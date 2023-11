LeddarTech แต่งตั้ง Chris Stewart เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เมืองควิเบก แคนาดา, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® บริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ระดับต่ำที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับ ADAS และ AD ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจที่จะแต่งตั้งุคุณ Chris Stewart ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”)

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LeddarTech คุณ Stewart จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน LeddarTech ในการรวมธุรกิจกับ Prospector Capital Corp. ซึ่งมีการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ และการเปลี่ยนผ่านเป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

คุณ Stewart มีประสบการณ์ด้านการจัดการทางการเงินมากกว่า 20 ปีในบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ก่อนหน้านี้ คุณ Stewart ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Bionano Genomics Inc. (NASDAQ: BNGO) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนกระทั่งได้ร่วมงานกับ LeddarTech ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของ Maxwell Ultracapacitors ที่ Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 และดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ Maxwell Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บพลังงานสาธารณะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลาที่ Tesla เข้าซื้อบริษัท นอกจากนี้ คุณ Stewart ยังดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงรองประธานฝ่ายการเงินที่ Entropic Communications และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ V-ENABLE Inc. (ปัจจุบันคือ GroundTruth) ซึ่งเป็นผู้นำด้านโฆษณาบนมือถือแบบกำหนดเป้าหมาย

คุณ Stewart สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Southern California และปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon

“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์แห่งนี้ อีกทั้งยังได้ทำงานร่วมกับพนักงานของ LeddarTech ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้” คุณ Stewart กล่าว “ผมตั้งตารอที่จะสร้างพันธมิตรที่น่าเกรงขามในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของ LeddarTech คณะกรรมการบริหารและทีมผู้นำ และสนับสนุน LeddarTech ในขณะที่บริษัทดำเนินการเพื่อบรรลุการรวมธุรกิจและดำเนินงานในฐานะบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยอย่างมากกับความสำเร็จของ LeddarTech และตั้งตารอที่จะช่วยให้บริษัทได้ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ของบริษัท”

คุณ Charles Boulanger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LeddarTech ได้แสดงความคิดเห็นว่า: “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณ Chris ได้เข้าร่วมทีมผู้บริหารของ LeddarTech ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ในฐานะผู้บริหารทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีประสบการณ์กว้างขวางในการเป็นผู้นำและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรต่าง ๆ คุณ Chris จึงมีประวัติที่น่าเชื่อถือในการจัดการและเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรและการเติบโต ทักษะความสามารถของ Chris สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ LeddarTech อย่างสมบูรณ์แบบ”

LeddarTech Inc. (“LeddarTech”) และ Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW) เป็นบริษัทที่ไม่มีภาระต้องจ่ายภาษีใด ๆ (exempted company) ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งนำโดยอดีตประธาน Qualcomm Derek Aberle และมีอดีตรองประธาน Qualcomm Steve Altman เป็นประธาน เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงการรวมธุรกิจขั้นสุดท้าย ซึ่งเมื่อการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ LeddarTech กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปิดการทำธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2566 LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการควบรวมกิจการซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมธุรกิจนั้น คาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ “LDTC”

เกี่ยวกับ LeddarTech

บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และมีสำนักงานใหญ่ในควิเบกซิตี้ โดยมีศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมในมอนทรีออล โตรอนโต และเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล LeddarTech พัฒนาและจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์การรับรู้ที่ครอบคลุมซึ่งเปิดใช้งานการใช้งาน ADAS และแอปพลิเคชันการขับขี่อัตโนมัติ (AD) ซอฟต์แวร์เกรดยานยนต์ของ LeddarTech นั้นใช้ AI ขั้นสูงและอัลกอริธึมการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลอง 3D ของสภาพแวดล้อมที่แม่นยำ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและนำทางได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้และคุ้มค่านี้มีให้สำหรับ OEM และซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1-2 เพื่อใช้โซลูชัน ADAS สำหรับยานยนต์และรถออฟโรดอย่างมีประสิทธิภาพ

LeddarTech นั้นเป็นผู้รับผิดชอบนวัตกรรมการรับรู้จากระยะไกลหลายรายการ โดยมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรมากกว่า 150 ฉบับ (ได้รับอนุมัติ 80 ฉบับ) ซึ่งนำไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ADAS และ AD การรับรู้ถึงรอบยานพาหนะที่ดีขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การสัญจรทั่วโลกปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยั่งยืนและราคาสามารถเข้าถึงได้: นี่คือสิ่งที่ผลักดันให้ LeddarTech พยายามกลายเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn, Twitter, Facebook และ YouTube.

เกี่ยวกับ Prospector Capital Corp.

Prospector คือบริษัทเข้าซื้อกิจการที่มีจุดประสงค์พิเศษซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายกันกับธุรกิจตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไป โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีโซลูชันขั้นสูงและมีความแตกต่างสูงสำหรับภาคส่วนเทคโนโลยี บริษัทนำโดยทีมผู้ลงทุนและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจำแนกและการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูง ซึ่งมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจ หลักทรัพย์ของ Prospector มีการซื้อขายบน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ “PRSR” “PRSRU” และ “PRSRW”

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอและที่ที่จะหาข้อมูลดังกล่าว

ในการเชื่อมต่อกับการรวมธุรกิจที่เสนอ Prospector, LeddarTech และกิจการที่ควบรวมกันจะจัดเตรียมและจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-4 (“คำชี้แจงการลงทะเบียน”) ต่อ SEC Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกันจะจัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนต่อ SEC และ Prospector จะส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และยื่นเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการรวมธุรกิจต่อ SEC ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใช้แทนหนังสือมอบฉันทะ ใบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ Prospector หรือกิจการที่รวมกันอาจยื่นต่อ SEC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ผู้ลงทุนและผู้ถือครองหลักทรัพย์ควรอ่านแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์อย่างถี่ถ้วนและครบถ้วนเมื่อมีให้ รวมถึงอ่านการแก้ไขหรือส่วนเสริมใด ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นโดย Prospector หรือกิจการที่รวมกันต่อ SEC ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ผู้ลงทุนและผู้ถือครองหลักทรัพย์จะสามารถรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC โดย Prospector หรือกิจการที่รวมกันได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ที่www.sec.gov

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 27A ว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมาตรา 21E ว่าด้วยพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน (ซึ่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะรวมถึง แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่มีการบังคับใช้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Prospector, LeddarTech และ Newco ความสามารถในการบรรลุผลสำเร็จของการรวมธุรกิจและระยะเวลา ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ การปิดการจัดหาเงินทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัดและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว และข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ Newco ที่มีการคาดการณ์ไว้ การดำเนินงานในอนาคต โอกาส วัตถุประสงค์ และประมาณการทางการเงิน และเมตริกทางการเงินอื่น ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตโดยทั่วไปประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ และขึ้นอยู่กับหรืออ้างถึงเหตุการณ์หรือเงื่อนไขในอนาคต และรวมถึงคำเช่น “อาจ” “จะ” “ควร" “น่าจะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” ” “วางแผน” “มีแนวโน้ม” “เชื่อ” “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” และสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งอยู่บนความเชื่อและสมมติฐานในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขในการปิดการรวมธุรกิจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงความล้มเหลวในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการรวมธุรกิจอย่างทันท่วงทีหรือโดยสิ้นเชิง หรือการไม่ได้รับการดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่จำเป็นใด ๆ อย่างทันท่วงทีหรือโดยสิ้นเชิง รวมถึงศาลยุติธรรมชั้นต้นแห่งควิเบก (ii) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาของการบรรลุผลสำเร็จของการรวมธุรกิจและความสามารถของ Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกันเพื่อบรรลุผลสำเร็จของการรวมธุรกิจ (iii) ความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจจะไม่เกิดขึ้นจริง และการปฏิบัติทางภาษีที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ (iv) เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การยุติการรวมธุรกิจ (v) ความเสี่ยงที่การฟ้องร้องของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจหรือการชำระบัญชีหรือการสอบสวนอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาหรือการเกิดขึ้นของการรวมธุรกิจ หรือส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการป้องกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และความรับผิด (vi) การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและ/หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ (vii) การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของ LeddarTech (viii) ความสามารถของ LeddarTech ในการรักษา ดึงดูด และจ้างบุคลากรหลัก (ix) ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์หรือบุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกาศหรือการสิ้นสุดของการรวมธุรกิจ (x) ความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในระหว่างการควบรวมธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการเงินของ LeddarTech (xi) การพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ (xii) ความไม่แน่นอนและความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การก่อการร้าย การระบาดของสงครามหรือการเป็นศัตรู และการแพร่ระบาด การแพร่ระบาดใหญ่ หรือการระบาดของโรคใด ๆ (รวมถึงโควิด-19) ตลอดจนการตอบสนองของฝ่ายบริหารต่อปัจจัยใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น (xiii) การเข้าถึงเงินทุนและการเงิน และความสามารถของ LeddarTech ในการรักษาการปฏิบัติตามพันธสัญญาหนี้สิน และ (xiv) ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดในรายงานของ Prospector ที่ยื่นต่อ SEC เป็นระยะ รวมถึงรายงานประจำปีของ Prospector ในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่จัดทำเป็นระยะ รายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่จัดทำเป็นระยะ และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รายการปัจจัยสำคัญข้างต้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง Prospector และ LeddarTech ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเงื่อนไขในการรวมธุรกิจจะเป็นที่พอใจ ทั้ง Prospector และ LeddarTech ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หรือจัดทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

ไม่มีการเสนอหรือชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ Prospector หรือกิจการที่รวมกัน การชักชวนให้ลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำมิได้เว้นแต่จะใช้วิธีชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์")

ผู้มีส่วนร่วมในการชักชวน

Prospector, LeddarTech และกิจการที่รวมกัน ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานบางรายที่เกี่ยวข้อง อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชักชวนของตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Prospector ได้จากรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีการยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชักชวนของตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎของ SEC รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากการถือครองหลักทรัพย์หรืออื่น ๆ จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการยื่นเอกสารดังกล่าวต่อ SEC สามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้ฟรีจากแหล่งที่ระบุไว้ข้างต้น

ติดต่อ:Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลก การสื่อสารและผู้ลงทุนสัมพันธ์ของ LeddarTech Inc. โทร.: + 1-418-653-9000 ต่อ 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

เว็บไซต์ผู้ลงทุนสัมพันธ์:https://investors.LeddarTech.com



รายชื่อติดต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์: Kevin Hunt แห่ง ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com



ติดต่อด้านสื่อการเงิน: Dan Brennan แห่ง ICR dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง