps, partiellement compensée par une accélération des dépenses de R&D pour (30)bps et l’impact négatif sur la marge brute relatif aux coûts engagés pour la stabilisation du programme Aventra pour (80)bps.

Sous le résultat d’exploitation ajusté, Alstom a enregistré des charges de restructuration et de rationalisation de (7) millions d’euros.

Conformément à la trajectoire de réduction annoncée, les coûts d’intégration et autres coûts avant la dépréciation des actifs corporels liés à l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») d’Alstom pour un montant de (92) millions d’euros correspondent aux coûts supplémentaires liés à l’intégration de Bombardier Transport pour un montant de (65) millions d’euros et diverses dépenses exceptionnelles pour (27) millions d’euros, dont des honoraires juridiques liés à l’intégration de Bombardier Transport.

Considérant les coûts de restructuration et de rationalisation, les coûts d’intégration et les autres coûts non-opérationnels, le résultat d’exploitation avant impact de l’amortissement et de la dépréciation des actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’APA d’Alstom s’établit à 275 millions d’euros, contre 200 millions d’euros lors de la même période de l’exercice précédent.

La quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence s'élève à 53 millions d’euros - excluant l’amortissement de l’APA provenant des coentreprises chinoises de (5) millions d’euros.

Le résultat net ajusté, représentant le résultat net (part du Groupe) des activités poursuivies, excluant l’APA et sa dépréciation et net de la charge d’impôt correspondante, s’élève à 174 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24, contre un résultat net ajusté de 179 millions d’euros lors de la même période de l’exercice précédent.

4. Structure financière





Le cash-flow libre du Groupe s'établit à (1 119) millions d’euros pour le premier semestre de l'exercice 2023/24 contre (45) millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent. La génération de trésorerie a été affectée par la variation du besoin en fonds de roulement à hauteur de (1 375) millions d’euros, contre (381) millions d’euros pour la même période de l'exercice précédent. Celle-ci est principalement due à une dégradation de la variation du besoin en fonds de roulement commercial, dont l’augmentation des stocks de 408 millions d’euros est le principal élément, ainsi qu’à un remboursement de TVA suite à un changement de norme fiscale en France pour 380 millions d’euros. La variation du besoin en fonds de roulement contractuel reflète les impacts négatifs du retard du programme Aventra au Royaume-Uni et du niveau d’acomptes plus faible que prévu au premier semestre.

Au 30 septembre 2023, le Groupe a enregistré une dette nette de (3 433) millions d’euros, comprenant notamment des obligations ayant des maturités et un profil de coût favorables et sans clauses financières restrictives.

En complément de sa trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles, qui s’élèvent à 826 millions d’euros au 30 septembre 2023, le Groupe bénéficie d'une solide liquidité grâce à des lignes à court terme. Les facilités disponibles au 30 septembre 2023 pour le Groupe se composent de :

Une facilité de crédit renouvelable de 1,75 milliard d’euros dont l’échéance actuelle est janvier 2026

Une facilité de crédit renouvelable de 2,5 milliards d’euros dont l’échéance actuelle est janvier 2028.

Ces deux lignes sont assorties d’une option d’extension d’un an à la discrétion des prêteurs et ne sont pas tirées au 30 septembre 2023.

En tenant compte des 1 370 millions d’euros de billets de trésorerie en circulation et des 141 millions d’euros de découverts, la liquidité disponible au 30 septembre 2023 atteint 3,6 milliards d’euros.

Le 31 octobre 2023, le Groupe a signé une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 2,25 milliards d’euros avec une banque internationale de premier rang démontrant ainsi une nouvelle fois la flexibilité financière d’Alstom. Cette facilité n’est conditionnée à aucun critère financier et sa date de maturité est fixée à octobre 2024 avec deux options d’extension de six mois à la discrétion de l’emprunteur.

5. Une équipe Alstom agile, inclusive et responsable





Plus que jamais, la décarbonation est au cœur de la stratégie d'Alstom. Le Groupe poursuit la réduction de ses propres émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2) et s'engage de plus dans une collaboration avec ses fournisseurs et ses clients (scope 3) afin de contribuer à l’objectif « Zéro Émissions Nettes » dans le secteur de la mobilité. Le 6 juillet dernier, l'initiative Science Based Targets (SBTi) a approuvé les objectifs d'Alstom comme étant conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Le recours à de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable a également été étendu. Alstom a signé un important contrat d'achat d'électricité axé sur le développement de l'énergie solaire en Espagne. Le parc solaire devrait entrer en service au début de l'année 2025, avec un contrat de 10 ans. Le projet couvrira l'équivalent de 80 % de la consommation d'électricité d'Alstom en Europe. Il s'agit donc d'une étape importante dans la réalisation de l'objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité issue de sources renouvelables.

La performance d'Alstom en matière de responsabilité sociale d'entreprise est régulièrement évaluée par diverses agences de notation ; le Groupe a maintenu sa présence dans l'indice ESG du CAC40 pour la troisième année consécutive. Alstom a amélioré son score au questionnaire ECOVADIS avec une note de 77/100 et a conservé la note AA auprès de l'agence MSCI. Ces résultats reflètent sa position forte et sa stratégie en matière de développement durable.

Perspectives pour l’exercice fiscal 2023/24

Le Groupe a fondé ses perspectives pour l’exercice fiscal 2023/24 sur un scénario central d’inflation reflétant un consensus d’institutions publiques. Le Groupe prend également pour hypothèse son aptitude à faire face aux perturbations liées à la chaîne d'approvisionnement et aux défis macroéconomiques et géopolitiques, comme il a été fait durant ce premier semestre de l’exercice fiscal 2023/24.

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 ;

Croissance organique du chiffre d’affaires au-delà de 5 % ;

Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 6 % ;

Cash-flow libre dans une fourchette de (500) à (750) millions d’euros.

Le Conseil d’administration proposera lors de l’Assemblée Générale des actionnaies de juillet 2024 qu’aucun dividende ne soit versé au titre de l’exercice fiscal 2023/24.

Trajectoire et objectifs financiers à moyen terme à atteindre en 2025/26

Chiffre d’affaires : entre 2020/21 (chiffre d'affaires proforma de 14 milliards d'euros) et 2025/26, Alstom vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires supérieur à 5 %, soutenu par une forte dynamique de marché et un carnet de commandes inégalé de 90,1 milliards d'euros au 30 septembre 2023, garantissant environ 38 à 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les trois prochaines années. L’activité de Matériels Roulants devrait croître au-dessus du marché, les activités de Services et de Signalisation à un taux à un chiffre dans la fourchette haute ;





Rentabilité : la marge opérationnelle ajustée devrait atteindre entre 8 % et 10 % à partir de 2025/26, bénéficiant des initiatives d'excellence opérationnelle, de solides marges sur les nouvelles commandes comprenant une meilleure indexation, de la complète exécution des projets difficiles en carnet tandis que les synergies devraient générer 400 millions d’euros en 2024/25 et 475 à 500 millions d’euros annuels à partir de 2025/26 ;





Cash-Flow libre : à partir de 2025/26, la conversion du résultat net ajusté en cash-flow libre devrait être supérieure à 80 %7 portée par la stabilité à moyen terme du besoin en fonds de roulement commercial, la stabilisation des investissements (CAPEX) à environ 2 % du chiffre d'affaires et les initiatives cash focus tout en bénéficiant de la hausse du volume et des synergies.





Le Conseil d’administration s’est réuni le 14 novembre 2023 pour examiner les comptes consolidés et le rapport d'activité au 30 septembre 2023. Les procédures d’examen limité sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission. Les comptes consolidés et annexes liés à ce communiqué sont disponibles sur le site internet d’Alstom : www.alstom.com.

Alstom™, Coradia™ et Coradia Stream™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 Indicateur non – GAAP. Voir définition en annexe

2 Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d’affaires publiés sont données en Annexe 1

3 Indicateur non GAAP. Voir la définition en annexe

4 Excluant (30) millions d’euros de charges d’amortissement liées à l’affectation du prix d’acquisition de Bombardier Transport au 30 septembre 2023

5 Important Projects of Common European Interest

6 Communication Based Train Control

À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 80 000 employés de 175 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.



Annexe 1A – RÉPARTITION PAR GÉOGRAPHIE

Données publiées S1 % S1 % (En million d’euros) 2022/23 Contrib. 2023/24 Contrib. Europe 6 571 65 % 5 232 62 % Amériques 806 8 % 1 456 17 % Asie / Pacifique 1 687 17 % 1 723 21 % Moyen-Orient / Afrique 1 008 10 % 35 0 % Commandes reçues par destination 10 072 100 % 8 446 100 %





Données publiées S1 % S1 % (En million d’euros) 2022/23 Contrib. 2023/24 Contrib. Europe 4 788 59 % 4 875 57 % Amériques 1 352 17 % 1 664 20 % Asie / Pacifique 1 178 15 % 1 165 14 % Moyen-Orient / Afrique 730 9 % 739 9 % Chiffre d’affaires par destination 8 048 100 % 8 443 100 %

Annexe 1B – RÉPARTITION PAR PRODUIT

Données publiées S1 % S1 % (En millions d’euros) 2022/23 Contrib. 2023/24 Contrib. Matériels Roulants 5 508 55 % 3 818 45 % Services 3 038 30 % 2 141 26 % Systèmes 524 5 % 1 548 18 % Signalisation 1 002 10 % 939 11 % Commandes reçues par produit 10 072 100 % 8 446 100 %





Données publiées S1 % S1 % (En millions d’euros) 2022/23 Contrib. 2023/24 Contrib. Matériels Roulants 4 360 54 % 4 463 52 % Services 1 802 23 % 1 986 24 % Systèmes 734 9 % 751 9 % Signalisation 1 152 14 % 1 243 15 % Chiffre d’affaires par

produit 8 048 100 % 8 443 100 %

ANNEXE 2 – COMPTE DE RÉSULTAT

Données publiées S1 S1 (En millions d’euros) 2022/23 2023/24 Chiffre d’affaires 8 048 8 443 Marge brute ajustée avant APA* 1 060 1 165 Résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) * 397 438 Charges de restructuration et rationalisation (6) (7) Charges d’intégration, d’acquisition et autres charges (116) (91) Renversement de la contribution des sociétés mises en équivalence (75) (65) Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA 200 275 Produits et charges financières (24) (98) Impôts sur les bénéfices (48) (44) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence (renversement) 62 53 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (11) (12) Résultat net ajusté* 179 174 Affectation du prix d’acquisition (APA) (195) (173) Résultat net des activités poursuivies (part du groupe) (16) 1 Résultat net des activités non poursuivies (5) - Résultat net (part du Groupe) (21) 1

* voir définition ci-dessous

ANNEXE 3 – CASH-FLOW LIBRE

Données publiées

(En millions d’euros)



Semestre clos au Semestre clos au 30 septembre 2022 30 septembre 2023 EBIT avant APA 200 275 Dépréciation et amortissements (avant APA) 233 211 Dividendes des Joint-Ventures 97 106 EBITDA avant + Dividendes des Joint-Ventures 530 592 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (99) (86) R&D capitalisés (57) (70). Frais financiers et impôts sur les sociétés décaissés (86) (164) Autres 48 (15) Fonds provenant des activités opérationnelles 336 256 Variation du besoin en fonds de roulement commercial (44) (730) Variation du besoin en fonds de roulement contractuel (337) (645) Cash-Flow Libre (45) (1 119)

ANNEXE 4 - DÉFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIES PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable.



Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires »

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Marge brute en % sur le Carnet de commandes

La marge brute en % sur le Carnet de commandes est un indicateur clé de performance permettant de refléter le niveau de performance future des contrats en carnet. Elle correspond à la différence entre le chiffre d’affaires restant à réaliser et les coûts des ventes non encourus à date pour les contrats en carnet. Ce pourcentage, qui représente une moyenne du portefeuille des contrats en carnet, est pertinent pour projeter la profitabilité à moyen et long terme.

Marge brute ajustée avant APA

La marge brute ajustée avant APA est un indicateur clé de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Elle correspond aux ventes diminuées des coûts des ventes, en excluant l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités ainsi que l’impact des évènements non récurrents dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, et prenant effet à partir des états financiers consolidés intermédiaires résumés de l’exercice fiscal 2021/22, Alstom a décidé d’introduire la notion de « résultat d’exploitation avant APA ». Celle-ci vise à retraiter son résultat d’exploitation en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Résultat d’exploitation ajusté

Le résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) est l’indicateur de performance clé pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

À partir de septembre 2019, Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Ceci comprend principalement des coentreprises chinoises, à savoir la coentreprise CASCO pour Alstom ainsi que, à la suite de l’intégration de Bombardier Transport, Alstom Sifang (Qingdao) Transportation Ltd. (anciennement Bombardier Sifang), Bombardier NUG Propulsion System Co. Ltd et Changchun Changke Alstom Railway Vehicles Company Ltd (anciennement Changchun Bombardier).

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires ;

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.





Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

EBITDA avant APA + dividendes des JV

EBITDA + dividendes des JV est la somme de l’EBIT avant PPA, avant dépréciations et amortissements, et des dividendes reçus des Joint-Ventures sur la période considérée.

Résultat net ajusté

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, Alstom a décidé d’introduire la notion de « résultat net ajusté ». Celle-ci vise à réévaluer son résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités, net de la charge d’impôt correspondante. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Fonds provenant des activités opérationnelles

Les fonds provenant des activités opérationnelles dans le tableau de passage de l’EBIT au Cash-flow libre correspondent au Cash-flow libre généré par les activités opérationnelles, avant les variations du besoin en fonds de roulement.

Variation du besoin en fonds de roulement commercial et contractuel

La variation du besoin en fonds de roulement contractuel est la somme des éléments suivants :

Actis et Passifs sur contrat, incluant les avances et acomptes client

Provisions courantes, incluant les risques sur contrats et garanties

La variation du besoin en fonds de roulement commercial correspond aux activités non strictement contractuelles, donc non incluses dans la variation du besoin en fonds de roulement lié aux projets. Elle inclut les éléments suivants :

Inventaire

Clients et comptes rattachés

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres éléments du besoin en fonds de roulement, définis comme la somme des Autres actifs/passifs courants et des Provisions non courantes

Trésorerie (dette) nette

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Taux de distribution

Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

Données organiques

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse incluent des indicateurs de performance présentés sur une base réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères.

Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

S1 2022/23 S1 2023/24 (En millions d'€) Données réelles Effet périmètre et change Données organiques Données réelles % Var Publiée % Var Org. Commandes reçues 10 072 (257) 9 815 8 446 (16) % (14) % Chiffre d'affaires 8 048 (287) 7 761 8 443 4,9 % 8,8 %





Exercice clos au 31 mars 2023 Semestre clos au 30 septembre 2023 (En millions d'€) Données réelles Effet périmètre et change Données organiques Données réelles % Var Publiée % Var Org. Carnet de commandes 87 387 287 87 674 90 080 3 % 3 %

