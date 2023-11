Lannion, 15 novembre 2023 – 17h45

QUANTEL MEDICAL PARMI LES PREMIERS LAUREATS DE L’APPEL A PROJET « IMAGERIE MEDICALE » DE FRANCE 2030

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce la sélection du projet HoloDoppler de sa filiale Quantel Medical dans le cadre du volet Santé de France 2030 financé par Bpifrance (Banque Publique d’Investissement), pour un montant d’aide publique de 2,8 M€ réparti entre Quantel Medical et ses partenaires. HoloDoppler est mené en partenariat avec les centres de recherche et hospitaliers parmi les plus reconnus au monde dans le domaine de l’ophtalmologie : le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild et l’ESPCI Paris.

Le projet HoloDoppler a pour objet de créer un dispositif médical de nouvelle génération pour une angiographie de l’œil quantitative et non-invasive. Il répond à un besoin médical non couvert, en permettant de mesurer un flux sanguin oculaire avec une résolution temporelle et spatiale suffisante pour diagnostiquer et traiter efficacement des pathologies comme le glaucome ou l’hypertension. La mise à disposition de biomarqueurs quantitatifs du flux sanguin oculaire (vitesse, débit, résistivité) donnera lieu à un diagnostic compagnon pour une personnalisation des soins et du suivi patient.

La subvention de 2,8 M€ couvre 60% du montant global du projet (4,7 M€), dont l’objectif est d’amener la technologie, déjà opérationnelle, à un degré de maturité suffisant pour être commercialisable mondialement. Cela passe notamment par la constitution de bases de données issues de plusieurs centaines d’examens cliniques et l’intégration de l’intelligence artificielle pour exploiter au mieux ces données.

Le marché des dispositifs d’imagerie de la rétine est estimé actuellement à 800 M€ par an. L’objectif d’HoloDoppler est une mise sur le marché à horizon 4 ans, avec un objectif à terme d’une part de marché de l’ordre de 5%.

Pour Jean-Marc Gendre, directeur général de Lumibird Medical : « HoloDoppler s’inscrit dans notre stratégie de compléter notre gamme de laser de traitement (glaucome, diabète) avec une gamme d’équipement d’imagerie très performante et à forte valeur ajoutée. Le soutien de l’état et la présence de partenaires académiques et cliniques reconnus mondialement vont nous permettre d’accélérer la réalisation du produit et de le référencer dans les grands centres mondiaux d’ophtalmologie pour un lancement à l’échelle internationale dans les 4 ans qui viennent. »

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

