IBA déclaration intermédiaire - Troisième trimestre 2023

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 16 novembre 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2023.

Vue d’ensemble des activités du Groupe

Forte accélération de la conversion du carnet de commandes dans toutes les activités au troisième trimestre, qui se poursuit au quatrième trimestre et qui confirme la nature cyclique des activités, avec une reconnaissance des revenus fortement pondérée au second semestre.

Bon niveau de prises de commandes d'équipements à la fin de la période, pour EUR 151 millions, en baisse par rapport au niveau exceptionnel de prises de commandes des neuf premiers mois 2022 (EUR 260 millions). Après la période, finalisation de plusieurs contrats majeurs portant le total actuel des prises de commandes à EUR 203 millions

Le carnet de commandes reste à un niveau élevé d’EUR 1,3 milliard

Gestion maîtrisée des dépenses opérationnelles, dans la continuité du premier semestre

Retour à la rentabilité avec un REBIT légèrement positif pour le troisième trimestre

Prévision d’un REBIT positif pour le second semestre 2023

Bilan sain maintenu avec une position de trésorerie nette (non auditée) d’EUR 58,7 millions (au 30 juin 2023 : EUR 61,7 millions)

Nomination d’Henri de Romrée comme Chief Strategy Officer

Confirmation de la guidance à moyen terme

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Conformément à nos attentes et à la pondération habituelle du second semestre, nous constatons l’accélération de la conversion du carnet de commandes et de la reconnaissance des revenus au cours de ce troisième trimestre, avec un retour à la rentabilité pour la période. Cette tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre avec un REBIT positif pour le second semestre. »

« Pour l'avenir, IBA continue d'explorer de nouveaux domaines d'application pour ses technologies de pointe en matière d'accélérateurs de particules, comme le démontrent notre joint-venture PanTera dans le domaine des théranostiques, ou les solutions environnementales potentielles envisagées pour le traitement des produits chimiques perfluorés (PFAS). Si la poursuite de nos activités existantes reste notre priorité, nous considérons également des opportunités de développements futurs et d’amélioration de notre organisation. Je suis ravi d'accueillir Henri de Romrée en tant que Chief Strategy Officer pour coordonner cette démarche sur laquelle nous communiquerons davantage au moment de la publication de nos résultats annuels.»

Protonthérapie

Finalisation du contrat et réception de l’acompte pour deux solutions de protonthérapie Proteus ® ONE 1 avec Medtechnica Ltd, à Tel Aviv

ONE avec Medtechnica Ltd, à Tel Aviv Après la période, conclusion d’un contrat pour l’actualisation complète du système installé au Massachusetts General Hospital (MGH), première système de protonthérapie installé IBA, pour une valeur comprise entre USD 80 et 100 millions, contrat de service pluriannuel inclus, et réception du premier paiement

31 projets de protonthérapie en cours, dont huit Proteus ® PLUS 1 et 23 Proteus ® ONE

PLUS et 23 Proteus ONE Construction et installation en un temps record d'un Proteus ® ONE à l'UAMS Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, Arkansas, avec le premier patient traité moins de 20 mois après la signature du contrat

ONE à l'UAMS Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, Arkansas, avec le premier patient traité moins de 20 mois après la signature du contrat Achèvement de l’installation du Proteus ® ONE de l'Institut Européen d'Oncologie (IEO) à Milan, deuxième centre de protonthérapie d'IBA en Italie

ONE de l'Institut Européen d'Oncologie (IEO) à Milan, deuxième centre de protonthérapie d'IBA en Italie Traitement du premier patient sur le système Proteus ® PLUS 1 du Tata Memorial Center à Mumbai, deuxième centre de protonthérapie d'IBA en Inde

PLUS du Tata Memorial Center à Mumbai, deuxième centre de protonthérapie d'IBA en Inde Deux envois d’équipement de protonthérapie vers des sites clients pour des installations qui débuteront en 2024

40 contrats de service en cours générant des revenus

Autres accélérateurs (RadioPharma, Industrial)

Cinq nouvelles machines vendues au cours de la période, portant le total à 13 pour les neuf premiers mois de 2023 (contre 29 machines pour la même période l'année dernière), avec des ventes aux États-Unis, en Asie dont la Chine, et en Europe

17 installations d'Autres Accélérateurs en cours, dont six démarrées au cours de la période

Poursuite du développement des théranostiques avec la première production du radioisotope astate-211 par un Cyclone ® 30XP installé à Julich, en Allemagne

30XP installé à Julich, en Allemagne En septembre, co-organisation de l’International Food Ionization Processing Symposium (IFIS), au Texas, États-Unis, afin de partager des informations pour accélérer l'adoption de l'ionisation des aliments

Après la période, organisation par IBA d’un symposium à Suzhou, Chine, offrant une vue à 360° de la technologie de stérilisation par rayons X

Bonne progression de PanTera, coentreprise créée par IBA et SCK-CEN, tant pour la production à court terme d'actinium-225 en Belgique à partir de mi-2024 que pour la production à grande échelle à plus long terme

Dosimétrie

Prises de commandes records sur les neuf premiers mois de 2023 portant le carnet de commandes à un total d’EUR 33,4 millions

Lancement de la version 2.1 de myQA ® iON pour la radiothérapie conventionnelle et la protonthérapie intégrant une interface avec le Delta4 Phantom+ de ScandiDos, qui permet des mesures en 3D

iON pour la radiothérapie conventionnelle et la protonthérapie intégrant une interface avec le Delta4 Phantom+ de ScandiDos, qui permet des mesures en 3D Excellente intégration de la nouvelle marque QUASAR, anciennement MODUS QA, avec le lancement de QUASAR Motion MR Platform, la première plateforme de simulation de mouvement au monde compatible avec les IRM

Perspectives

Comme anticipé lors de la publication des résultats du premier semestre 2023, IBA confirme la forte accélération de la conversion de son carnet de commandes dans ses activités Protonthérapie et Autres Accélérateurs au cours du troisième trimestre 2023. Ceci, associé à la performance continue de la Dosimétrie au cours de la période et à la maîtrise des dépenses d'exploitation, signifie que le REBIT devrait être positif pour le second semestre de l'année.

IBA réitère ses prévisions à moyen terme présentées lors des résultats annuels 2022, sur la base de l'hypothèse que les facteurs macroéconomiques se normalisent au cours de l'année à venir : les problèmes de chaîne d'approvisionnement se stabilisent, l'inflation revient à un niveau de l’ordre 3% et les difficultés d'accès à certaines régions diminuent. En outre, les perspectives sont basées sur le fait que les prises de commandes restent solides, en particulier dans les activités Protonthérapie et Solutions Industrielles. Pour rappel, sous réserve des facteurs précités, IBA prévoit :

Un taux de croissance annuel moyen (CAGR) des revenus de 15 % entre 2022 et 2026, doublant presque les revenus d’ici quatre ans

Un REBIT sur les ventes atteignant environ 10 % d'ici 2026, progressivement délivré et pondéré après 2024, au fur et à mesure que les effets macro-économiques actuels s'estompent et que l'effet de levier opérationnel s'accélère avec le volume

Des CAPEX passant de 5 à 7 millions d'euros par an actuellement à environ 10 à 12 millions d'euros par an jusqu'en 2026 pour soutenir l'augmentation des investissements dans l'infrastructure, l'innovation, la durabilité et la numérisation afin de maintenir l'offre de pointe d'IBA et d'investir dans sa croissance future

Calendrier financier

Résultats annuels 2023 21 mars 2024

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2024 23 mai 2024

Assemblée Générale des Actionnaires 12 juin 2024

