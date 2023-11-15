LeddarTech 任命 Chris Stewart 为首席财务官

加拿大魁北克市, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®是一家为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 及自动驾驶 (AD) 提供获得专利的颠覆性低级传感器融合和感知软件技术的汽车软件公司。该公司很荣幸地宣布任命 Chris Stewart 为首席财务官 (Chief Financial Officer, CFO)。

作为 LeddarTech的 CFO，Stewart 将在支持 LeddarTech 完成最近宣布的与 Prospector Capital Corp. 的企业合并以及向上市公司过渡方面发挥重要作用。

Stewart 拥有 20 多年的财务管理经验，曾在初创公司到大型上市公司的各种企业供职。在加入 LeddarTech 前，Stewart 曾在 Bionano Genomics Inc. (NASDAQ: BNGO) 担任 CFO（2020 年 9 月至 2023 年 11 月）；此前则在 Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) 担任 Maxwell Ultracapacitors 部门主管（2019 年 5 月至 2020 年 7 月）；在加入 Tesla 之前，Stewart 则在能源存储领域的上市公司 Maxwell Technologies Inc.担任财务与信息技术副总裁直至该公司被 Tesla 收购（2015 年 7 月至 2019 年 5 月）。此外，Stewart 还担任过多个领导职务，包括在 Entropic Communications 担任财务副总裁以及在 V-ENABLE Inc.（现名为 GroundTruth），一家定向移动广告领域的领先企业担任 CFO。

Stewart 拥有南加州大学工商管理学士学位和卡内基梅隆大学工业管理硕士学位。

Stewart 表示：“我很高兴能加入这样一家富有远见的公司，并在这样一个激动人心的时刻与 LeddarTech 的员工并肩工作。”“我热切期待着在各个层面——包括 LeddarTech 的股东、董事会和领导团队——建立起强大的联盟，并支持 LeddarTech 完成企业合并和向上市公司运营模式过渡。我为 LeddarTech 取得的成就感到无比振奋，并期待助力其充分发掘全部潜力。”

LeddarTech 首席执行官 (CEO) Charles Boulanger 评论道：“我很高兴 Chris 能加入 LeddarTech 管理团队担任 CFO。作为一位出色的财务主管，Chris 在领导和优化各种组织的财务运营方面拥有丰富的经验，在管理和转变财务职能以推动盈利能力和增长方面有着出色的表现。Chris 的这些技能完美地契合了 LeddarTech 的战略目标。”

LeddarTech Inc.（以下简称 “LeddarTech”）与 Prospector Capital Corp.（以下简称 “Prospector”）(NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW)签署了一份最终企业合并协议，根据该协议内容，完成合并后 LeddarTech 可能成为一家上市公司。Prospector 是一家在开曼群岛注册成立的豁免公司，由前 Qualcomm 总裁 Derek Aberle 领导，前 Qualcomm 副董事长 Steve Altman 担任董事长。预计此项交易于 2023 年第四季度完成后，将通过企业合并成立一家新的公司，名为 LeddarTech Holdings Inc.（“新公司”），该公司预计将在 NASDAQ 上市，股票代码为 “LDTC.”。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、具成本效益的技术可供原始设备制造商和 1-2 级供应商使用，以有效实现汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责多项遥感创新，已申请了 150 多项专利（其中 80 项专利获批），以增强 ADAS 和 AD 功能。更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 和 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

关于 Prospector Capital Corp.

Prospector 是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、以股换股、资产收购、股份购买、重组或类似的企业合并，其专注于拥有技术领域先进和高度差异化解决方案的公司。公司由一支经验丰富的投资者和管理人员组成的团队领导，专注于识别和投资拥有强大管理团队和具吸引力市场机会的高速增长企业。Prospector 的证券在 NASDAQ 交易，股票代码为“PRSR”、“PRSRU”和“PRSRW”。

关于拟议交易的重要信息和查找位置

关于拟议的企业合并，Prospector、LeddarTech 和新公司将编制并向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 F-4 表格申请上市登记报告（以下简称为“申请上市登记报告”），此外，Prospector 还将向其股东邮寄申请上市登记报告中包含的代理声明/招股说明书，并向 SEC 提交有关企业合并的其他文件。本新闻稿不能代替 Prospector 或新公司就企业合并可能向 SEC 提交的任何代理声明、申请上市登记报告、代理声明/招股说明书或其他文件。投资者和证券持有人应仔细阅读申请上市登记报告的全部内容，包括申请上市登记报告的任何修订或补充文件，以及 Prospector 或新公司就企业合并向证券交易委员会提交的任何其他文件，因为这些文件将包含重要信息。投资者和证券持有人可以通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov，免费获得申请上市登记报告和 Prospector 或新公司向 SEC 提交的其他文件的副本。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能被视为《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》、《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条所指的前瞻性陈述（前瞻性陈述也包括适用加拿大证券法所指的前瞻性陈述和前瞻性信息），包括但不限于有关 Prospector，LeddarTech 和新公司的企业合并、完成企业合并的能力及其时间、企业合并的预期利益、 私募融资的完成及其预期收益，以及有关新公司的预期战略、未来运营、前景、目标和财务预测及其他财务指标相关的陈述。前瞻性陈述通常包括具有预测性质的陈述，取决于或提及未来事件或条件，并包括诸如“可能”、“将”、“应该”、“会”、“预计”、“预期”、“计划”、“可能”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”和其他类似的表达。所有并非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，受到风险和不确定性的影响，并非对未来业绩的保障。实际结果可能因各种因素而与任何前瞻性陈述中的内容有重大差异，这些因素包括但不限于：(i) 企业合并完成的条件未得到满足的风险，包括未能及时或根本没有获得股东对企业合并的批准，或未能及时或根本没有获得任何必要的监管许可，包括魁北克省高等法院的许可；(ii) 企业合并完成的时间以及 Prospector、LeddarTech 和新公司各自完成企业合并的能力存在不确定性；(iii) 企业合并的其他预期利益无法实现的可能性，以及企业合并的预期税务处理；(iv) 发生任何可能导致企业合并终止的事件；(v) 与企业合并有关的股东诉讼或其他和解或调查可能影响企业合并的时间或发生或导致重大辩护、赔偿或责任成本；(vi) 一般经济和/及行业特定条件的变化；(vii) 企业合并可能带来的干扰，可能损害 LeddarTech 的业务；(viii) LeddarTech 保留、吸引和雇用关键人员的能力；(ix) 由于宣布或完成企业合并，与客户、雇员、供应商或其他各方的关系可能出现不利反应或变化；(x) 在可能影响 LeddarTech 财务业绩的企业合并未决期间，潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化；(xi) 立法、监管和经济发展；(xii) 灾难性事件的不可预期性和严重性，包括但不限于恐怖主义行动、战争或敌对行动爆发和任何流行疾病、大流行病或疾病爆发（包括 COVID-19），以及管理层对上述任何因素的反应；(xiii) 获得资本和融资的机会，以及 LeddarTech 继续遵守债务契约的能力；(xiii) Prospector 向 SEC 提交的报告中不时详述的其他风险因素，包括 Prospector 的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格定期季度报告、8-K 表格定期当前报告和向 SEC 提交的其他文件，以及申请上市登记报告中将包含的风险因素。上述重要因素的清单并非详尽无遗。无论是 Prospector 还是 LeddarTech 均不能保证企业合并的条件将得到满足。除非适用法律要求，否则 Prospector 和 LeddarTech 均无义务修改或更新任何前瞻性陈述，或作出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

无要约或招揽

本新闻稿不构成购买或出售 Prospector 或新公司的任何证券的要约、或购买该等证券的要约招揽，或用以招揽任何投票或批准，也不应在有关要约、招揽或出售在根据任何有关司法管辖区证券法登记或获得资格前将属非法的任何司法管辖区出售任何证券。除非招股说明书符合经修订的《1933 年证券法》（以下简称“《证券法》”）第 10 条的规定，否则不得进行任何证券发售。

征集的参与者

Prospector、LeddarTech 和新公司以及他们各自的若干董事、高层管理人员和雇员，可能被视为与企业合并有关的征集代理权参与者。有关 Prospector 的董事和高层管理人员的信息，载于截至 2022 年 12 月 31 日止财政年度的 10-K 表格年度报告（已于 2023 年 3 月 31 日提交给 SEC）。根据 SEC 的规则，可能被视为与企业合并有关的代理权征集的参与者的相关信息，包括他们通过持有证券或其他方式拥有的直接或间接利益的描述，将在提交给 SEC 的申请上市登记报告和其他文件中载列。这些文件可以从上述来源免费获得。

联系方式：

Daniel Aitken, 全球营销、传播和投资者关系副总裁，LeddarTech Inc. 电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投资者关系部门网站：https://investors.LeddarTech.com



投资者关系部门联系方式：Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com



财务媒体联络方式：Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



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