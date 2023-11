Cellectis Annonce la signature de l’Accord d’Investissement Définitif avec AstraZeneca

Signature de l'accord d'investissement définitif concernant l'Investissement Additionnel de 140 millions de dollars précédemment envisagé par AstraZeneca, tel qu’annoncé le 1 er novembre 2023.



novembre 2023. Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cellectis devant se tenir le ou aux alentours du 22 décembre 2023 afin d’approuver cet investissement.

NEW YORK, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS – NASDAQ: CLLS) a annoncé aujourd'hui à la suite de la consultation de son comité social et économique, la signature d’un accord d'investissement confirmant l’intention d’AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) de réaliser l'Investissement Additionnel de 140 millions de dollars dans la Société précédemment envisagé par AstraZeneca, tel qu’annoncé le 1er novembre 2023. L’Investissement Additionnel sera réalisé par le biais de la souscription de 10.000.000 d’actions de préférence « de catégorie A » et de 18.000.000 d’actions de préférence « de catégorie B », dans chaque cas au prix de 5,00 dollars par action (l’ « Investissement Additionnel »).

La réalisation de l'Investissement Additionnel demeure sous réserve (i) de l'approbation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cellectis devant être convoquée dans les prochains jours et qui devrait se tenir le ou aux alentours du 22 décembre 2023, (ii) de l'approbation du ministère français de l'économie conformément à la réglementation française sur les investissements directs étrangers, et (iii) de certaines autres conditions habituelles. Immédiatement après l'Investissement Additionnel, AstraZeneca détiendrait environ 44% du capital social et 30% des droits de vote de la Société (sur la base du nombre de droits de vote actuellement en circulation).

En l'absence d’offre publique, aucun prospectus ne sera établi en France ou hors de France dans le cadre de de l'Investissement Additionnel.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 23 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

