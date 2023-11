PubMatic renforce sa présence internationale avec la nomination de Franck Lewkowicz au poste de Country Manager pour la France

PARIS, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, (NASDAQ: PUBM) acteur indépendant dans le secteur des technologies de publicité digitale, a le plaisir d'annoncer la nomination de Franck Lewkowicz au poste de Country Manager pour la France. Dans ce rôle majeur, Franck dirigera les activités commerciales, supervisant à la fois les équipes de vendeurs et d'acheteurs, et contribuant de manière plus générale au développement de la présence de PubMatic en France, qui développe son activité en Europe.



"Nous investissons des ressources supplémentaires pour soutenir davantage les éditeurs et les annonceurs en France. Grâce à sa riche expérience aussi bien du côté éditeur que du côté annonceur, Franck nous permettra de renforcer notre position sur le marché” a déclaré Cristian Coccia, Vice-Président Régional du Sud de l'Europe chez PubMatic.

"L'expérience de Franck dans la conduite d'initiatives stratégiques sur la performance omni-canale avec différentes plateformes et supports permettra à PubMatic de se développer significativement en France".

Franck rejoint PubMatic après plus de 20 ans d'expérience dans les médias et la publicité, notamment dans divers postes de direction dans les ventes et les services aux clients. Avant de rejoindre PubMatic, il a occupé différentes fonctions de direction en tant que Directeur Général chez Quantcast France, Directeur commercial chez Orange Advertising. Il a également été membre du conseil d'administration de l'IAB France (Alliance Digitale).

"Ayant participé à l'évolution des médias et de la publicité tout au long de ma carrière, je suis ravi de rejoindre PubMatic pour développer ses offres omni-canales auprès des éditeurs de sites et des annonceurs", a déclaré Franck Lewkowicz, Country Manager pour la France chez PubMatic. Il ajoute:” La technologie de pointe de PubMatic qui couvre aussi bien la CTV que la vidéo, le display, le mobile et les nouvelles offres de commerce média, associée à nos équipes d'experts en France va permettre d'apporter encore plus de performance au programmatique. PubMatic est depuis longtemps l'un des plus grands acteurs de notre industrie notamment avec le succès du lancement récent d'Activate qui permet aux acheteurs de prendre le contrôle de leurs stratégies d'achats médias tout en apportant plus de revenus aux éditeurs. Je suis très enthousiaste de rejoindre l'équipe et de proposer le meilleur à nos clients."

Emma Newman, CRO EMEA chez PubMatic, a commenté cette nomination : "La nomination de Franck constitue une étape importante dans l'expansion continue de PubMatic sur le marché. Nous sommes ravis d'accueillir Franck au sein de notre équipe EMEA. Son impressionnante expérience et ses relations au sein de l'industrie seront essentielles pour accélérer notre croissance”.

Basé au bureau à Paris, Franck reporte directement à Cristian Coccia, Vice-Président Régional pour l'Europe du Sud chez PubMatic.

A propos de PubMatic

PubMatic (Nasdaq : PUBM) est une société technologique indépendante qui crée de la valeur pour ses clients en les connectant à l’écosystème de la publicité digitale du futur. La plateforme sell-side de PubMatic permet non seulement aux éditeurs de contenu d'augmenter la monétisation de leurs inventaires sur l’open web, mais aussi aux agences et aux annonceurs d'accroître leur ROI en ciblant des audiences à travers tous types de formats et d’écrans. Depuis 2006, PubMatic développe une infrastructure propriétaire qui permet de traiter et d’exploiter efficacement les données en temps réel. Avec ses solutions innovantes de publicité programmatique, PubMatic améliore les résultats de ses clients tout en contribuant à créer une chaîne de valeur plus transparente et performante.



Contact presse

AxiCom pour PubMatic

sandrine.tan@axicom.com