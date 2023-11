Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

Pörssitiedote 16.11.2023 klo 8.30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

YHTEENVETO KAUDELTA HEINÄKUU-SYYSKUU/2023 (VERTAILUKAUSI HEINÄKUU-SYYSKUU /2022)

Ovaron katsauskauden tulos oli - 282 tuhatta euroa (-85 tuhatta euroa). Tappiollinen tulos johtui kehitysinvestoinneista ja myytyjen kohteiden alaskirjauksista.





Ovaro myi yhteensä 196 asuntoa yksityissijoittajille Kotkasta ja Varkaudesta sekä katsauskauden jälkeen Savonlinnasta. Asuntokaupat toteutuvat vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Näistä tukkukaupoista tehtiin 669 tuhannen euron alaskirjaus. Yhtiö myi myös Jyväskylästä toimistokiinteistön koko osakekannan. Kauppahinta oli 1,26 M€ ja kauppa toteutui hieman yli tasearvon.





Yhtiö panosti kiinteistökehitykseen ja sijoituskiinteistöjen vuokrattavuuteen. Investointeja tehtiin yhteensä 587 tuhatta euroa, enimmäkseen toimitilakiinteistöihin Tampereella ja Jyväskylässä. Investoinnit liittyivät pääosin uusiin vuokrasopimuksiin, joiden vaikutusta käypiin arvoihin ei ole katsauskaudella vielä huomioitu.





Yhtiö on vähentänyt huonosti tuottavien asuntojen määrää asuntosalkustaan, jonka seurauksena vuokratuotoista muodostuva liikevaihto laski 1 394 tuhanteen euroon (1 437 tuhatta euroa).





Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat myynneistä huolimatta 886 tuhanteen euroon (853 tuhatta euroa).





Konsernin omavaraisuusaste oli vahva 74,3 % (31.12.2022 70,8 %) ja likviditeetti erinomainen.





EPRA osakekohtainen nettovarallisuus oli 5,31 €/osake (31.12.2022: 4,94 €).





YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-SYYSKUU/2023 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-SYYSKUU /2022)

Katsauskauden tulos oli 3 086 tuhatta euroa (415 tuhatta euroa).

Konsernin tulos parani vertailukauteen nähden 2 617 tuhatta euroa. Suurin tulokseen vaikuttava tekijä on Q2:lla Jyväskylän Kukkulan osakkuusyhtiöihin kirjattu arvonmuutos, kun yhtiöt allekirjoittivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja kiinteistökauppasopimukset.





Konsernin tulos parani vertailukauteen nähden 2 617 tuhatta euroa. Suurin tulokseen vaikuttava tekijä on Q2:lla Jyväskylän Kukkulan osakkuusyhtiöihin kirjattu arvonmuutos, kun yhtiöt allekirjoittivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja kiinteistökauppasopimukset. Omavaraisuusaste oli 74,3 % (31.12.2022: 70,8 %).





Yhtiö osti omia osakkeita 226 658 kappaletta. Yhtiön hallussa omia osakkeita on 30.9.2023 yhteensä 699 322 kappaletta.





Katsauskauden EPRA osakekohtainen nettovarallisuus oli 5,31 euroa (31.12.2021: 4,94 euroa).





Osakkuusyhtiö Apitare Oy:n osinko yhtiölle tilikaudelta 2022 yhteensä 300 tuhatta euroa.





Osinkoa jaettiin 0,03 €/osake, yhteensä 259 tuhatta euroa





TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaro jatkoi katsauskaudella strategian toteuttamista kehittämällä nykyisiä toimistokohteita, myymällä vanhoja asuntoja ja tekemällä uusia hankintoja kehityskohteisiin. Olemme saaneet uusia vuokrasopimuksia toimistokohteisiin Jyväskylässä ja Tampereella. Hankimme Jyväskylän keskustassa sijaitsevan toimistotalon 100 %:n vuokrausasteella. Jyväskylän keskustan hotellihankkeen kehitystyöt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti rakennuslupavaiheeseen. Tavoitteena on käynnistää sen rakentaminen vuoden vaihteessa.

Katsauskauden aikana myimme myös merkittävän määrän asuntoja portfoliostamme yhteensä n. 200 asunnon verran. Myytävät asunnot sijaitsivat peruskorjaamattomissa taloyhtiöissä ja pienemmissä maakuntakeskuksissa. Asunnot myytiin tukkukauppoina keskimääriin 15 % alle tasehintojen. Kauppojen tarkoituksen on vapauttaa pääomia kasvukeskuksien kiinteistökehityshankkeisiin. Kaupat toteutuvat vaiheittain vuoden loppuun mennessä ja tämän jälkeen yhtiöllä on noin 275 asuntoa, jotka sijaitsevat pääosin korkeakoulukaupungeissa.

Ovaron investointikapasiteetti ja vallitseva markkinatilanne antavat hyvät mahdollisuudet uusiin investointeihin kassan ja vakavaraisuuden turvin.

Katsauskauden (Q3 2023) tulos oli hieman negatiivinen asuntojen tukkumyynneistä johtuen. Q1-Q3 tulos oli sen sijaan historiallisen korkealla tasolla (3,086 M€) ja antaa hyvät lähtökohdat loppuvuoteen.

Ovaro on onnistunut vuokraustoiminnassaan hyvin. Tästä esimerkkinä Jyväskylän Sepänkadun toimistokohde, jonka vuokrausaste on saatu jo 95 prosenttiin. Tampereen Hervannan vuokrausaste taas on noussut 75 prosenttiin. Kohteet hankittiin vuonna 2022 ja vuokrausasteita on saatu nostettua hankinnan jälkeen lähes 20 prosenttiyksikköä.

Osakkuusyhtiö Jyväskylän Kukkulan Kehitys on käynnistänyt alueen suunnittelu- ja kaavatyön tavoitteena noin 100.000 kem2 rakennusoikeus pääosin asumiseen. Uuden kaupunginosan kehitystyö luo yhtiöllemme uudenlaista profiilia kiinteistö- ja kaupunkikehittäjänä sekä omistaja-arvoa osakkuusyhtiöiden tulosvaikutusten kautta.

Yhtiön kokonaistilanne on hyvä antaen hyvät lähtökohdat tuleville vuosille.

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Ovaro Kiinteistösijoitus ohjeistaa, että vuoden 2023 tilikauden tulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2022. Tilikauden tulos 2022 oli 448 tuhatta euroa.

Aikaisemmin yhtiö ohjeisti operatiivista tulosta (EPRA). Vuodesta 2023 alkaen yhtiö antaa ohjeistuksensa konsernin tilikauden tuloksesta. Ohjeistuksen muutoksen taustalla on konsernin liiketoiminnan laajentuminen vuokraustoiminnan lisäksi kiinteistöjen hankintoihin, myynteihin ja kiinteistökehitykseen. Operatiivinen tulos (EPRA) ei ota huomioon myyntivoittoja tai -tappioita, arvonmuutoksia eikä ajanmukaistuskuluja. Tilikauden tulos kuvaa yhtiön kannattavuutta operatiivista tulosta kattavammin.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut 7-9 /2023 7-9/2022 muutos 1-9 /2023 1-9/2022 muutos 1-12/2022 Liikevaihto, t€ 1 394 1 437 -2,9 % 4 213 3 944 6,8 % 5 439 Nettotuotto, t€ 886 853 3,8 % 1 996 1 948 2,5 % 2 506 Katsauskauden tulos, t€ -282 -85 232,2 % 3 086 415 644,3 % 448 Tulos / osake, laimentamaton € -0,03 -0,01 122,3 % 0,36 0,05 664,4 % 0,05 Taseen loppusumma M€ 62,9 61,2 2,7 % 62,9 61,2 2,7 % 63,3 Rahavarat, M€ 6,4 6,8 -7,3 % 6,4 6,8 -7,3 % 6,4 Vaihtoehtoiset tunnusluvut Operatiivinen tulos (EPRA), t€ 413 516 -19,9 % 618 876 -29,4 % 1 030 EPRA-tulos/osake, € 0,05 0,06 -17,8 % 0,07 0,10 -27,0 % 0,12 Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 5,3 4,9 7,7 % 5,3 4,9 7,7 % 5,0

OPERATIIVINEN TULOS (EPRA) TAMMI-SYYSKUU 2023 (VERTAILUKAUSI TAMMI-SYYSKUU 2022)

Ovaron operatiivinen tulos (EPRA) oli 618 tuhatta euroa (876 tuhatta euroa).

Liikevaihto kasvoi uusien toimitilahankintojen myötä 4 213 tuhanteen euroon (3 944 tuhatta euroa).

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut kasvoivat etenkin alkuvuoden kiinteistöverojen ja kasvaneiden energiakulujen

sekä kiinteistöhankintojen vuoksi –2 216 tuhanteen euroon (-1 996 tuhatta euroa) ja näin ollen nettotuotot

olivat 1 996 tuhatta euroa (1 948 tuhatta euroa). Muut liiketoiminnan kulut ja tuotot olivat samalla tasolle kuin

vertailukaudella yhteensä -1 385 tuhatta euroa (-1 432 tuhatta euroa).

Osakkuusyhtiö Apitare Oy:n osuus operatiivisesta tuloksesta oli 329 tuhatta euroa (447 tuhatta euroa).

Konsernin rahoituskulut olivat -427 tuhatta euroa (- 303 tuhatta euroa). Rahoituskulut koostuvat pääosin

tavanomaisista pankkilainoista ja maanvuokrien korko-osuuksista.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät asuntojen arvonmuutokseen, hoitokuluihin, korjausmenoihin ja korkotasoon. Suomen talouden kehitys, korkojen nousu tai

muutokset sijoittajien tuottovaatimuksissa voivat vaikuttaa yhtiön sijoituskiinteistöjen arvoihin ja siten heijastua

yhtiön tulokseen.

Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut vaikuttavat yhtiön vuokrausasteeseen ja vuokratuottoihin.

Yhtiön hoito- ja ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla olisi negatiivinen

vaikutus vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Inflaation kiihtyminen tai pysyminen korkealla tasolla nostaa yleisesti kustannustasoa, joka saattaa vaikuttaa

negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA).

Rakennuskustannusten tai korkotason nousu vaikuttaa tulevien kehityshankkeiden kannattavuuteen ja voi

hidastaa tai jopa estää hankkeiden käynnistymistä.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Liite: Osavuosikatsaus Q3 2023