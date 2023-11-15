Novotech 在 ChinaTrials 15 大会上开设关于如何加速全球试验的生物技术研讨会

中国，上海, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech ，亚太地区生物技术合同研究组织 (CRO) 领军企业，运营能力覆盖全球的 Novotech 在中国上海举办的 ChinaTrials 15 大会上，向中国生物科技公司传达了同时在中国、美国和澳大利亚进行试验以加速药物开发的好处。（2023 年 11 月 8 日至 10 日）



Novotech 将为临床开发领导者举办一场主题突出、实用性强的研讨会，以此拉开本次重要峰会的序幕，研讨会主题为：加速全球化：通过临床研究卓越释放全球潜力。

Novotech 的研讨会将涵盖：

为进入美国进行药物研发搭桥

通过数字创新实现下一代临床项目管理

全球临床试验的策略考虑

多区域临床试验 (MRCT) 的统计考虑 – 将研究引入美国

点击此处，预约与 Novotech 团队在会议上的会面。

本次会议邀请 Novotech 的资深专家，其中包括全球首席医学官 Judith Ng-Cashin 博士，她将在会议中分享 20 逾年的国际制药、生物技术和 CRO 经验。

开幕致辞将由担任 Novotech 中国区负责人的 Andy Liu 发表。此后， Novotech 的其他高级管理人员，包括首席执行官 John Moller 博士和首席商务官 Barry Murphy，也将发表演讲。

据 Ng-Cashin 博士介绍， Novotech 在全球 25 个不同地区的临床团队和 34 个办事处，可以直观地看到到同时在中国、美国和澳大利亚进行试验的显著优势。

Ng-Cashin 博士表示：“在中国、美国和澳大利亚同时进行研发的策略为全球研发提供了一条创新途径，带来实质性的好处。”

她补充说：“这种方法可以加快临床试验，节省大量成本，这对于早期生物技术公司来说是至关重要的考虑因素。例如，澳大利亚不要求进行试验性新药 (IND) 申请，这使得生物技术公司可以迅速开始项目并获得早期结果，以支持其药物开发计划。”

“另外，他们还可以通过澳大利亚政府对临床试验费用的近 50% 的退款缩减大量成本。同时在美国进行部分研究有助于推进后期阶段并简化监管审批流程。与美国实体建立合作关系的可能性也是一个吸引人的前景。此外，对于同时在中国进行试验的生物技术公司，他们可以获得大量患者群体、顶级医疗设施和中国医学界的专家意见。”她解释道。

Novotech 是本次会议的铂金赞助商，会议将深入探讨影响中国生物技术公司的关键话题，包括：

中国生物技术公司：创新升级和走向全球

中国企业走向全球时，国际监管合作如何提供帮助

次要终点：为支持批准和市场差异化选择正确的关键研究终点

如何在中国和全球范围内成功管理创新药物开发

跨国公司视角：大型制药公司在中国的不断变化角色

是否需要新的多区域临床试验 (MRCT) 模型？

全球临床发展趋势与成功关键能力

中国发展领导者年度圆桌会议：中国领导者关注什么？

中国基因与细胞治疗药物开发

中国抗体药物偶联物 (ADC) 临床开发

在当前环境下驾驭资本市场、风险投资和并购/交易

中国中枢神经系统药物开发的未来

现实世界研究：推动成功的同时保证质量

质量设计

Novotech 拥有 3,000 多名员工，办公地点位于大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，以亚太地区为基础，公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳细胞与基因治疗 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 奖。此外，该公司还荣获 Frost & Sullivan 2022 和 2023 年亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去的三年里，Novotech 签署了 50 份牵头单位合作伙伴协议，充分体现了其致力于开展合作。

媒体联系人

David James

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AU（澳大利亚）：+61 2 8218 2144

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关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是国际公认的以亚太地区为中心、运营能力覆盖全球的领先合同研究组织 (CRO)。

该公司已成为一家拥有实验室、I 期试验设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有 5,000 多个临床项目的经验，包括从 I 期到 IV 期的临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球拥有 3,000 多名员工，分布在 34 个办公地点。

Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办者的合作伙伴和盟友。