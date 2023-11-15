Novotech 在 ChinaTrials 15 大會上開設關於如何加速全球試驗的生物技術研討會

中國，上海, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech ，亞太地區生物技術受託研究機構 (CRO) 領軍企業，營運能力覆蓋全球的 Novotech 在中國上海舉辦的 ChinaTrials 15 大會上，向中國生物科技公司傳達了同時在中國、美國和澳洲進行試驗以加速藥物開發的好處。（2023 年 11 月 8 日至 10 日）



Novotech 將為臨床開發領導者舉辦一場主題突出、實用性強的研討會，以此拉開本次重要峯會的序幕，研討會主題為：加速全球化：透過臨床研究卓越釋放全球潛力。

Novotech 的研討會將涵蓋：

為進入美國進行藥物研發搭橋

透過數碼創新實現下一代臨床項目管理

全球臨床試驗的策略考慮

多區域臨床試驗 (MRCT) 的統計考慮 – 將研究引入美國

此處預約與 Novotech 團隊在會議上的會面。

本次會議邀請 Novotech 的資深專家，其中包括全球首席醫學官 Judith Ng-Cashin 博士，她將在會議中分享 20 逾年的國際製藥、生物技術和 CRO 經驗。

開幕致辭將由擔任 Novotech 中國區負責人的 Andy Liu 發表。此後， Novotech 的其他高級管理人員，包括行政總裁 John Moller 博士和首席商務官 Barry Murphy，也將發表演講。

據 Ng-Cashin 博士介紹， Novotech 在全球 25 個不同地區的臨床團隊和 34 個辦事處，可以直觀地看到到同時在中國、美國和澳洲進行試驗的顯著優勢。

Ng-Cashin 博士表示：「在中國、美國和澳洲同時進行研發的策略為全球研發提供了一條創新途徑，帶來實質性的好處。」

她補充説：「這種方法可以加快臨床試驗，節省大量成本，這對於早期生物技術公司來説是至關重要的考慮因素。例如，澳洲不要求進行研究性新藥 (IND) 申請，生物技術公司可以迅速開始項目並獲得早期結果，以支援其藥物開發計劃。」

「另外，他們還可以透過澳洲政府對臨床試驗費用的近 50% 的退款補貼縮減大量成本。同時在美國進行部分研究有助於推進後期階段並簡化監管審批流程。與美國實體建立合作關係的可能性也是一個吸引人的前景。此外，對於同時在中國進行試驗的生物技術公司，他們可以獲得大量患者群體、頂級醫療設施和中國醫學界的專家意見。」她解釋道。

Novotech 是本次會議的鉑金贊助商，會議將深入探討影響中國生物技術公司的關鍵話題，包括：

中國生物技術公司：創新升級和走向全球

中國企業走向全球時，國際監管合作如何提供幫助

次要終點：為支援批准和市場差異化選擇正確的關鍵研究終點

如何在中國和全球範圍內成功管理創新藥物開發

跨國公司視角：大型製藥公司在中國的不斷變化角色

是否需要新的多區域臨床試驗 (MRCT) 模型？

全球臨床發展趨勢與成功關鍵能力

中國發展領導者年度圓桌會議：中國領導者關注甚麼？

中國基因與細胞治療藥物開發

中國抗體藥物偶聯物 (ADC) 臨床開發

在當前環境下駕馭資本市場、風險投資和併購/交易

中國中樞神經系統藥物開發的未來

現實世界研究：推動成功的同時保證質量

質量設計

Novotech 擁有 3,000 多名員工，辦事處位於大中華區、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳細胞與基因治療 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 獎。此外，該公司還榮獲 Frost & Sullivan 2022 和 2023 年亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

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關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、營運能力覆蓋全球的業界領先 CRO。

該公司已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，並設有 34 個辦事處。

Novotech 自身定位是成為在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者的合作夥伴和盟友。