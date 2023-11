Gereglementeerde informatie – 15-11-2023 - 7:45 uur CET



De Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal van 2023: algemene groei EBITDA dankzij sterke prestatie groeimotoren, filmactiviteiten onder druk

HealthCare IT: Sterke verbetering rendabiliteit

Digital Print & Chemicals: Groeiende ZIRFON-activiteiten begonnen bij te dragen aan de rendabiliteit Sterke rendabiliteitverbetering voor Digital Print ondanks matig investeringsklimaat voor apparatuur Filmactiviteiten onder druk door macro-economische omstandigheden en wisselkoersimpact

Radiology Solutions: Direct Radiography: verbeterde rendabiliteit in een zwakke markt Medische film: voortdurende impact van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China en macro-economische en geopolitieke toestand

Aangepaste EBITDA op 17 miljoen euro: verbetering jaar-op-jaar en kwartaal-op-kwartaal dankzij de groeimotoren

Positieve vrije kasstroom van 5 miljoen euro

Nettoverlies van 15 miljoen euro

Mortsel (België), 15 november 2023 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2023.

"Ik ben tevreden dat alle groeimotoren goed presteerden, zelfs in uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden en met de huidige ongunstige wisselkoerseffecten. We verbeterden de rendabiliteit van de Digital Print-activiteiten en van de HealthCare IT-divisie aanzienlijk. De verkoop van onze ZIRFON-membranen voor groene waterstofproductie bleef sterk toenemen en deze business begon ook bij te dragen aan de rendabiliteit. Dankzij goede operationele prestaties werd de vrije kasstroom in het derde kwartaal weer positief,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Rapportering post Offset Solutions

De recente verkoop van de divisie Offset Solutions (nu herdoopt tot ECO3) beïnvloedt de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep haar resultaten rapporteert. De kwartaalcijfers van omzet tot EBITDA tonen de Agfa-Gevaert Groep met Offset Solutions buiten beschouwing gelaten, maar met een nieuwe divisie genaamd 'Contractor Operations & Services former Offset' of 'CONOPS'. CONOPS vertegenwoordigt de levering van film en chemicaliën alsook een reeks ondersteunende diensten die Agfa levert aan de externe partij ECO3. De omzet vertegenwoordigt de leveringsovereenkomsten, met bijhorende COGS-lasten. De inkomsten met betrekking tot de ondersteunende diensten zullen geboekt worden als Overige Inkomsten, terwijl de kosten met betrekking tot deze ondersteunende diensten in de verschillende lijnen van de verkoop- en algemene beheerskosten worden opgenomen.

Het derde kwartaal van '22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het derde kwartaal van '22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het derde kwartaal van '23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

in miljoen euro Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Evolutie (excl. wisselkoers) 9M 2023

9M 2022

herwerkt Evolutie (excl. wisselkoers) OMZET HealthCare IT 60 62 -2,2% (3,3%) 180 174 3,4% (5,8%) Radiology Solutions 103 117 -11,6% (-5,7%) 309 331 -6,7% (-3,3%) Digital Print & Chemicals 99 96 3,4% (6,8%) 300 273 9,7% (11,7%) Contractor Operations and Services – former Offset 18 16 11,1% (11,9%) 49 52 -4,6% (-4,5%) GROEP 280 290 -3,4% (1,3%) 837 829 1,0% (3,5%) AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 8,5 5,9 44,3% 15,7 15,8 -0,4% Radiology Solutions 7,2 9,1 -21,2% 23,5 28,3 -16,8% Digital Print & Chemicals 4,3 0,0 13,5 8,3 63,0% Contractor Operations and Services – former Offset (0,2) (3,3) 1,4 (7,2) Unallocated (2,6) (4,6) (10,5) (13,7) GROEP 17 7 142,4% 44 32 38,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2023

9M 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 280 290 -3,4% (1,3%) 837 829 1,0% (3,5%) Brutowinst (*) 85 85 0,5% 259 252 2,8% % van de omzet 30,5% 29,3% 30,9% 30,4% Aangepaste EBITDA (*) 17 7 142,4% 44 32 38,2% % van de omzet 6,1% 2,4% 5,2% 3,8% Aangepaste EBIT(*) 6 (6) 10 (6) % van de omzet 2,1% -2,1% 1,2% -0,7% Nettoresultaat (15) (17) (96) (37) Winst uit voortgezette activiteiten (12) (28) (49) (60) Winst uit beëindigde activiteiten (3) 11 (47) 23

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 1,3% tegenover het derde kwartaal van 2022, onder impuls van de HealthCare IT-divisie, de ZIRFON-membranen voor de productie van groene waterstof en de goede prestatie van de inktproductgamma’s in de divisie Digital Print & Chemicals. De traditionele filmactiviteiten stonden onder druk door de uitdagende economische omstandigheden (waaronder ongunstige wisselkoerseffecten en de verzwakkende economie in China) en de huidige geopolitieke toestand.

Onder impuls van de divisies Digital Print & Chemicals en HealthCare IT verbeterde de brutowinstmarge van de Groep tot 30,5% van de omzet, ondanks ongunstige effecten zoals de kosteninflatie, ongunstige wisselkoerseffecten, productie-inefficiënties en de zwakte in de industriële filmmarkten.

De aangepaste EBITDA verbeterde sterk van 7 miljoen euro tot 17 miljoen euro (6,1% van de omzet).

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 5 miljoen euro, tegenover 12 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.

De nettofinancieringskosten bedroegen 7 miljoen euro.

De belastingkosten stegen tot 6 miljoen euro tegenover 5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.

De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 15 miljoen euro.





Balans en kasstroom

De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) bleef tegenover het tweede kwartaal van 2023 stabiel op 33 miljoen euro.

Het werkkapitaal (exclusief CONOPS) evolueerde van 35% van de omzet aan het einde van het derde kwartaal van 2022 tot 31% in het derde kwartaal van 2023. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 370 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2022 tot 341 miljoen euro.

In het derde kwartaal van 2023 genereerde de Groep een vrije kasstroom van 5 miljoen euro.





Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep bevestigt de vooruitzichten die werden gegeven in het persbericht over het tweede kwartaal van 2023. Over het algemeen verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar 2023 een herstel van de rendabiliteit tegenover 2022.

Vooruitzichten voor 2023 per divisie:

HealthCare IT: De order intake blijft sterk groeien. Aangezien verwacht wordt dat het aandeel van eigen IP in de omzetmix zal toenemen, zal de rendabiliteit naar verwachting blijven groeien tegenover het derde kwartaal. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een sterk jaareinde. Onder invloed van ongunstige wisselkoerseffecten zal de EBITDA voor het volledige jaar naar verwachting iets onder die van het voorgaande jaar uitkomen.

Radiology Solutions: Voor de medische filmactiviteiten wordt verwacht dat de druk van de wisselkoerseffecten en de margedruk blijven duren, resulterend in een zwakke prestatie in het vierde kwartaal. De vooruitgang voor Direct Radiography zal zich naar verwachting doorzetten.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht dat het herstel van de rendabiliteit blijft duren op basis van prijsacties, van acties ter verbetering van de kosten en van een positieve bijdrage van Digital Print en van de ZIRFON-membranen. De omzet van ZIRFON zal sterk blijven groeien.





HealthCare IT

in miljoen euro Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2023

9M 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 60 62 -2,2% (3,3%) 180 174 3,4% (5,8%) Aangepaste EBITDA (*) 8,5 5,9 44,3% 15,7 15,8 -0,4% % van de omzet 14,0% 9,5% 8,8% 9,1% Aangepaste EBIT (*) 6,7 4,0 66,4% 10,3 10,2 1,4% % van de omzet 11,1% 6,5% 5,8% 5,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

Het orderboek van HealthCare IT blijft op een gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 1,4% in de 12 maanden lopende order intake. De divisie verwacht een sterkere order intake voor het volledige jaar 2023 ten opzichte van vorig jaar.

In nieuwe contracten is het aandeel van managed services vaak substantieel, wat typisch betekent dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt. Voor de divisie HealthCare IT zijn schommelingen tussen kwartalen normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Zonder wisselkoerseffecten groeide de omzet van HealthCare IT met 3,3% tegenover het derde kwartaal van 2022, dat gekenmerkt werd door de omzeterkenning van een aantal grote contracten in Noord-Amerika.

Dankzij het toegenomen aandeel van eigen IP in de verkoopmix en de verbeterde servicebijdrage verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT sterk van 44,9% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 en 43,5% in het tweede kwartaal van 2023 tot 48,2%. Deels door strikt kostenbeheer steeg de aangepaste EBITDA-marge van 9,5% in het derde kwartaal van 2022 tot 14,0%.

De divisie blijft zich richten op grote zorgorganisaties met verscheidene beeldvormingsafdelingen. Zo besliste Nova Scotia Health in het derde kwartaal om Agfa HealthCare's Enterprise Imaging-oplossing — een upgrade van hun vorige Agfa HealthCare IMPAX beeldarchiverings- en communicatiesysteem — te installeren in hun 40 ziekenhuislocaties.





Radiology Solutions

in miljoen euro Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2023

9M 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 103 117 -11,6% (-5,7%) 309 331 -6,7% (-3,3%) Aangepaste EBITDA (*) 7,2 9,1 -21,2% 23,5 28,3 -16,8% % van de omzet 7,0% 7,8% 7,6% 8,5% Aangepaste EBIT (*) 2,5 2,8 -9,4% 9,6 9,8 -1,2% % van de omzet 2,5% 2,4% 3,1% 3,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

In China werden de medische filmactiviteiten beïnvloed door de geleidelijke invoering van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken. Bovendien bleef de huidige geopolitieke situatie de kostenniveaus beïnvloeden. In de meeste regio’s hadden ongunstige wisselkoerseffecten een sterke impact op de omzet en de rendabiliteit van de business.

Agfa blijft de marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography managen met het oog op het behoud van gezonde winstmarges.

De Direct Radiography-activiteiten boekten een omzetdaling door de geopolitieke situatie en de financiële uitdagingen waarmee veel klanten en overheden geconfronteerd worden. In Europa en Noord-Amerika stellen bepaalde klantengroepen hun investeringsplannen uit. Toch bleef Agfa ook in deze moeilijke omstandigheden belangrijke nieuwe klanten aantrekken voor zijn high-end DR-systemen.

Agfa implementeerde acties om de flexibiliteit van de business te vergroten en om hem beter aan te passen aan de huidige marktomstandigheden (right-sizing van de organisatie, verhuizingen, kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, netto werkkapitaalacties).

De brutowinstmarge van de divisie daalde van 30,7% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 tot 29,4%. Hoewel de kosten onder controle zijn en de rendabiliteit van de DR-activiteiten aanzienlijk verbeterde tegenover het derde kwartaal van 2022, daalde de aangepaste EBITDA-marge van de divisie van 7,8% van de omzet tot 7,0%.





Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2023

9M 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 99 96 3,4% (6,8%) 300 273 9,7% (11,7%) Aangepaste EBITDA (*) 4,3 0,0 13,5 8,3 63,0% % van de omzet 4,3% 0,0% 4,5% 3,0% Aangepaste EBIT (*) 0,2 (3,6) 1,5 (0,8) % van de omzet 0,2% -3,7% 0,5% -0,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

In Digital Print bleven de inktgamma's voor sign & display en industriële toepassingen, alsook de high-end apparatuurbusiness sterk presteren. De omzet werd echter beïnvloed door het feit dat drukkerijen investeringen in apparatuur van het lagere en middensegment begonnen uit te stellen door de ongunstige macro-economische omstandigheden en in afwachting van de introductie van nieuwe technologieën. Agfa verwacht dat de verkoop van apparatuur tegen het einde van het jaar zal herstellen. Agfa zit op schema met de omschakeling van de printers van het overgenomen Inca naar zijn eigen inktsets.

De ontwikkeling van de SpeedSet 1060 single-pass verpakkingsprinter verloopt volgens plan. In december 2023 vindt een voorstelling aan klanten plaats. De bètalancering van deze digitale pers met inkten op waterbasis — die de snelste printer in zijn categorie zal zijn — zal volgens plan plaatsvinden in 2024 en de volledige commerciële lancering is gepland voor 2025. In het derde kwartaal werden vier van Agfa's inkjetprintoplossingen bekroond met een Pinnacle Product Award van PRINTING United Alliance. De Pinnacle Product Awards bekronen uitmuntende producten die de drukindustrie vooruithelpen op het vlak van kwaliteit, capaciteit en productiviteit. PRINTING United Alliance is de meest uitgebreide vereniging voor drukkerijen en grafische kunsten in de Verenigde Staten.

Op 1 januari 2024 treedt Agfa toe tot de Hydrogen Council, een wereldwijd initiatief dat vooraanstaande ondernemingen samenbrengt met een gemeenschappelijke visie om de transitie naar schone waterstofenergie te helpen bevorderen.

Eerder dit jaar werd Agfa’s project voor de bouw van een nieuwe industriële unit voor ZIRFON-membranen in zijn vestiging in Mortsel, België geselecteerd voor een EU Innovation Fund Grant. De voorbereiding van de subsidieovereenkomst verloopt volgens plan. Verwacht wordt dat de subsidieovereenkomst tegen het einde van het jaar ondertekend zal worden. De nieuwe fabriek zal de Groep in staat stellen om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

De zwakte in de elektronica-industrie bleef een impact hebben op de volumes van de geleidende ORGACON-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen.

Prijsverhogingen en kostenverbeteringen om de impact van de kosteninflatie tegen te gaan begonnen hun vruchten af te werpen. De brutowinstmarge verbeterde van 25,6% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 tot 27,7%.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) 9M 2023

9M 2022

herwerkt Evolutie

(excl. wisselkoers) Omzet 18 16 11,1% (11,9%) 49 52 -4,6% (-4,5%) Aangepaste EBITDA (*) (0,2) (3,3) 1,4 (7,2) % van de omzet -1,3% -21,2% 2,9% -14,0% Aangepaste EBIT (*) (0,9) (4,7) (0,8) (11,3) % van de omzet -5,2% -29,6% -1,6% -21,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Begin april rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van zijn divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De nieuwe divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.

Het derde kwartaal van '22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het derde kwartaal van '22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het derde kwartaal van '23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

Septestraat 27

2640 Mortsel - Belgium

T +32 (0) 3 444 7124

E viviane.dictus@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.



Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q3 2023



Q3 2022

herwerkt 9M 2023 9M 2022

herwerkt Opbrengsten 280 290 837 829 Kostprijs van verkopen (194) (205) (578) (577) Brutowinst 86 85 259 252 Verkoopkosten (41) (46) (127) (133) Algemene beheerskosten (33) (44) (104) (121) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (17) (20) (56) (60) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (1) (1) - - Overige bedrijfsopbrengsten 12 16 38 49 Overige bedrijfskosten (5) (8) (26) (24) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 1 (18) (15) (38) Financieringsbaten/(-kosten) - netto - - 1 (1) Financieringsbaten 4 1 10 2 Financieringskosten (4) (1) (8) (2) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (7) (5) (20) (13) Overige financieringsbaten - - 2 5 Overige financieringskosten (7) (5) (22) (18) Nettofinancieringslasten (7) (5) (19) (13) Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - - - Winst (verlies) voor belastingen (6) (23) (34) (52) Winstbelastingen (6) (5) (15) (9) Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (12) (28) (49) (60) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen (3) 11 (47) 23 Winst (verlies) over de verslagperiode (15) (17) (96) (37) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (15) (18) (97) (39) Minderheidsbelangen - 1 1 2 Winst uit bedrijfsactiviteiten 1 (18) (15) (38) Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (5) (12) (25) (32) Aangepaste EBIT 6 (6) 10 (6) Gewone winst per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten (0,08) (0,18) (0,32) (0,39) Gewone winst per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten (0,02) 0,06 (0,31) 0,14 Gewone winst per aandeel Group (€) – totaal (0,10) (0,12) (0,63) (0,25)

(1) In overeenstemming met IFRS 5.33 heeft de onderneming in haar geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten één bedrag gepresenteerd dat bestaat uit het totaal van de winst (verlies) na belastingen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten en de winst (verlies) na belastingen op de verkoop van de nettoactiva die de beëindigde bedrijfsactiviteit vormen. De Groep heeft in april 2023 haar Offset Solutions business verkocht. Vergelijkende informatie werd herwerkt.





Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2022 / september 2023 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q3 2023

Q3 2022

herwerkt Winst (verlies) van de periode (15) (17) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (12) (28) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (3) 11 Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: 6 18 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 6 18 Herklassering van valutakoersverschillen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten naar de winst- en verliesrekening - - Kasstroomafdekkingen: - (2) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - (3) Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - 1 Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: - (3) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - (2) Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen 6 13 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten 6 12 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten - 1 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (9) (4) Aandeelhouders van de Onderneming (9) (6) Minderheidsbelangen - 2 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (6) (16) Aandeelhouders van de Onderneming (6) (16) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (3) 12 Aandeelhouders van de Onderneming (3) 10 Minderheidsbelangen - 2

(1) In overeenstemming met IFRS 5.33 heeft de onderneming in haar geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten één bedrag gepresenteerd dat bestaat uit het totaal van de winst (verlies) na belastingen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten en de winst (verlies) na belastingen op de verkoop van de nettoactiva die de beëindigde bedrijfsactiviteit vormen. De Groep heeft in april 2023 haar Offset Solutions business verkocht. Vergelijkende informatie werd herwerkt.



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2022 / september 2023 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

9M 2023

9M 2022

herwerkt Winst (verlies) van de periode (96) (37) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (49) (60) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (47) 23 Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: - 50 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 2 50 Herklassering van valutakoersverschillen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten naar de winst- en verliesrekening (2) - Kasstroomafdekkingen: 2 (4) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - (7) Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening 2 3 Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: (1) 114 Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde (1) (3) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - 129 Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - (13) Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen 1 160 Niet-gerealiseerde resultaten over de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 2 134 Niet-gerealiseerde resultaten over de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (1) 27 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (95) 123 Aandeelhouders van de Onderneming (97) 119 Minderheidsbelangen 2 4 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (47) 74 Aandeelhouders van de Onderneming (47) 74 Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (48) 50 Aandeelhouders van de Onderneming (50) 46 Minderheidsbelangen 2 4

(1) In overeenstemming met IFRS 5.33 heeft de onderneming in haar geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten één bedrag gepresenteerd dat bestaat uit het totaal van de winst (verlies) na belastingen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten en de winst (verlies) na belastingen op de verkoop van de nettoactiva die de beëindigde bedrijfsactiviteit vormen. De Groep heeft in april 2023 haar Offset Solutions business verkocht. Vergelijkende informatie werd herwerkt.

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/09/2023



31/12/2022



Vaste activa 578 602 Goodwill 220 218 Immateriële activa 23 29 Materiële vaste activa 112 107 ‘Recht-op-gebruik’ activa 41 45 Investeringen in geassocieerde deelnemingen 1 1 Overige financiële activa 4 5 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 19 18 Handelsvorderingen 3 9 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 77 72 Overige activa 4 8 Uitgestelde belastingsvorderingen 73 91 Vlottende activa 787 1.153 Voorraden 337 487 Handelsvorderingen 155 291 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 93 94 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 47 56 Overige belastingsvorderingen 23 28 Overige financiële activa - 1 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 16 31 Overige vorderingen 42 6 Overige vlottende activa 16 17 Derivaten 1 3 Geldmiddelen en kasequivalenten 54 138 Vaste activa aangehouden voor verkoop 2 2 TOTAAL ACTIVA 1.364 1.756





30/09/2023



31/12/2022



Eigen vermogen 425 561 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 423 520 Maatschappelijk kapitaal 187 187 Uitgiftepremies 210 210 Ingehouden winsten 956 1.042 Overige reserves (2) (3) Valutakoersverschillen (10) (9) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (919) (908) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 1 41 Langlopende verplichtingen 568 610 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 469 536 Overige personeelsbeloningen 7 9 Rentedragende verplichtingen 69 41 Voorzieningen 11 14 Uitgestelde belastingverplichtingen 8 9 Handelsschulden 3 - Overige langlopende verplichtingen 1 - Kortlopende verplichtingen 372 585 Rentedragende verplichtingen 18 25 Voorzieningen 13 36 Handelsschulden 114 249 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 101 109 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 22 29 Overige belastingverplichtingen 18 32 Overige te betalen posten 8 6 Personeelsbeloningen 77 95 Overige kortlopende verplichtingen 1 - Derivaten 1 2 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.364 1.756



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q3 2023



Q3 2022

9M 2023 9M 2022 Winst (verlies) over de periode (15) (17) (95) (37) Winstbelastingen 6 5 18 12 Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - - - Nettofinancieringskosten 7 5 19 15 Bedrijfsresultaat (2) (7) (59) (10) Afschrijvingen (exclusief afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’ activa) 6 9 19 26 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 5 7 14 21 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill, immateriële activa en materiële vaste activa - - - - Bijzondere waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’ activa - - 7 - Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten 1 5 1 13 Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve - 1 2 3 Overheids- en andere subsidies (2) (1) (4) (3) Resultaat uit de geplande verkoop van beëindigde activiteiten 3 - 47 - Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 4 6 20 28 Opbouw van personeelsverplichtingen 16 21 46 51 Afwaarderingen/terugname op voorraden 2 1 10 8 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen 1 1 - 1 Opbouw/terugname van voorzieningen 1 1 2 5 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 35 45 105 142 Wijziging in de voorraden 14 (20) (20) (121) Wijziging in de handelsvorderingen 3 15 (2) 29 Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 6 5 2 (8) Wijziging in de werkkapitaalactiva 23 - (20) (101) Wijziging in de handelsschulden (11) (5) (36) (9) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten (5) (6) 6 8 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen (15) (11) (29) (2) Wijziging in het werkkapitaal 7 (10) (50) (103)





Q3 2023



Q3 2022

9M 2023 9M 2022 Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (25) (25) (98) (112) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (8) (5) (20) (17) Veranderingen in de leaseportfolio 1 1 11 10 Veranderingen in ander werkkapitaal (2) (8) (23) (15) Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten - (3) - (6) Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten 9 (5) (74) (100) Betaalde belastingen 1 2 1 (4) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 10 (3) (73) (104) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - 23 (13) 6 Investeringsuitgaven (7) (10) (22) (23) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1 2 2 3 Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - 3 (48) Verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten, na aftrek van afgestoten geldmiddelen - (3) (5) (4) Overname van geassocieerde deelnemingen - - (1) - Ontvangen rente 4 2 11 4 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (2) (9) (11) (68) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten (1) (3) (6) (7) Betaalde rente (4) (1) (9) (3) Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen - (1) (9) (6) Inkoop van eigen aandelen - - - (21) Ontvangsten uit leningen 9 3 40 3 Terugbetalingen van leningen - (1) - (2) Betaling van leaseschulden (5) (8) (17) (23) Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten - - (4) (5) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald - (1) (1) 3 Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten - (9) - (55) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - (2) (2) (6) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 7 (22) (85) (228) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 44 191 138 398 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 7 (22) (85) (228) Impact van valutakoersverschillen 3 9 1 8 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 53 178 53 178

(1) De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.





Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen Totaal TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2022 187 210 1.284 - 2 (2) (1.033) (15) 632 54 685 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (39) - - - - - (39) 2 (37) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (3) (4) 117 46 157 3 160 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (39) - (3) (4) 117 46 118 5 123 Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - (5) (5) Inkoop eigen aandelen - - - (21) - - - - (21) - (21) Vernietiging eigen aandelen - - (21) 21 - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (21) - - - - - (21) (5) (26) Balans op 30 september 2022 187 210 1.224 - (1) (6) (917) 31 729 53 782 Balans op 1 januari 2023 187 210 1.042 - (1) (2) (908) (9) 520 41 561 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (97) - - - - - (97) 1 (96) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 2 - (1) 1 1 1 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (97) - - 2 - (1) (96) 2 (95) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - (9) (9) Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - 11 - - - (11) - - - - Afstoting van minderheidsbelangen na verlies van zeggenschap - - - - - - - - - (32) (32) Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - 11 - - - (11) - - (41) (41) Balans op 30 september 2023 187 210 956 - (1) - (919) (10) 423 1 425

