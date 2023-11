Avis aux professionnels de santé : la base de données Claude Bernard et ses services associés sont directement accessibles sur le nouveau site www.claudebernard.fr

Un site unique et complet :

Boulogne-Billancourt, le 16 novembre 2023 - Depuis le 19 octobre, Claude Bernard, RESIP (Groupe Cegedim), rend accessible ses services sur son nouveau site www.claudebernard.fr et permet ainsi à tous les professionnels de santé de travailler en mobilité, en complément des fonctionnalités déjà présentes dans leur logiciel. Le site Claude Bernard a été conçu pour permettre aux professionnels de santé d’accéder à une information médicale et scientifique fiable, centralisée et enrichie chaque jour. Ses outils d’aide à la décision médicale, indispensables à leur pratique quotidienne, ont été conçus pour leur faire gagner du temps et sécuriser la prise en charge patient, même en dehors du cabinet.

Plateforme de services innovants adossés à la base de données de référence Claude Bernard, www.claudebernard.fr intègre de nouvelles fonctionnalités à travers une interface ergonomique. Au-delà des fonctionnalités initiales de Claude Bernard, tels que le contrôle d’ordonnances et de posologies, ainsi que l’affichage des monographies, les utilisateurs peuvent aujourd’hui bénéficier d’un outil inédit de contrôle et de scan d’ordonnances, qui permet de détecter les risques potentiels entre les médicaments et le profil du patient et qui déclenche une alerte immédiate si nécessaire tout en donnant la possibilité de trouver une alternative thérapeutique(*). Par ailleurs, cet outil est complété par ExactCure, qui simule l’efficacité de produits en fonction du profil patient, pour un meilleur usage du médicament. Toutes ces fonctionnalités permettent de renforcer efficacement la lutte contre la iatrogénie.

D’autres services en cours de développement viendront enrichir encore cet univers.

« Les équipes Claude Bernard sont fières d’œuvrer pour la santé aujourd’hui et demain, avec ce nouvel outil qui répond aux besoins des professionnels de santé. Le site Claude Bernard devient leur solution de mobilité de référence, en complément de la base médicale présente dans leur logiciel métier pour la sécurisation des prescriptions et des délivrances. C’est aussi une vitrine pour les éditeurs de logiciels à partir de laquelle ils peuvent choisir les composants qu’ils intégreront dans les logiciels métiers à destination des professionnels de santé », déclare Christophe Descamps, Directeur de Claude Bernard (RESIP).

Les bénéfices du site Claude Bernard en quelques mots :

• Exhaustif : le nouveau site Claude Bernard devient un référentiel unique sur le marché, 350 000 médicaments et produits de santé commercialisés en France y sont référencés.

• Mobile : chaque utilisateur retrouve les mêmes produits et les mêmes informations que dans son logiciel métier partout où il exerce.

• Intelligent : le moteur de recherche Claude Bernard s’adapte en fonction du profil patient pour des résultats plus pertinents.

• Personnalisable : chacun pourra organiser sa propre monographie et paramétrer l’affichage des alertes.

• Précis : un travail poussé a été réalisé au niveau des alertes thérapeutiques, contre-indications, effets indésirables pour aider les professionnels de santé à lutter efficacement contre la iatrogénie.

• Innovant : une multitude de services innovants sont adossés à la base de référence des médicaments et des produits de santé comme par exemple le Scan d’ordonnances et ExactCure.

•A jour : prise en compte et intégration des rectifications d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) des médicaments et des interactions médicamenteuses à partir du Thésaurus des interactions médicamenteuses de l’ANSM et des AMM entre 2 mises à jour du dit Thésaurus.

(*) Les alertes sont une aide à la prescription et à la dispensation, et ne se substituent en aucun cas à la responsabilité de chaque professionnel quant à leurs prescriptions et dispensations.

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (anciennement BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le nouveau site www.claudebernard.fr

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

