Emyode est fière d'annoncer son accréditation B Corp

MONTRÉAL, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emyode est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification B Corporation (Benefit Corporation) réaffirmant ainsi son engagement envers des valeurs qui donnent la priorité non seulement à ses employés, mais aussi à l'environnement, à la communauté et à des pratiques commerciales éthiques. Emyode a été certifiée par B Lab, l'organisation à but non lucratif à l'origine du mouvement B Corp, comme ayant satisfait à des normes sociales et environnementales rigoureuses qui représentent son engagement envers des objectifs autres que le profit des actionnaires.

La certification B Corp est une désignation prestigieuse et distinguée, reconnaissant les entreprises qui répondent à des normes élevées de critères pour vérifier la performance, la responsabilité et la transparence à travers une gamme de facteurs sociaux et environnementaux. Elle signifie notre engagement légal et notre responsabilité envers toutes les parties prenantes, en accord avec les principes fondamentaux d'une société d'intérêt public. Le dévouement d'Emyode aux valeurs de la B Corp place les personnes et la planète au-dessus des profits, renforçant ainsi notre promesse immuable de favoriser un lieu de travail durable et socialement responsable.

« Notre mission en tant que partenaire naturel est en parfaite adéquation avec notre engagement en faveur des valeurs de B Corp. Nous nous sommes toujours efforcés d'assurer la continuité de vos activités grâce à des solutions personnalisées, tout en plaçant les personnes et la planète au premier plan. Nos valeurs - tenir nos promesses, maintenir la confiance et rechercher l'efficacité - sous-tendent notre parcours vers la durabilité et la responsabilité sociale. Notre vision reste claire : la technologie doit être au service des personnes et de leurs besoins professionnels uniques. L'innovation associée à la rigueur est le moteur de notre approche collaborative et personnalisée pour un monde meilleur. »

Réjean Robitaille – PDG de Emyode

Emyode remercie chaleureusement ses employés pour leur dévouement, leur travail d'équipe et leur confiance dans notre engagement pour un avenir durable.

Le cheminement menant à la certification B Corp est rigoureux et englobe toutes les facettes de notre entreprise. Il exige une documentation approfondie de notre modèle d'entreprise, de nos opérations, de notre structure et de nos processus, ainsi que d'éventuelles visites de sites et la prise en considération des préoccupations du public. Notre engagement inébranlable en faveur de l'amélioration continue, avec une recertification tous les trois ans, garantit notre viabilité à long terme.

Le parcours d'Emyode vers la certification B Corp souligne notre engagement en faveur d'une économie mondiale qui valorise les entreprises orientées vers un but précis, au bénéfice de toutes les parties prenantes, et non seulement des actionnaires. Nous nous engageons à mener nos activités en nous souciant aussi des personnes et de la planète. Cette certification réaffirme notre rôle dans la mise en œuvre de changements positifs et consolide notre position de partenaire idéal pour des solutions personnalisées basées sur les dernières technologies Microsoft.

C’est un moment de fierté pour notre équipe, et nous nous lançons avec enthousiasme dans cet aventure qui nous attend.

À propos de EMYODE

Depuis plus de quinze ans, Emyode se spécialise dans la conception et l’exploitation de solutions logicielles basées sur les technologies Microsoft. Son expertise englobe autant le développement applicatif en nuage et la modernisation d’applications existantes que les services de gestion et de surveillance applicative avec soutien technique 24/7. Emyode offre à ses clients des services logiciels sur mesure et de l’accompagnement sur les approches et méthodologies modernes des TI – tels le cloud Microsoft Azure et le DevOps. Sa philosophie d’entreprise est de faire équipe avec ses clients afin de simplifier l’évolution de leurs applications d’affaires.

