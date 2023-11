Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 16.11.2023 klo 15.05

Dovre tehostaa toimintojaan Suomen yksikössä

Dovre Group suunnittelee joidenkin liiketoimintojensa uudelleenorganisointia. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja palvelun laatua keskittämällä projektihenkilöstö-liiketoiminta ainakin olennaisilta osin Norjaan, sekä tehostamalla Suomessa jatkavien liiketoimintojen johtamista.

Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut Dovre Group Oyj:n Project Personnel EMEA ja eSite -liiketoiminnoissa. Alustavan arvion mukaan työsuhteen olennaisten ehtojen muutokset voivat koskea enintään 10 henkilöä, mutta mahdolliset irtisanomiset kuitenkin alle 10 henkilöä.

”Muutosneuvottelut ovat välttämättömät varmistaaksemme paremman kannattavuuden neuvotteluja koskevissa liiketoimintayksiköissä. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan johtaminen Norjasta tarjoaa asiakkaillemme mittakaava-, kyvykkyys- ja laatuetua liittyen palveluihimme sekä parantaa osakkeenomistajan asemaa", sanoo Dovren toimitusjohtaja Arve Jensen.

Lisätiedot:

Hans Sten

CFO, Dovre Group Oyj

Puh. 040 557 9392

hans.sten@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

