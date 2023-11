Emisi metana masih menjadi tantangan sulit bagi industri migas

LONDON dan HOUSTON serta SINGAPURA, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metana masih menjadi tantangan besar bagi industri migas. COP28 dapat membuktikan momen penting untuk komitmen pengurangan metana, serta perusahaan dan pemerintah harus mengambil langkah tegas demi mengurangi emisi dan memberlakukan standar baru, menurut laporan Horizons baru dari Wood Mackenzie.



Metana bertanggung jawab atas hampir sepertiga peningkatan suhu global akibat emisi sejak awal era industri, dan industri migas diperkirakan menyumbangkan hingga seperempat emisi metana yang disebabkan oleh manusia (antropogenik), menurut laporan Mission invisible: tackling the oil and gas industry's methane challenge .

Menurut Alat Bantu Penetapan Tolok Ukur Emisi (Emissions Benchmarking Tool) dari Wood Mackenzie, metana yang biasa dihasilkan per ladang cukup sedikit — kurang dari 500 kilogram per jam (sekitar 0,65 juta kaki kubik per hari), yang berada di bawah resolusi satelit saat ini yang dapat diukur — tetapi sekitar 96% dari semua ladang menghasilkan jumlah emisi ini, sehingga menjadikannya masalah kumulatif yang besar. Emisi lebih signifikan dari ladang yang lebih besar kerap kali tersebar di berbagai fasilitas produksi, sehingga lebih sulit dihitung.

Peran pemerintah

Menurut laporan ini, tindakan dari pemerintah terhadap upaya pengurangan emisi akan sangat penting, dengan tiga tindakan tingkat tinggi yang dapat memicu kemajuan:

Ambisi yang lebih besar. Kebijakan yang dapat diterapkan dan dapat diberlakukan akan menjadi awal yang baik, seperti kerja sama global untuk menghentikan semua pembakaran dan pelepasan berskala besar. Penegakan hukum yang konsisten. Pembuat kebijakan dan regulator harus bekerja sama dengan industri untuk menetapkan target dan jadwal pengurangan emisi yang realistis sembari memastikan biaya dan denda dipungut dengan tepat serta menutup celah yang ada. Dukungan keuangan untuk teknologi. Pemerintah dapat mendukung pendanaan untuk meningkatkan teknologi pengukuran dan solusi penurunan emisi. Misalnya, sebagai bagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act, IRA) AS, pendanaan sebesar US$350 juta disediakan untuk memantau dan mengurangi emisi metana.



Kevin Baxter

+44 330 124 9400

Kevin.Baxter@woodmac.com

Vivien Lebbon

+44 330 174 7486

Vivien.lebbon@woodmac.com

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

Hla.MyatMon@woodmac.com



The Big Partnership (badan humas Inggris)

woodmac@bigpartnership.co.uk

Tentang Wood Mackenzie

Wood Mackenzie adalah bisnis wawasan global untuk energi terbarukan, energi, dan sumber daya alam. Berbasis data. Didukung oleh SDM. Di tengah revolusi energi, bisnis dan pemerintah membutuhkan wawasan yang andal dan bisa diwujudkan untuk mendorong transisi menuju masa depan berkelanjutan. Itulah sebabnya kami membahas seluruh rantai pasokan dengan keluasan dan kedalaman tanpa tanding, yang didukung oleh pengalaman lebih dari 50 tahun dalam sumber daya alam. Saat ini, tim kami yang beranggotakan lebih dari 2.000 pakar yang beroperasi di 30 lokasi global, menginspirasi keputusan yang diambil pelanggan dengan analisis waktu nyata, konsultasi, acara, dan kepemimpinan pemikiran. Bersama-sama, kami menghadirkan wawasan yang mereka perlukan untuk memisahkan risiko dari peluang serta mengambil keputusan berani pada saat terpenting. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi woodmac.com.