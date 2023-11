Vaultinum lance une solution d'horodatage pour soutenir la transparence des prix promotionnels du e-commerce

PARIS, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, tiers de confiance européen, lance une offre d'horodatage permettant la creation de preuves numériques. Elle permettra aux entreprises de démontrer leur conformité avec la Directive Européenne Omnibus destinée à protéger les consommateurs des pratiques commerciales trompeuses.



Lors du Black-Friday de nombreuses promotions ne respectent pas la réglementation européenne sur le e-commerce, qui exige un affichage clair du prix de référence et une remise soit calculée sur le prix le plus bas des 30 derniers jours. Cette directive Omnibus visant à renforcer la protection des consommateurs notamment ceux qui font leurs achats on-line, prévoit des amendes allant de 75000€ à 4% du chiffre d’affaires annuel moyen pour des infractions répétées voire à des peines d'emprisonnement. En juillet 2023 la société Showroomprive a ainsi été condamnée par la DGCCRF à 600.000€ d’amende.

"Dans un contexte marqué par de rapides progrès technologiques et une volonté gouvernementale de légiférer, l'horodatage devient un outil de traçabilité efficace pour prouver sa conformité. L'outil enregistre la date et l'heure d'un évènement de manière sécurisée et fournit à son utilisateur une preuve inaltérable et incontestable en cas de contrôle ou de litige" explique Philippe Thomas, CEO de Vaultinum. "Pendant les périodes promotionnelles comme Black-Friday, les entreprises qui horodatent leurs prix de référence et leurs remises peuvent facilement prouver qu'elles respectent la règlementation."

La solution de Vaultinum offre une interface unique, une API Rest et une sandbox on-line pour permettre la plateforme client de se connecter facilement à sa plateforme d'horodatage. La solution est ainsi conçue pour gérer de larges volumes de données. Elle est également conforme au protocole RFC3161, offrant des niveaux élevés de performance et de sécurité.

Polyvalente, la solution peut être utilisée par les plateformes e-commerce pour démontrer leur conformité règlementaire, ou par les avocats cherchant à faire constater une infraction, les directeurs financiers souhaitant tracer leurs transactions financières ou encore et les responsables supply-chain pour gérer les rappels produits, le contrôle qualité ou la conformité règlementaire.

Vaultinum est un tiers de confiance européen qui propose des solutions pour protéger les innovations et les investissements. Vaultinum est utilisé par des milliers d'organisations, dont CAPZA, BPI, BNP-Paribas.

