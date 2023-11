SATOn Turun Skanssin asuntovuokraus on alkanut - Vastuullisempi asuminen lähtökohtana

SATO Oyj, Lehdistötiedote 16.11.2023 klo 10.00





SATOn marraskuussa valmistuneen Turun Skanssissa sijaitsevan Sorakatu 9:n vuokraus on alkanut hienosti. Uudiskohteen asunnot ovat vaihtoehto niille, jotka arvostavat mukavan asumisen lisäksi myös vastuullisempaa asumista. Sorakadun uusiin koteihin muuttaville SATO tarjoaa Föliin kuukauden kausikortit.

Turun Skanssiin osoitteeseen Sorakatu 9 on valmistunut marraskuussa yhteensä 77 erikokoista vuokrakotia: 42 yksiötä, 15 kaksiota, 13 kolmiota sekä 7 neljän huoneen kotia. Kodit ovat nyt vuokrattavissa ja muuttovalmiita.

Fölin kausikortti uusille asukkaille

Kaupunginosana Skanssi on monipuolinen, joka sopii kaikenikäisille asukkaille. Asukkaalle se tarjoaakin monipuolisia mahdollisuuksia kuten:

monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja luonnon läheisyyden

Skanssin kauppakeskuksen, josta löytyy kattava valikoima palveluita, harrastusmahdollisuuksia, kauppoja ja ravintoloita.

koulu Lausteella, päiväkoti muun muassa Skanssin kauppakeskuksen yhteydestä.

Skanssin viereen ensi vuonna avautuva biodiversiteetti-luontokohde

”Sorakatu 9:n asunnot ovat saaneet erinomaisen vastaanoton, vaikka markkinatilanne onkin muuttunut ja vuokra-asuntoja on tarjolla runsaasti. Kiinnostus uudiskohteen asuntoja kohtaan on säilynyt vahvana, ja talo täyttyy ripeästi.

Asukkaat ovat erityisen innostuneita Sorakadun asuntojen sijainnista sekä suojaisasta ja viihtyisästä pihapiiristä. Tämä osoittaa, että nykyaikaisen asumisen lisäksi myös vastuullisuus on asukkaille tärkeää. Tällä hetkellä on vielä mahdollisuus hankkia oma autopaikka niille, jotka sitä tarvitsevat.

Keväällä 2024 lanseeraamme SATOn ensimmäisen yhteiskäyttöauton Turussa juuri Sorakadulle, mikä edistää entisestään kestävää liikkumista. Yhteiskäyttöauton lisäksi uudet asukkaamme pääsevät nauttimaan Fölin haltijakohtaisista kausikorteista kuukauden ajaksi, mikä tekee liikkumisesta Skanssissa vaivatonta ja ympäristöystävällistä”, kertoo SATOn aluejohtaja Seppo Merimaa.

Turun Skanssissa osoitteessa Sorakatu 9 sijaitseviin vapaisiin vuokra-asuntoihin voi tutustua täällä

Lisätietoja medialle:

SATO Oyj, Seppo Merimaa, aluejohtaja Turku, puh. 050 527 1886, seppo.merimaa@sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi