GigaDevice lance un tout nouveau microcontrôleur compatible Wi-Fi 6 de série GD32VW553

PÉKIN, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice (code SSE : 603986), l’un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs, lance officiellement aujourd’hui le microcontrôleur Combo Wireless de série GD32VW553 basé sur le cœur RISC-V.



Le microcontrôleur de série GD32VW553 prend en charge la connectivité sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth LE 5.2. Il est doté de circuits intégrés de radiofréquence avancés, de mécanismes de sécurité améliorés, d’une capacité de stockage généreuse et d’une large gamme d’interfaces universelles.

Le microcontrôleur GD32VW553 s’applique à divers scénarios d’application sans fil, notamment les appareils ménagers intelligents, les systèmes domestiques intelligents, l’Internet industriel, les passerelles de communication, les équipements de bureau, les terminaux de paiement et divers produits de l’Internet des objets.

Performances informatiques de premier plan en matière de radiofréquence

Pour répondre aux exigences de traitement en temps réel et de communication efficace, le microcontrôleur de série GD32VW553 intègre une nouvelle architecture de jeu d’instructions à source ouverte avec un cœur de processeur RISC-V, doté d’une fréquence d’horloge maximale de 160 MHz.

Le module RF intégré Wi-Fi 6 de 2,4 GHz respecte la norme IEEE 802.11ax et est rétrocompatible avec la norme IEEE 802.11b/g/n, ce qui lui permet de s’adapter à différents environnements réseau. Le module RF Bluetooth LE 5.2 intégré permet d’étendre la distance de communication, d’augmenter le débit, de renforcer la sécurité et d’économiser de l’énergie conformément aux dernières spécifications Bluetooth. Ce nouveau microcontrôleur Combo Wireless offre des performances avancées en bande de base et en RF, ainsi qu’un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires.

Intégration et sécurité élevées

Le nouveau microcontrôleur de série GD32VW553 intègre jusqu’à 4MB Flash, 320KB SRAM, et 32KB I-Cache configurable pour améliorer considérablement l’efficacité de traitement de l’unité centrale. Le microcontrôleur GD32VW553, qui offre d’excellentes performances sans fil, est également équipé d’interfaces filaires universelles. Il offre également de nombreuses fonctions de sécurité pour rationaliser la connexion sécurisée et la gestion des appareils sans fil haute performance.

Favoriser l’innovation sans fil grâce à un écosystème

GigaDevice offre aux nouveaux microcontrôleurs de série GD32VW553 une gamme d’outils de développement gratuits. SEGGER a établi un partenariat stratégique avec GigaDevice pour offrir aux développeurs un accès gratuit à l’IDE SEGGER Embedded Studio et à une suite complète d’outils de développement. IAR fournira également un support complet pour le microcontrôleur de série GD32VW553.

Le microcontrôleur de série GD32VW553 est conforme à la norme d’application « Matter Over Wi-Fi » développée par l’organisation internationale Connectivity Standards Alliance. Il a obtenu la certification officielle Wi-Fi 6 de la Wi-Fi Alliance, la certification Bluetooth du Bluetooth Special Interest Group et la certification de conformité RF FCC/CE.

Le microcontrôleur GD32VW553 est disponible dès à présent pour les demandes d’échantillons et de cartes d’évaluation, et sera produit en série vers décembre 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.GigaDevice.com .

Relations avec les médias de GigaDevice :

marcom@gigadevice.com