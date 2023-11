CoinShares sécurise une option stratégique d’achat auprès de la société de services financiers Valkyrie Funds

Cette option d’achat est la dernière étape en date du développement de CoinShares aux États-Unis et s’inscrit dans la continuité du lancement de son activité Hedge Fund Solutions en septembre 2023.

CoinShares a également conclu un accord de licence de marque pour les produits de Valkyrie, notamment son ETF Spot Bitcoin, en attente de validation par la SEC.

Valkyrie continuera d'opérer en tant qu'entité indépendante jusqu'à ce que CoinShares décide d'exercer son option, qui reste ouverte jusqu’au 31 mars 2024.





16 novembre 2023 | SAINT-HÉLIER, Jersey | CoinShares International Limited (« CoinShares » ou « la Société ») (Nasdaq Stockholm : CS ; US OTCQX : CNSRF), le leader européen de la gestion d’actifs numériques, a annoncé aujourd'hui avoir sécurisé une option exclusive d’achat pour le Valkyrie Funds LLC (« Valkyrie Funds »), la branche de conseil en investissement du gestionnaire d'actifs numériques américain, spécialisée dans les ETFs de cryptomonnaies gérés activement, appartenant à Valkyrie Investments Inc. (« Valkyrie Investments »).

L'option d’achat de CoinShares pour Valkyrie Funds de Valkyrie Investments est active à partir d’aujourd’hui et valide jusqu'au 31 mars 2024.

Le PDG de CoinShares, Jean-Marie Mognetti, fait le commentaire suivant :

« Le marché mondial des ETFs est par principe fragmenté. Le développement des ETP Spot crypto en Europe depuis 2015 et l’arrivée imminente de ce type de produits aux Etats-Unis en sont la parfaite illustration. Cette disparité dans l'évolution du marché présente à la fois des défis et des opportunités significatives. Cette option d’achat accélère notre expansion sur le marché américain et le déploiement de notre expertise en gestion d'actifs numériques à l'échelle mondiale.

La connaissance approfondie du marché américain que possède Valkyrie Funds et son historique de développement de produits d'investissement pour l'exposition aux cryptomonnaies s'alignent parfaitement avec notre vision et notre éthique opérationnelle. CoinShares est impatient d’évaluer le potentiel de cette option d’achat et d’offrir prochainement, grâce au savoir-faire des fondateurs de Valkyrie des produits d’investissement dans les actifs numériques de premier ordre aux investisseurs américains.»

Au cours des 10 dernières années, CoinShares s'est imposé comme le premier acteur sur le marché européen des produits négociés en bourse de crypto, où il affiche à la date de cette communication la part de marché de marché la plus importante et gère plus de 3,2 milliards de dollars en AUM. Cette option d’achat stratégique constitue une étape clé dans le processus d'expansion de CoinShares sur le marché américain, dans la continuité directe du lancement de l’activité de gestion active CoinShares Hedge Fund Solutions en septembre 2023.

Dans le cadre des négociations sur l’option d’achat, les deux sociétés ont conclu un accord de licence de marque. Tout au long de la période d'option, Valkyrie Investments se voit accorder une licence mondiale limitée et révocable pour utiliser le nom de CoinShares pour ses dépôts S-1 auprès de la SEC. Si la SEC approuve le Valkyrie Bitcoin Fund, Valkyrie Investments prévoit d’intégrer le nom de CoinShares. Dans cette éventualité, CoinShares proposerait pour la première fois un produit passif crypto grand public sur le marché américain.

« Le cœur de notre mission est d'élargir les opportunités d'investissement en actifs numériques. C’est une même ambition et une vision commune qui nous conduit aujourd’hui à rejoindre CoinShares.», a de son côté déclaré Leah Wald, PDG de Valkyrie.

« CoinShares, leader mondial reconnu et pionnier dans le paysage de l'investissement en actifs numériques, dispose d’une expertise de marché exceptionnelle, doublée d’une âme d’innovateur. La présence établie de Valkyrie aux États-Unis, les offres que propose la société et la dimension internationale de CoinShares, font que nous sommes aujourd’hui prêts à offrir des produits révolutionnaires en mesure de répondre aux besoins des investisseurs » a poursuivi la dirigeante.

L'option accorde à CoinShares le droit exclusif d'acheter 100 % de Valkyrie Funds, aujourd’hui détenu par Valkyrie Investments, ainsi que tous les droits de Valkyrie Investments associés au Valkyrie Bitcoin Fund et à tout autre ETF en attente de lancement détenu par Valkyrie Investments. L'exercice de l'option d’achat par CoinShares est conditionné à l'approbation par les autorités de régulation ainsi qu’à une due diligence extensive et à la finalisation des accords juridiques de rigueur. Valkyrie Funds continuera d'opérer en tant qu'entité indépendante jusqu'à ce qu'une éventuelle acquisition par CoinShares soit effective.

A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est la société d'investissement européenne leader spécialisée dans les actifs numériques, qui fournit une large gamme de services financiers dans la gestion d’actifs, le trading et les valeurs mobilières à un large éventail de clients, y compris des entreprises, des institutions financières et des particuliers. Se concentrant sur la crypto depuis 2013, la société a son siège à Jersey, avec des bureaux en France, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers, aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée publiquement sur le Nasdaq Stockholm sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

À PROPOS DE VALKYRIE

Valkyrie est une société de services financiers alternatifs spécialisée à l'intersection de la finance traditionnelle et du secteur émergent des cryptomonnaies dont les affiliés visent à offrir la gestion d'actifs, la recherche et d'autres services. Basée à Nashville, Valkyrie vise à fournir une exposition à la classe d'actifs numériques émergente à travers des véhicules financiers traditionnels. Valkyrie est dirigée par des gestionnaires d'actifs chevronnés qui ont précédemment lancé plusieurs ETF, fonds cotés en bourse et Produits Négociés en Bourse, y compris des fonds d'actifs numériques, avec des expériences chez Guggenheim Partners, MUFG Investor Services (US), Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, et la Banque mondiale.

