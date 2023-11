Julkaisupäivä:

16.11.2023





Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Luokka: Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Pörssitiedote 16.11.2023 klo 11.00

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj mitätöi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä yhteensä 600.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta eli noin 6,52 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinnin jälkeen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n kokonaisosakemäärä on 8.600.000 osaketta. Mitätöinnin jälkeen yhtiön hallussa on 157.198 omaa osaketta. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä ei mitätöinnin seurauksena muutu ja on edelleen 8.442.802 osaketta.

Mitätöidyt osakkeet oli hankittu omien osakkeiden hankintaohjelmilla 11.8.2018 – 15.11.2023.

Mitätöinti tulee voimaan, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiö tiedottaa erikseen mitätöinnin tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi





