CoinShares säkrar möjligheten till strategiskt förvärv av Valkyrie Funds

Det ledande europeiska investeringsföretaget CoinShares, specialiserat på digitala tillgångar, meddelar idag att man har säkrat exklusivitet avseende möjligheten att förvärva Valkyrie Funds LLC (”Valkyrie Funds”), en amerikansk digital tillgångsförvaltare inom investeringsrådgivning, specialiserad på aktivt förvaltade av kryptovaluta-ETF:er, genom Valkyrie Investments Inc. (”Valkyrie Investments”). CoinShares möjlighet att förvärva Valkyrie Funds från Valkyrie Investments är aktivt från och med dagens datum till och med den 31 mars 2024.

Det möjliga förvärvet kan bli det ett steg i CoinShares expansion i USA, efterföljande lanseringen av Hedgefondlösningar i september 2023.

CoinShares har även ingått ett varumärkeslicensavtal för Valkyries produkter inom Bitcoin spot-ETF.

Valkyrie kommer att fortsätta att verka som en oberoende enhet tills dess CoinShares beslutar att nyttja sin rätt som förblir möjlig till och med det första kvartalet 2024.





”Den globala ETF-marknaden är fragmenterad. Etableringen av krypto spot-ETP:er i Europa skedde 2015 och fortsatt utveckling väntas gå i linje med den som skett i USA. Skillnaden i marknadsutveckling hittills visar både på utmaningar och betydande möjligheter. Möjligheten att eventuellt förvärva Valkyrie kommer att accelerera vår expansion på den amerikanska marknaden och visar vår expertis inom global digital tillgångsförvaltning.”

Jean-Marie Mognetti, CoinShares VD

Valkyrie Funds gedigna förståelse för den amerikanska marknaden och erfarenhet av att utveckla investeringsprodukter för kryptoexponering stämmer väl överens med vår vision och operativa principer. CoinShares ser fram emot att utforska detta förvärvsalternativ och att med Valkyries grundares kunskap tillsammans kunna erbjuda förstklassiga digitala produkter till amerikanska investerare."

Under de senaste 10 åren har CoinShares etablerat sig som den ledande aktören på den europeiska marknaden för kryptovaluta handlade på börsen, där man för närvarande har den största marknadsandelen och förvaltar mer än 3,2 miljarder dollar i AUM. Det möjliga strategiska förvärvet skulle bli nästa steg i CoinShares expansion på den amerikanska marknaden, efter lanseringen av CoinShares Hedgefondlösningar i september 2023.

Som en del av det möjliga förvärvet har företagen slutfört ett varumärkeslicensavtal. Under alternativperioden beviljas Valkyrie Investments, ett begränsad, återkallbart globalt tillstånd att använda namnet "CoinShares" för sina S-1-inlämningar till SEC. Om SEC godkänner Valkyrie Bitcoin Fund, planerar Valkyrie Investments att använda CoinShares namn, vilket markerar CoinShares första försök att erbjuda en allmän kryptopassiv produkt på den amerikanska marknaden.

”Centralt i vår ambition är att utöka portföljen av högkvalitativa digitala tillgångsinvesteringar och möjligheten att ansluta sig till CoinShares. Sammangåendet understryker denna gemensamma ambition och vision”, säger Leah Wald, VD för Valkyrie. ”CoinShares är en erkänd, global ledare och pionjär på den digitala tillgångsinvesteringsmarknaden med enastående marknadsexpertis och innovativ anda. Tillsammans med Valkyries etablerade närvaro i USA och befintliga erbjudanden med CoinShares globala räckvidd och infrastruktur, är vi redo att leverera banbrytande produkter som är anpassade för investerares behov.”

Alternativet ger CoinShares den exklusiva möjliga rätten att köpa 100 % av Valkyrie Funds från Valkyrie Investments, samt alla Valkyrie Investments rättigheter med Valkyrie Bitcoin Fund och eventuella andra icke-lanserade ETF:er som för närvarande innehas av Valkyrie Investments. CoinShares möjlighet att nyttja förvärvsalternativet är beroende av regulatoriska godkännanden och samtycken, adekvat granskning och slutförande av nödvändiga juridiska avtal. Valkyrie Funds kommer att fortsätta att verka som en oberoende enhet tills CoinShares slutfört och genomfört transaktionen av ett eventuellt förvärv.

OM COINSHARES

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

OM VALKYRIE

Valkyrie är ett specialiserat alternativt finansiellt tjänsteföretag i brytpunkten mellan traditionell finans och den framväxande kryptosektorn, vars bolag syftar till att erbjuda tillgångsförvaltning, forskning och andra tjänster. Med huvudkontor i Nashville erbjuder Valkyrie exponering av den tilltagande klassen digitala tillgångar. Valkyrie leds av erfarna tillgångsförvaltare som tidigare har lanserat flera ETF:er, börsnoterade fonder och börshandlade produkter, inklusive digitala tillgångsfonder, med bakgrund från Guggenheim Partners, MUFG Investor Services (US), Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange och Världsbanken.