COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies renforce sa trésorerie grâce

à plusieurs encaissements dans le cadre de financements publics

Evry, le 15 novembre 2023 –17h45 : Global Bioenergies annonce le renforcement de sa trésorerie brute, à 14,4 millions d’euros à date (trésorerie non auditée), et le prolongement de sa visibilité financière jusqu’au début 2025 grâce à l’encaissement de plusieurs financements non dilutifs de la part de partenaires de référence (Bpifrance, l’ADEME et l’agence européenne BBI-JU dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020).

Global Bioenergies a ainsi dernièrement reçu plusieurs financements représentant un montant total de 7,3 M€ de la part de ces partenaires, au titre de :

Projet de construction d’usine (4,1 M€) : versement de la première tranche de l’aide accordée par L’Etat français pour la construction de la première usine au monde d’isobutène biosourcé. Pour rappel, ce financement d’un montant total de 16,4 M€ a été attribué dans le cadre de l’appel à projet Première usine lancé par Bpifrance au sein du plan France 2030.

: versement de la première tranche de l’aide accordée par L’Etat français pour la construction de la première usine au monde d’isobutène biosourcé. Pour rappel, ce financement d’un montant total de 16,4 M€ a été attribué dans le cadre de l’appel à projet Première usine lancé par Bpifrance au sein du plan France 2030. Plusieurs consortiums de R&D à l’échelle française et européenne (3,2 M€) : encaissement du solde de la subvention européenne relative au projet Optisochem visant à convertir de la paille de blé en dérivés d’isobutène biosourcé (1,4 M€) ; encaissement du solde du financement dans le cadre du programme ISOPROD piloté par l’ADEME validant les dérivés de l’isobutène dans la cosmétique (1,1 M€) ; versement de l’avance du projet Prénidem (0,7 M€) sur un montant total attribué par l’ADEME de 4,4 M€.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

