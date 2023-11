Les répercussions de ChatGPT sur l’avenir du travail

OTTAWA, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les travailleurs du savoir et les professionnels du domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) seront les plus fortement touchés par l’adoption des outils fondés sur l’intelligence artificielle (IA) générative comme ChatGPT. C’est ce que révèle un nouveau rapport du Conference Board du Canada.



« En plus d’accélérer l’exécution des tâches, les outils d’IA pourraient accroître considérablement la productivité du travail, affirme Michael Burt, vice-président au Conference Board du Canada. Ce phénomène pourrait stimuler l’adoption des technologies au Canada et favoriser la croissance économique dans son ensemble. Les organisations qui n’apprennent pas à utiliser ces outils risquent de prendre du retard face à leurs concurrents. »

Dès son lancement en novembre 2022, ChatGPT, de l’entreprise Open AI, a rapidement retenu l’attention, marquant un tournant dans l’intérêt du public envers l’IA. Cette technologie est maintenant au cœur des débats sur le rôle de l’IA et sur l’automatisation au sein des organisations. La croissance rapide des applications d’IA et l’évolution continue de ce type d’outils indiquent clairement que l’IA aura d’importantes répercussions sur l’avenir du travail.

Il y a fort à parier que les outils comme ChatGPT toucheront les professions qui requièrent à la fois des compétences en rédaction et en programmation. Selon le Conference Board du Canada, les emplois qui exigent simultanément de solides compétences dans ces deux domaines sont rares – mais ils existent, comme c’est le cas de certaines professions des STIM et du secteur du savoir. Les travailleurs exerçant l’une ou l’autre de ces professions, qui requièrent des compétences à la fois en rédaction et en programmation, seront les plus touchés par le recours aux outils d’IA générative.

Toutefois, comme les outils d’IA présentent actuellement des limites qui font que les travailleurs doivent posséder des connaissances et faire preuve de discernement pour les utiliser efficacement, ils sont appelés à soutenir les travailleurs plutôt qu’à les remplacer. À ce stade, de grands bouleversements au niveau de l’emploi semblent peu probables, car les outils comme ChatGPT sont susceptibles d’accroître l’efficacité au travail et de redéfinir les emplois existants.

L’intégration de l’IA en milieu de travail devra impérativement s’accompagner de mesures visant à mieux préparer les dirigeants. Les organisations doivent élaborer des politiques sur l’utilisation appropriée de ces outils et surveiller l’évolution de la réglementation afin d’atténuer les risques en matière de concurrence et de sécurité et pour tirer parti des possibilités qu’offrent les outils comme ChatGPT.

