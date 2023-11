LeddarTech Lantik Chris Stewart sebagai Ketua Pegawai Kewangan

QUEBEC CITY, Kanada, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, sebuah syarikat perisian automotif yang menyediakan teknologi perisian gabungan dan persepsi sensor tahap rendah menggendala yang dipatenkan untuk ADAS dan AD, dengan bangganya umumkan pelantikan En. Chris Stewart sebagai Ketua Pegawai Kewangan (“CFO”).

Sebagai CFO di LeddarTech, En. Stewart akan memainkan peranan penting dalam menyokong LeddarTech dalam melengkapkan gabungan perniagaan yang diumumkan baru-baru ini dengan Prospector Capital Corp. dan beralih kepada syarikat dagangan awam.

En. Stewart mempunyai pengalaman pengurusan kewangan selama lebih 20 tahun di syarikat-syarikat yang terdiri daripada syarikat permulaan hinggalah syarikat awam yang besar. En. Stewart sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Kewangan Bionano Genomics Inc. (NASDAQ: BNGO) dari bulan September 2020 sehingga menyertai LeddarTech pada bulan November 2023, Ketua Maxwell Ultracapacitors di Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) dari bulan Mei 2019 hingga Julai 2020 dan sebagai Naib Presiden Kewangan dan Teknologi Maklumat di Maxwell Technologies Inc., sebuah syarikat penyimpanan tenaga awam, dari bulan Julai 2015 hingga Mei 2019, pada masa itu syarikat tersebut telah diambil alih oleh Tesla. Selain itu, En. Stewart memegang pelbagai peranan kepimpinan, termasuk Naib Presiden Kewangan di Entropic Communications dan Ketua Pegawai Kewangan V-ENABLE Inc. (pada masa ini GroundTruth), peneraju dalam pengiklanan mudah alih yang disasarkan.

En. Stewart menerima Sarjana Muda dalam Pentadbiran Perniagaan dari University of Southern California dan Sarjana dalam Pentadbiran Perindustrian dari Carnegie Mellon University.

“Saya berasa sangat teruja untuk menyertai syarikat yang berwawasan sedemikian dan bekerja bersama pekerja LeddarTech pada masa yang begitu mengujakan,” kata En. Stewart. “Saya tidak sabar-sabar untuk menjalinkan pakatan yang mengagumkan pada semua peringkat, termasuk dengan pemegang saham LeddarTech dan lembaga pengarah dan pasukan kepimpinannya, dan menyokong LeddarTech dalam usahanya untuk melengkapkan gabungan perniagaannya dan beroperasi sebagai syarikat dagangan awam. Saya sangat bersemangat dengan pencapaian LeddarTech dan berharap dapat membantu mereka merealisasikan semua potensinya.”

En. Charles Boulanger, Ketua Pegawai Eksekutif LeddarTech, mengulas: “Saya sangat gembira kerana Chris menyertai pasukan eksekutif LeddarTech sebagai Ketua Pegawai Kewangan. Sebagai eksekutif kewangan yang berjaya dengan pengalaman luas dalam memimpin dan mengoptimumkan operasi kewangan pelbagai organisasi, Chris mempunyai rekod prestasi yang mantap dalam mengurus dan mengubah fungsi kewangan untuk memacu keuntungan dan pertumbuhan. Set kemahiran Chris benar-benar sejajar dengan matlamat strategik LeddarTech.”

LeddarTech Inc. (“LeddarTech”) dan Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW), sebuah syarikat dikecualikan Kepulauan Cayman yang diketuai oleh bekas Presiden Qualcomm Derek Aberle dan dipengerusikan oleh mantan Naib Pengerusi Qualcomm Steve Altman, adalah pihak kepada perjanjian gabungan perniagaan muktamad yang, apabila penggabungan perniagaan itu selesai, akan menjadikan LeddarTech sebuah syarikat tersenarai awam. Selepas penutupan urus niaga, yang dijangkakan pada suku keempat tahun 2023, syarikat gabungan yang dibentuk melalui gabungan perniagaan, LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”), dijangka akan disenaraikan di NASDAQ di bawah simbol pendetik “LDTC.”

Perihal LeddarTech

Sebuah syarikat perisian global yang diasaskan pada tahun 2007 dan beribu pejabat di Bandaraya Quebec dengan pusat R&D tambahan di Montreal, Toronto dan Tel Aviv, Israel, LeddarTech membangunkan dan menyediakan penyelesaian perisian persepsi yang komprehensif yang membolehkan penggunaan ADAS dan aplikasi pemanduan autonomi. Perisian gred automotif LeddarTech menggunakan AI termaju dan algoritma penglihatan komputer untuk menjana persekitaran model 3D yang tepat, membolehkan membuat keputusan lebih baik dan navigasi yang lebih selamat. Teknologi yang berprestasi tinggi, berskala, kos efektif ini tersedia kepada OEM dan pembekal Tahap 1-2 untuk melaksanakan penyelesaian ADAS kenderaan automotif dan luar jalan dengan cekap.

LeddarTech bertanggungjawab ke atas beberapa inovasi penderiaan jauh, dengan lebih 150 permohonan paten (80 diberikan) untuk meningkatkan keupayaan ADAS dan AD. Kesedaran yang lebih baik berkaitan kenderaan adalah sangat penting dalam menjadikan mobiliti global lebih selamat, lebih cekap, mampan dan berpatutan: inilah yang mendorong LeddarTech berusaha untuk menjadi penyelesaian perisian gabungan sensor dan persepsi yang paling banyak diterima pakai.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.leddartech.com dan di LinkedIn, Twitter, Facebook dan YouTube.

Perihal Prospector Capital Corp.

Prospector ialah syarikat pemerolehan tujuan khas yang ditubuhkan untuk tujuan melaksanakan penggabungan, pertukaran saham, pemerolehan aset, pembelian saham, penyusunan semula atau penggabungan perniagaan yang serupa dengan satu atau lebih perniagaan dengan memberikan tumpuan kepada syarikat dengan penyelesaian canggih dan sangat berbeza untuk sektor teknologi. Syarikat ini diketuai oleh pasukan pelabur dan eksekutif berpengalaman yang fokus pada mengenal pasti dan melabur dalam syarikat pertumbuhan tinggi dengan pasukan pengurusan yang kukuh dan peluang pasaran yang menarik. Sekuriti Prospector diniagakan di NASDAQ di bawah simbol detik “PRSR,” “PRSRU” dan “PRSRW.”

Maklumat Penting Mengenai Cadangan Transaksi dan Lokasi Mendapatkannya

Berhubung dengan cadangan gabungan perniagaan, Prospector, LeddarTech dan Newco akan menyediakan dan akan memfailkan penyata pendaftaran pada Borang F-4 (“Penyata Pendaftaran”) dengan SEC, dan Prospector akan menghantar penyata proksi/prospektus yang terkandung dalam Penyata Pendaftaran kepada pemegang sahamnya dan memfailkan dokumen lain mengenai penggabungan perniagaan dengan SEC. Siaran akhbar ini bukan pengganti mana-mana penyata proksi, penyata pendaftaran, penyata/prospektus proksi atau dokumen lain yang Prospector atau Newco boleh failkan dengan SEC berkaitan dengan gabungan perniagaan. PELABUR DAN PEMEGANG SEKURITI DIGESA MEMBACA DENGAN TELITI DAN SEPENUHNYA PENYATA PENDAFTARAN TERSEBUT APABILA TERSEDIA, SEBARANG PINDAAN ATAU TAMBAHAN KEPADA PENYATA PENDAFTARAN, DAN DOKUMEN LAIN YANG DIFAILKAN OLEH PROSPECTOR ATAU NEWCO DENGAN SEC BERKAITAN DENGAN PENGGABUNGAN PERNIAGAAN KERANA DOKUMEN INI AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING. Pelabur dan pemegang keselamatan akan boleh mendapatkan salinan percuma Penyata Pendaftaran dan dokumen lain yang difailkan dengan SEC oleh Prospector atau Newco melalui laman web yang diselenggara oleh SEC di www.sec.gov.

Pernyataan Prospektif

Pernyataan tertentu yang terkandung dalam siaran akhbar ini boleh dianggap sebagai pernyataan prospektif dalam pengertian Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. 1995, Seksyen 27A Akta Sekuriti dan Seksyen 21E Akta Bursa (pernyataan prospektif itu juga akan merangkumi pernyataan prospektif dan maklumat prospektif dalam pengertian undang-undang sekuriti Kanada yang terpakai), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pernyataan mengenai gabungan perniagaan yang melibatkan Prospector, LeddarTech dan Newco, keupayaan untuk menyempurnakan gabungan perniagaan dan masanya, faedah yang dijangkakan daripada gabungan perniagaan, penutupan pembiayaan penempatan swasta dan jangkaan hasil daripadanya dan penyata berkaitan strategi Newco yang dijangka, operasi masa depan, prospek, objektif dan unjuran kewangan serta metrik kewangan lain. Pernyataan prospektif secara amnya termasuk pernyataan yang bersifat ramalan dan bergantung atau merujuk kepada peristiwa atau keadaan masa hadapan, dan termasuk perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “sepatutnya,” “boleh,” “jangka,” “menjangkakan,” “rancangan,” “kemungkinan,” “percaya,” “anggaran,” “projek,” “hasrat” dan ungkapan lain yang serupa antara lain. Pernyataan yang bukan fakta sejarah adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif adalah berdasarkan kepercayaan dan andaian semasa yang tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian dan bukan jaminan prestasi masa hadapan. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material berbanding yang terkandung dalam mana-mana pernyataan prospektif akibat daripada pelbagai faktor, termasuk, tanpa had: (i) risiko bahawa syarat penutupan penggabungan perniagaan tidak dipenuhi, termasuk kegagalan untuk menepati masa atau sama sekali mendapatkan kelulusan pemegang saham untuk penggabungan perniagaan atau kegagalan untuk tepat pada masanya atau sama sekali mendapatkan sebarang pelepasan kawal selia yang diperlukan, termasuk Mahkamah Keadilan Tinggi Québec; (ii) ketidakpastian tentang masa penyempurnaan gabungan perniagaan dan keupayaan setiap Prospector, LeddarTech dan Newco untuk menyempurnakan gabungan perniagaan; (iii) kemungkinan manfaat lain yang dijangkakan daripada gabungan perniagaan tidak akan direalisasikan, dan layanan cukai yang dijangkakan ke atas penggabungan perniagaan; (iv) berlakunya sebarang peristiwa yang boleh menyebabkan penamatan gabungan perniagaan; (v) risiko bahawa litigasi pemegang saham berkaitan dengan penggabungan perniagaan atau penyelesaian atau penyiasatan lain boleh menjejaskan masa atau kejadian penggabungan perniagaan atau mengakibatkan kos pembelaan, ganti rugi dan liabiliti yang besar; (vi) perubahan dalam keadaan ekonomi am dan/atau khusus industri; (vii) kemungkinan gangguan daripada gabungan perniagaan yang boleh membahayakan perniagaan LeddarTech; (viii) keupayaan LeddarTech untuk mengekalkan, menarik dan mengupah kakitangan utama; (ix) kemungkinan reaksi buruk atau perubahan kepada hubungan dengan pelanggan, pekerja, pembekal atau pihak lain hasil daripada pengumuman atau penyiapan penggabungan perniagaan; (x) ketidaktentuan perniagaan yang berpotensi, termasuk perubahan kepada perhubungan perniagaan sedia ada, semasa penggabungan perniagaan tertangguh yang boleh menjejaskan prestasi kewangan LeddarTech; (xi) pembangunan perundangan, pengawalseliaan dan ekonomi; (xii) ketidakpastian dan keterukan kejadian bencana, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan keganasan, wabak perang atau permusuhan dan apa-apa epidemik, pandemik atau penularan penyakit (termasuk COVID-19), serta tindak balas pengurusan terhadap mana-mana faktor yang dinyatakan di atas; (xiii) akses kepada modal dan pembiayaan dan keupayaan LeddarTech untuk mengekalkan pematuhan dengan perjanjian hutang; dan (xiv) faktor risiko lain seperti yang diperincikan dari semasa ke semasa dalam laporan Prospector yang difailkan dengan SEC, termasuk Laporan Tahunan Prospector pada Borang 10-K, Laporan Suku Tahunan berkala pada Borang 10-Q, Laporan Semasa berkala pada Borang 8-K dan dokumen lain yang difailkan dengan SEC, serta faktor risiko yang perlu terkandung dalam Penyata Pendaftaran. Senarai faktor penting di atas adalah tidak lengkap. Sama ada Prospector mahu pun LeddarTech tidak boleh memberi apa-apa jaminan bahawa syarat-syarat gabungan perniagaan akan dipenuhi. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, sama ada Prospector mahu pun LeddarTech tidak bertanggungjawab untuk menyemak atau mengemas kini apa-apa pernyataan prospektif, atau untuk membuat apa-apa pernyataan prospektif lain, sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya.

Tiada Tawaran atau Solisitasi

Siaran akhbar ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau solisitasi tawaran untuk membeli mana-mana sekuriti Prospector atau Newco, solisitasi untuk sebarang undi atau kelulusan, dan tidak boleh ada apa-apa penjualan sekuriti dalam mana-mana bidang kuasa yang mana tawaran, solisitasi atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa sedemikian. Tiada tawaran sekuriti boleh dibuat kecuali dengan prospektus yang memenuhi keperluan Seksyen 10 Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda ("Akta Sekuriti").

Peserta dalam Solisitasi

Prospector, LeddarTech dan Newco, dan sesetengah pengarah, pegawai eksekutif dan pekerja masing-masing, boleh dianggap sebagai peserta dalam solisitasi proksi berkaitan dengan penggabungan perniagaan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif Prospector boleh didapati dalam Laporan Tahunan pada Borang 10-K untuk tahun fiskal berakhir 31 Disember 2022, yang difailkan dengan SEC pada 31 Mac 2023. Maklumat mengenai orang yang boleh, di bawah peraturan SEC, disifatkan sebagai peserta dalam solisitasi proksi berkaitan dengan penggabungan perniagaan, termasuk perihalan kepentingan langsung atau tidak langsung mereka, oleh pegangan sekuriti atau sebaliknya, akan dinyatakan dalam Penyata Pendaftaran dan bahan lain yang berkaitan apabila telah difailkan dengan SEC. Dokumen ini boleh diperoleh secara percuma daripada sumber yang dinyatakan di atas.

