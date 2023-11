LeddarTech Menunjuk Chris Stewart sebagai Chief Financial Officer

KOTA QUEBEC, Kanada, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, perusahaan perangkat lunak otomotif yang menyediakan teknologi perangkat lunak fusi sensor level rendah dan persepsi untuk ADAS dan AD yang disruptif dan telah dipatenkan, dengan bangga mengumumkan pengangkatan Tn. Chris Stewart sebagai Chief Financial Officer (“CFO”).

Sebagai CFO di LeddarTech, Tn. Stewart akan berperan penting dalam mendukung LeddarTech menyelesaikan penggabungan usahanya yang baru-baru ini diumumkan dengan Prospector Capital Corp. serta bertransisi ke perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka.

Tn. Stewart telah memiliki pengalaman pengelolaan keuangan selama 20 tahun lebih di beberapa perusahaan mulai dari startup hingga perusahaan publik yang besar. Tn. Stewart sebelumnya menjabat sebagai Chief Financial Officer di Bionano Genomics Inc. (NASDAQ: BNGO) sejak bulan September 2020 hingga bergabung dengan LeddarTech pada bulan November 2023, Head of Maxwell Ultracapacitors di Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) dari bulan Mei 2019 hingga Juli 2020 serta sebagai Vice President of Finance and Information Technology di Maxwell Technologies Inc., perusahaan penyimpanan energi publik, dari bulan Juli 2015 hingga Mei 2019, pada saat perusahaan tersebut diakuisisi oleh Tesla. Selain itu, Tn. Stewart menduduki beberapa jabatan pemimpin termasuk Vice President of Finance di Entropic Communications dan Chief Financial Officer di V-ENABLE Inc. (saat ini GroundTruth), pemimpin dalam periklanan seluler yang ditargetkan.

Tn. Stewart memiliki gelar B.S. dalam jurusan Administrasi Bisnis dari University of Southern California dan gelar M.S. dalam jurusan Administrasi Industri dari Carnegie Mellon University.

“Saya senang kali dapat bergabung dengan perusahaan visioner seperti ini serta bekerja bersama karyawan LeddarTech pada saat periode yang menyenangkan ini,” ungkap Tn. Stewart. “Saya bersemangat dan berharap dapat menjalin aliansi yang kuat di semua level, termasuk dengan pemangku kepentingan LeddarTech serta direksi dan tim pemimpinnya, serta mendukung LeddarTech dalam upayanya untuk menyelesaikan penggabungan usahanya serta beroperasi sebagai perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka. Saya termotivasi dengan pencapaian LeddarTech serta berharap dapat membantu perusahaan ini mencapai semua potensinya.”

Tn. Charles Boulanger, CEO LeddarTech, berkomentar: “Saya gembira dengan bergabungnya Chris ke tim eksekutif LeddarTech sebagai Chief Financial Officer. Sebagai petinggi eksekutif yang berprestasi di bidang keuangan dan pengalaman luas dalam memimpin dan mengoptimalkan operasi keuangan dari berbagai perusahaan, Chris memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengelola dan mentransformasi fungsi keuangan guna mendorong profitabilitas dan pertumbuhan. Berbagai keahlian Chris sangat selaras dengan tujuan strategis LeddarTech.”

LeddarTech Inc. (“LeddarTech”) dan Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW), perusahaan yang memiliki bisnis utama di luar Kepulauan Cayman yang dipimpin oleh mantan Vice Chairman di Qualcomm, Steve Altman, adalah pihak yang terikat perjanjian penggabungan usaha definitif, yang setelah selesainya penggabungan usaha, akan membuat LeddarTech menjadi perusahaan yang terdaftar di bursa secara terbuka. Setelah selesainya transaksi ini, yang diperkirakan berlangsung pada kuartal keempat 2023, perusahaan hasil penggabungan yang terbentuk melalui penggabungan usaha, LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”), diperkirakan akan terdaftar di NASDAQ dengan kode emiten “LDTC.”

Tentang LeddarTech

Perusahaan perangkat lunak global ini didirikan pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Kota Quebec dengan pusat Litbang tambahan di Montreal, Toronto dan Tel Aviv, Israel. LeddarTech mengembangkan dan menyediakan solusi perangkat lunak persepsi komprehensif yang memungkinkan penggunaan aplikasi ADAS dan mengemudi otonom (AD). Perangkat lunak kelas otomotif dari LeddarTech menerapkan AI canggih dan algoritme visi komputer untuk menghasilkan model lingkungan 3D yang akurat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan navigasi yang lebih aman. Teknologi berperfoma tinggi, skalabel, hemat biaya ini tersedia untuk OEM dan pemasok Tingkat 1-2 untuk secara efisien mengimplementasikan solusi Sistem Bantuan Mengemudi Canggih (“ADAS”) otomotif dan kendaraan off-road.

LeddarTech merupakan pencipta beberapa inovasi penginderaan jauh, dengan lebih dari 150 permohonan paten (80 dikabulkan) yang meningkatkan kemampuan ADAS dan AD. Pemahaman yang lebih baik tentang kendaraan sangat penting dalam mewujudkan mobilitas global yang lebih aman, lebih efisien, berkelanjutan, dan terjangkau: ini yang mendorong LeddarTech untuk berupaya menjadi solusi perangkat lunak fusi sensor dan persepsi yang paling luas diadopsi.

Informasi tambahan tentang LeddarTech dapat diakses di www.leddartech.com dan di LinkedIn, Twitter, Facebook dan YouTube.

Tentang Prospector Capital Corp.

Prospector adalah perusahaan dengan tujuan khusus akuisisi untuk tujuan melaksanakan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau penggabungan usaha serupa dengan satu usaha atau lebih dengan fokus pada perusahaan dengan solusi tingkat lanjut dan sangat beragam untuk sektor teknologi. Perusahaan ini dipimpin oleh tim yang beranggotakan investor dan eksekutif berpengalaman yang fokus pada mengidentifikasi dan berinvestasi pada perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dengan tim manajemen yang kuat dan peluang pasar yang menarik. Efek yang diterbitkan Prospector diperdagangkan di NASDAQ dengan kode emiten “PRSR,” “PRSRU”, dan “PRSRW.”

Informasi Penting tentang Transaksi yang Diusulkan dan Tempat Menemukannya

Sehubungan dengan penggabungan usaha yang diusulkan, Prospector, LeddarTech dan Newco akan mempersiapkan dan akan menyerahkan kepada SEC, laporan pendaftaran di Form F-4 (“Laporan Pendaftaran”)., dan Prospector akan mengirimkan pernyataan proksi/prospektus yang dimuat di dalam Laporan Pendaftaran kepada pemegang sahamnya serta menyerahkan dokumen lainnya terkait penggabungan usaha kepada SEC. Rilis pers ini bukan merupakan pengganti untuk laporan proksi, laporan pendaftaran, laporan proksi/prospektus atau dokumen lainnya yang dapat diserahkan Prospector atau Newco kepada SEC sehubungan dengan penggabungan usaha. INVESTOR DAN PEMEGANG EFEK SANGAT DIANJURKAN UNTUK MEMBACA DENGAN TELITI DAN SELURUHNYA LAPORAN PENDAFTARAN SAAT LAPORAN TERSEBUT MENJADI TERSEDIA, SETIAP PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN PADA LAPORAN PENDAFTARAN, DAN DOKUMEN LAINNYA YANG DISERAHKAN OLEH PROSPECTOR ATAU NEWCO KEPADA SEC SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA KARENA DOKUMEN-DOKUMEN INI AKAN MEMUAT INFORMASI PENTING. Investor dan pemegang efek akan dapat memperoleh salinan gratis Laporan Pendaftaran dan dokumen lainnya yang diserahkan Prospector atau Newco kepada SEC melalui situs web yang dikelola oleh SEC di www.sec.gov.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu yang dimuat dalam rilis pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam konteks Private Securities Litigation Reform Act Amerika Serikat Tahun 1995, Pasal 27 A dari Securities Act, dan Pasal 21E dari Exchange Act (yang mana pernyataan berwawasan ke depan juga mencakup pernyataan berwawasan ke depan dan informasi berwawasan ke depan dalam konteks hukum efek Kanada), termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan tentang penggabungan usaha yang melibatkan Prospector, LeddarTech, dan Newco, kemampuan untuk menyempurnakan penggabungan usaha dan waktu dari penggabungan usaha tersebut, penyelesaian pendanaan dari penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan hasil yang diharapkan darinya dan pernyataan terkait perkiraan strategi, operasi di masa mendatang, prospek, tujuan, dan proyeksi keuangan, serta metrik keuangan lainnya milik Newco. Pernyataan berwawasan ke depan secara umum mencakup pernyataan yang sifatnya prediktif dan tergantung pada atau merujuk ke peristiwa atau kondisi di masa mendatang, dan mencakup kata-kata seperti antara lain “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “akan,” “berharap,” “memperkirakan,” “merencanakan,” “kemungkinan besar,” “meyakini,” “mengestimasikan,” “memproyeksikan,” “bermaksud,” dan ungkapan serupa lainnya. Pernyataan yang bukan merupakan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan berdasarkan keyakinan dan asumsi saat ini yang melibatkan risiko dan ketidakpastian serta tidak dijamin akan terlaksana di masa mendatang. Hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dari hasil yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan akibat dari berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa tidak terpenuhinya ketentuan terkait penyelesaian penggabungan usaha, termasuk kegagalan untuk secara tepat waktu atau dengan cara apa pun memperoleh persetujuan pemegang saham untuk penggabungan usaha atau kegagalan untuk secara tepat waktu atau dengan cara apa pun memperoleh setiap izin sesuai peraturan termasuk dari Mahkamah Agung Québec; (ii) ketidakpastian terkait waktu penyempurnaan penggabungan usaha dan kemampuan masing-masing Prospector, LeddarTech, dan Newco untuk menyempurnakan penggabungan usaha; (iii) kemungkinan bahwa tidak akan terwujudnya manfaat lainnya yang diharapkan dari penggabungan usaha; (iv) terjadinya peristiwa apa pun dapat menimbulkan penghentian penggabungan usaha; (v) risiko bahwa litigasi pemegang saham sehubungan dengan penggabungan usaha atau penyelesaian atau penyelidikan lainnya dapat memengaruhi waktu atau terjadinya penggabungan usaha atau menimbulkan biaya yang signifikan pada pembelaan, penggantian kerugian, dan pertanggungjawaban; (vi) perubahan pada kondisi ekonomi umum dan/atau khusus industri tertentu; (vii) kemungkinan disrupsi dari penggabungan usaha yang dapat membahayakan bisnis LeddarTech; (viii) kemampuan LeddarTech untuk mempertahankan, menarik minat, dan merekrut personel penting; (ix) potensi reaksi buruk atau perubahan pada hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, atau pihak lainnya yang berasal dari pengumuman atau selesainya penggabungan usaha; (x) potensi ketidakpastian bisnis, termasuk perubahan pada hubungan bisnis yang sudah ada, selama kondisi menunggu selesainya penggabungan usaha yang dapat memengaruhi performa keuangan LeddarTech; (xi) perkembangan undang-undang, peraturan, dan ekonomi; (xii) sifat tidak diprediksi dan tingkat keparahan peristiwa bencana, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan terorisme, pecahnya perang atau permusuhan dan wabah epidemi, pandemi, atau penyakit (termasuk COVID-19), serta respons manajemen terhadap semua faktor yang disebutkan di atas; dan (xiii) akses ke modal dan pembiayaan serta kemampuan LeddarTech untuk menjaga kepatuhan terhadap kontrak utang; dan (xiv) faktor risiko lainnya sebagaimana dijelaskan dari waktu ke waktu dalam laporan Prospector yang diserahkan kepada SEC, termasuk Laporan Tahunan Prospector di Form 10-K, Laporan Triwulan berkala di Form 10-Q, Laporan Terkini berkala di Form 8-K, dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada SEC. Daftar faktor penting yang tercantum di atas tidak lengkap. Baik Prospector maupun LeddarTech tidak dapat memberikan jaminan apa pun bahwa ketentuan terkait penggabungan usaha akan dipenuhi. Kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku, baik Prospector maupun LeddarTech tidak memiliki kewajiban apa pun untuk merevisi atau memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, atau membuat pernyataan berwawasan ke depan lainnya, baik sebagai akibat informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya.

Tidak Ada Penawaran atau Permohonan

Rilis pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli efek dari Prospector atau Newco, permohonan suara atau persetujuan, serta tidak ada penjualan efek apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan akan dianggap tidak sah sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum tentang efek dari yurisdiksi mana pun. Penawaran efek tidak boleh dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Securities Act tahun 1933 sebagaimana telah diamendemen (“Securities Act”).

Para Peserta dalam Permohonan

Prospector, LeddarTech, dan Newco, serta para direktur, pejabat eksekutif, dan karyawannya masing-masing, dapat dianggap sebagai peserta dalam permohonan proksi sehubungan dengan penggabungan usaha. Informasi tentang para direktur dan pejabat eksekutif Prospector dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan di Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang telah diajukan kepada SEC pada 31 Maret 2023. Informasi tentang orang yang dapat, berdasarkan aturan SEC, dianggap sebagai peserta dalam permohonan proksi sehubungan dengan penggabungan usaha, termasuk deskripsi kepentingan langsung atau tidak langsung mereka, dengan kepemilikan efek atau lainnya, akan ditetapkan dalam Laporan Pendaftaran dan materi lainnya yang relevan saat dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada SEC. Dokumen-dokumen ini dapat diperoleh secara gratis dari sumber yang tercantum di atas.

Hubungi:

Daniel Aitken, Vice President, Pemasaran Global, Komunikasi, dan Hubungan Investor, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ekst. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Situs web hubungan investor:https://investors.LeddarTech.com



Kontak hubungan investor: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com



Kontak media keuangan: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision, dan logo terkait merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari LeddarTech Inc. dan anak perusahaannya. Semua merek, nama produk, dan tanda lainnya merupakan atau mungkin merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari pemiliknya masing-masing.