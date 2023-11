Avis aux médias : L’exposé économique et financier doit faire passer les travailleurs et les familles avant tout

OTTAWA, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, pourra répondre à l’Énoncé économique de l’automne.



« Les travailleurs et les familles portent déjà une trop grande part du fardeau en ces temps économiques difficiles. À mesure qu’augmente le retard qu’accusent les salaires, les familles ont du mal à payer le loyer, l’épicerie et les médicaments nécessaires si leur enfant tombe malade », déclare madame Bruske. « Les travailleurs et travailleuses veulent que le gouvernement investisse dans la création de logements abordables, une assurance-médicaments financée et administrée par le secteur public, la réparation de l’assurance-emploi et la création d’emplois durables dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. »

Madame Bruske ajoute que ce ne sont pas tous les membres de la population qui ont souffert, signalant que les sociétés pétrolières et autres ont réalisé des profits record alors que les salaires de leur personnel accusaient de plus en plus de retard.

« La vraie responsabilité financière consiste à voir à ce que les entreprises rentables paient leur juste part », conclut-elle. « C’est une approche équilibrée qui protège les programmes et les services sur lesquels comptent les gens. On ne saurait favoriser la prospérité à coups de coupures. »

Quoi : Commentaire au sujet des effets de l’Énoncé économique de l’automne sur les travailleurs et travailleuses et les familles Quand : Sur rendez-vous Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426