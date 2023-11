Sisäpiiritieto: Rapala VMC Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua jälleenrahoituksen yhteydessä

Rapala VMC Oyj, Sisäpiiritieto, 16.11.2023 klo 9.45 EET



Rapala VMC Oyj (”Rapala VMC”) harkitsee euromääräisen enintään 25 miljoonan euron suuruisen hybridilainan liikkeeseenlaskua (”Hybridilaina”). Hybridilainan liikkeeseenlasku voi toteutua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Rapala VMC käyttäisi Hybridilainan suunnitellusta liikkeeseenlaskusta saatavat varat yhtiön yleisiin tarpeisiin, kuten yhtiön taseen ja rahavarojen vahvistamiseen sekä yhtiön taloudellisen joustavuuden parantamiseen haastavassa liiketoimintaympäristössä samalla toteuttaen liiketoiminnan kulujensäästöohjelmaa ja optimoiden varastonhallintaa. Suunniteltu Hybridilainan liikkeeseenlasku monipuolistaisi myös Rapala VMC:n rahoituslähteitä pääomamarkkinoilla.

Hybridilaina on alisteinen yhtiön muille velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS:n mukaisesti oman pääoman eränä Rapala VMC:n konsernitilinpäätöksessä. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Rapala VMC:n suurin osakkeenomistaja, Viellard Migeon Et Compagnie Sa, on sitoutunut osallistumaan mahdolliseen Hybridilainan liikkeeseenlaskuun merkitsemällä Hybridilainaa 10 miljoonan euron suuruisella määrällä.

Rapala VMC on suunnitellun Hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä sopinut 106.000.000 euron vakuudellisten term ja revolving senior-lainojen (”Lainat”) keskeisistä ehdoista Lainojen järjestäjien (underwriters) OP Yrityspankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n ja Nordea Bank Abp:n kanssa (”Lainanantajat”). Yhtiö on lisäksi allekirjoittanut Lainoihin liittyvän mandaattikirjeen sekä term sheet -asiakirjan. Lainojen käyttötarkoituksena on Rapala VMC:n nykyisiltä Lainanantajilta saatujen lainojen jälleenrahoittaminen sekä yhtiön yleiset tarkoitukset (”Jälleenrahoitus”). Lainojen laina-aika on viisitoista (15) kuukautta Jälleenrahoitukseen liittyvän lainasopimuksen allekirjoittamisesta ja laina-aikaa voidaan pidentää kaksi kertaa kahdellatoista (12) kuukaudella kerrallaan.

Lainanantajien kanssa sovittujen Jälleenrahoituksen keskeisten ehtojen mukaan Hybridilainan liikkeeseenlaskun toteutuminen on yksi Jälleenrahoituksen edellytyksistä. Jälleenrahoitukseen liittyvä lainasopimus aiotaan allekirjoittaa Hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä tai pian sen jälkeen.

Jälleenrahoituksen ehdot sisältävät taloudellisia kovenanttiehtoja perustuen tiettyihin velkaantuneisuusasteen, nettovelan ja konsolidoidun oman pääoman suhteen, käytettävissä olevan likviditeetin, absoluuttisen nettovelan ja absoluuttisen EBITDA:n tasoihin. Kovenanttiehtoja testataan säännöllisesti joko kvartaaleittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Lisäksi, jos Rapala VMC:n yhtiökokous päättää osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta sen osakkeenomistajille, velkaantuneisuusastetta koskevan kovenanttiehdon tasoa tullaan muuttamaan jäljellä olevaksi laina-ajaksi.

Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj ovat nimitetty toimimaan Hybridilainan mahdollisen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank Abp ovat nimitetty toimimaan Jälleenrahoituksen pääjärjestäjinä.

