La Fondation Dr Julien lance un grand appel à la générosité pour venir en aide aux enfants vulnérables

MONTRÉAL, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien lance la 21e édition de la Guignolée Dr Julien au profit de la pédiatrie sociale en communauté. Dans un contexte économique difficile, ce modèle de médecine sociale permet plus que jamais aux enfants issus de milieux défavorisés de grandir en santé. L’appel aux dons débute dès aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 15 janvier 2024.



«L'avenir de notre société dépend de la manière dont nous prenons soin de nos enfants, collectivement. Et c’est un fait, de plus en plus d'enfants risquent de tomber entre deux chaises, confrontés à des défis de taille. L'inflation actuelle aggrave les inégalités sociales, mais ensemble, en comptant sur la générosité de la population québécoise, nous pouvons faire la différence. Aidons ces enfants à construire un avenir meilleur et engageons-nous à prévenir que trop d’entre eux ne soient laissés pour compte. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus prometteur pour nos enfants, dans le respect de leurs droits fondamentaux.» Dr Gilles Julien, porte-parole et fondateur de la Fondation.

«De plus en plus d'enfants sont confrontés à de nombreux obstacles dès leur plus jeune âge, et la santé et le bien-être de ces enfants sont notre priorité. Les conditions de vie difficiles font partie intégrante de la réalité quotidienne de la majorité des enfants que nous prenons en charge et cela peut entrainer des répercussions profondes sur leur bien-être mental et leur développement cognitif. C'est pourquoi et plus que jamais, nous avons besoin de toute la communauté pour aider nos enfants à grandir en santé et pour qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel.» Maude Julien, directrice clinique de la Fondation Dr Julien.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Parmi les familles suivies en pédiatrie sociale : 1

58 % des familles comptent 2 parents sans emploi ;

des familles comptent 2 parents sans emploi ; 44 % des familles sont monoparentales ;

des familles sont monoparentales ; 59 % des familles comptent 2 enfants ou plus vivant à domicile ;

des familles comptent 2 enfants ou plus vivant à domicile ; 67 % des enfants présentent 2 difficultés ou plus au moment de leur accueil dans les services, en plus des problèmes physiques.

« Ce que j’aime le plus à la Fondation Dr Julien, c’est que j’ai un vrai lien avec les personnes là-bas. Ce lien que j’ai créé, selon moi, c’est une force qui a un impact significatif sur ma vie et qui m’apporte un grand sentiment de soutient et de compréhension mutuelle. La Fondation, c’est mon épaule sur laquelle m’appuyer quand j’en ai besoin. Ça me permet de croître personnellement. Le lien, c’est une source de soutien, de motivation, de sécurité émotionnelle… Il peut apporter des choses positives dans la vie de chacun et enrichir notre expérience d’une manière très précieuse » témoigne Isabelle, une adolescente de 15 ans qui est bénéficiaire des services de la Fondation Dr Julien depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, Isabelle est une jeune fille épanouie et qui multiplie les engagements bénévoles dans diverses organisations. Grâce à la Guignolée Dr Julien, nous aidons près de 12 000 enfants comme Isabelle, afin qu’ils puissent recevoir les soins et les services nécessaires à l’atteinte de leur plein potentiel.

Au total, plus de 40 centres participeront à la Guignolée

La Fondation accompagne un réseau toujours croissant d’équipes et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) qu’elle forme et certifie. À ce jour, ce sont près de 45 centres qui sont actifs au Québec et qui rejoignent ensemble annuellement près de 12 000 enfants aux prises avec des conditions de vie difficiles. La plupart de ces centres tiendront aussi leur propre guignolée le samedi 16 décembre 2023.

Consultez la liste complète : https://guignoleedrjulien.org/

D’ici 2027, la Fondation Dr Julien prévoit d’offrir des soins et services directs à près de 15 000 enfants à travers un réseau de 50 Centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC).

À ne pas manquer

Le samedi 16 décembre : la grande journée de la Guignolée Dr Julien

Pour cette 21e édition, la programmation du samedi 16 décembre s’annonce riche en activités, avec entre autres un radiothon de 5 heures, co-animé par Paul Houde et Joël Le Bigot, puis par Max Lalonde et Gilbert Delorme, en direct sur BPM Sports ; une couverture spéciale sur les ondes d’ICI Première dans l’émission Dessine-moi un matin ; le traditionnel match de hockey-bottines animé par JiC au Garage à Musique ; un combat de lutte en après-midi ; de multiples points de collecte aux 4 coins de Montréal et des activités dans la plupart des centres du réseau au Québec.

La campagne de la 21e Guignolée Dr Julien : en ligne du 15 novembre 2023 au 15 janvier 2024

Pour faire un don à la Fondation Dr Julien ou à un centre de pédiatrie sociale local :

https://guignoleedrjulien.org

1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Postez un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l’un des centres de votre communauté.



À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à près de 12 000 enfants issus de milieux défavorisés grâce à près de 45 centres de pédiatrie sociale en communauté.

Comprendre la pédiatrie sociale en communauté

Pour les demandes d’entrevue avec Dr Julien et/ou Maude Julien :

Diane Jeannotte

Téléphone : 514-772-8019 | Courriel : DianeJ@djcom.ca

___________________________________________

1 Source : Clément et al. (2015). Regard mixte sur certaines particularités et retombées de l’approche de la pédiatrie sociale telle qu’implantée au Québec et sur son intégration dans le système actuel des services sociaux et de santé. Rapport de recherche

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da0b2434-6115-42f3-aa77-ab609c60d106/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f943ff10-b574-45e7-9859-f3296dfe2a52/fr