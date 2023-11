ハット8、2023年第3四半期の運営および財務業績を報告

ハイパフォーマンスコンピューティング事業からの450万ドル(約6億8,056万円)を含む1,700万ドル(約25億7,098万円)の四半期収益

9月30日現在、9,366の自己採掘ビットコインを保管または担保

トロント発, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ハット8マイニング・コーポレーション (Hut 8 Mining Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT)、(「ハット8」または「当社」) は、北米最大のイノベーションを重視するデジタルアセットマイニングのパイオニアであり、高性能コンピューティング インフラストラクチャプロバイダーであり、2023年9月30日に終了した四半期 (「2023年第3四半期」) の決算を発表した。特に明記されていない限り、ドル表示は、カナダドル (CAD)。

「私たちのチームは、第3四半期もUSBTCとの合併を完了させることに引き続き集中し、株主による合併の承認、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所からの合併計画承認の最終命令の取得など、重要なマイルストーンの達成に向けて重要な進展を遂げました。」とハット8のハイメ・レバートン (Jaime Leverton) CEOは語った。「SECが新ハットの登録届出書の有効性を宣言した今、より安定したエネルギー市場へのアクセスの増加、ホスティングやマネージドサービスのような設備投資の負担が軽くスケーラブルな不換紙幣ベースの新たな収益源、強力なハイパフォーマンスコンピューティング事業、北米全域での独自採掘事業の拡大など、独自に多角化されたインフラファースト企業として業界で新たな道を切り開き、利益を獲得する体制を整えた組織を形成するため、私たちは今月末までにこの取引を完了させるべく懸命に取り組んでいます。」

「第3四半期を通じて、2023年上半期に計上された売上に牽引され、ハイパフォーマンスコンピューティング事業からの収益をわずかに増加させながら、採掘事業への継続的な圧力を乗り切りました。」とハット8のシェニフ・ビスラム (Shenif Visram) CFOは述べた。「私たちは鉱業の業績を一部相殺するような慎重なコスト管理に引き続き注力する一方、オンタリオ州にある合計310 MWの天然ガス施設4件の買収を裁判所が承認した競売入札のような機会を通じて、事業を成長させる方法を積極的に模索しています。これが成功すれば、エネルギー価格の確実性と将来の収益創出のオプションの両方を手に入れることができます。」

2023年第3四半期のハイライト

2023年9月30日に終了した四半期の収益は、2022年9月30日に終了した四半期 (「2022年第3四半期」) の3,170万ドル(約47億9,329万円)に対し、1,470万ドル(約22億2,316万円)減少し、1,700万ドル(約25億7,098万円)となった。

2023年9月30日に終了した四半期には330ビットコインを採掘し、2022年9月30日に終了した四半期に対し、約66%減少した。これは主に、ビットコインネットワークの平均難易度の上昇による採掘されたビットコインの減少、ノースベイ施設における運営停止の影響、2022年第3四半期中にイーサリアムネットワークのコンセンサスメカニズムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに変更されたことによるグラフィックプロセッシングユニット (「GPU」) の採掘活動の停止、および当社のドラムヘラー施設における継続的な電気系統の問題によるものである。

当社のハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 事業では、新規売上が顧客離れにより一部相殺された結果、2023年第3四半期に主に月次の経常収益450万ドル(約6億8,056万円)を計上した (前年同期:440万ドル(約6億6,547万円))。この新しい売上高は、最近インテリアヘルスと締結した5年契約を反映していない (この契約から得られる収益は2023年後半に開始されるため)。

既報のとおり、当社はドラムヘラーサイトで、主にエネルギー投入量の多さに起因する問題が発生し、採掘機の故障を引き起こしている。この結果、運営が大幅に低下し、現在、同サイトに設置されているハッシュレートの約27%にとどまっている。修復プロセスを通じて、チームは機器を安全な範囲内で動作させるため、電源機器の最大出力電圧を下げるように設計された新しいカスタムファームウェアをすべての採掘機モデルに導入し、修理スタッフを増員し、修理センターのシフトを増やし、修理を迅速化し、採掘機をオンラインに戻すスピードを加速するために新しいハードウェアを調達した。ドラムヘラーサイトの電力問題は、第3四半期のエネルギー料金の高騰により、同サイトの抑制をさらに強めた。

当社の設置ハッシュレートは、2023年6月30日時点の2.6 EH/秒に対し、2023年9月30日時点では2.6 EH/秒 (当社のノースベイ施設を除く) であった。



ビットコインの在庫と価値

2023年9月30日時点で、当社が保管または担保としている自己採掘ビットコイン残高は合計9,366ビットで、時価総額は3億4,140万ドル(約516億2,958万円)である。2023年第3四半期中に、330ビットコインが採掘され、100ビットコインが売却され、当社は390万ドル(約5億8,982万円)の収益を得た。

運営および財務概要

For the periods ended September 30 Three Months Ended Nine Months Ended (CAD thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Operating results Digital assets mined 330 982 1,204 2,870 Financial results Total revenue $ 16,980 $ 31,671 $ 55,184 $ 128,849 Net (loss) income (53,580 ) (23,786 ) 38,210 (56,145 ) Mining Profit (i) 3,802 9,300 9,592 57,113 Adjusted EBITDA (i) (11,620 ) 9,418 121,720 (61,609 ) Per share Net income - basic $ (0.24 ) $ (0.12 ) $ 0.17 $ (0.31 ) Net income - diluted $ (0.24 ) $ (0.12 ) $ 0.17 $ (0.31 )

(i) Non-IFRS measure - see "Non-IFRS Measures" section below. Certain comparative figures have been restated where necessary to conform with current period presentation.

As at September 30, December 31, (CAD thousands) 2023 2022 Financial position Cash $ 21,140 $ 30,515 Total digital assets 341,660 203,627 Total assets 496,629 412,937 Total liabilities 99,250 61,547 Total shareholders’ equity 397,379 351,390 Working Capital (ii) 297,281 215,490

(ii) Calculated as current assets less current liabilities.

収益は、2022年9月30日に終了した四半期の3,170万ドル(約47億9,329万円)に対し、1,470万ドル(約22億2,316万円)減少し、1,700万ドル(約25億7,098万円)となった。当社は第3四半期に330ビットコインを採掘し、第3四半期に対し、約66%減少した。これは主に、ビットコインネットワークの平均難易度の上昇による採掘されたビットコインの減少、2022年第3四半期中にイーサリアムネットワークのコンセンサスメカニズムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに変更されたことによるグラフィックプロセッシングユニット (「GPU」) の採掘活動の停止、ノースベイ施設における運営停止の影響、および2022年第4四半期から続いた当社のドラムヘラー施設における継続的な電気系統の問題によるものである。また、当社のデジタル資産採掘事業からの収益の減少は、当四半期の1日平均終値ビットコイン価格が前年同期比で上昇したため、採掘されたビットコインあたりのデジタル資産収益 (i) が増加したことにより一部相殺された。当社のHPCでは、新規売上が顧客離れにより一部相殺された結果、2023年第3四半期に主に月次の経常収益450万ドル(約6億8,056万円)を計上した (前年同期:440万ドル(約6億6,547万円))。この新しい売上高は、最近インテリアヘルスと締結した5年契約を反映していない (この契約から得られる収益は2023年後半に開始されるため)。

が増加したことにより一部相殺された。当社のHPCでは、新規売上が顧客離れにより一部相殺された結果、2023年第3四半期に主に月次の経常収益450万ドル(約6億8,056万円)を計上した (前年同期:440万ドル(約6億6,547万円))。この新しい売上高は、最近インテリアヘルスと締結した5年契約を反映していない (この契約から得られる収益は2023年後半に開始されるため)。 売上原価はサイト運営費と減価償却費で構成される。2023年第3四半期の収益コストは、前年同期の4,560万ドル(約68億9,449万円)に対し、2,140万ドル(約32億3,557万円)であった。サイト運営費は主に、デジタル資産採掘事業およびHPC事業における電気代、人件費、ネットワーク監視費、機器の修理および保守費で構成される。2023年第3四半期のサイト運営費は1,120万ドル(約16億9,304万円)で、うち870万ドル(約13億1,513万円)は鉱山事業に、250万ドル(約3億7,791万円)はHPC事業に帰属する。2022年第3四半期のサイト運営費は2,030万ドル(約30億6,840万円)で、うち1,800万ドル(約27億2,095万円)は鉱山事業に、230万ドル(約3億4,767万円)はHPC事業に帰属する。2023年第3四半期のビットコインあたりの採掘コスト (i) は、前年同期の18,297ドル(約276万円)に対し、26,279ドル(約397万円)であった。この増加は、ビットコインネットワークの難易度の上昇、当社のノースベイ施設での操業停止、およびドラムヘラー施設での継続的な電気問題にって採掘されたビットコインあたりの電力消費量が増加したことにより、当社が抑制を決定したこと、および前年同期に対し、平均エネルギー価格が低下したことにより一部相殺された。HPC事業に関連するサイト運営費の増加は、主に稼働率の上昇および当社施設改善のための修繕および保守によるもので、ソフトウェア費用の減少により一部相殺された。減価償却費は前年同期の2,530万ドル(約38億2,351万円)に対し、2023年第3四半期は1,020万ドル(約15億4,149万円)に減少したが、これは主に、年次減損テストの一環として2022年第4四半期に現金支出を伴わない減損費用を認識した後、デジタル資産の採掘工場および機器の正味帳簿価額が低下したことによるものである。

は、前年同期の18,297ドル(約276万円)に対し、26,279ドル(約397万円)であった。この増加は、ビットコインネットワークの難易度の上昇、当社のノースベイ施設での操業停止、およびドラムヘラー施設での継続的な電気問題にって採掘されたビットコインあたりの電力消費量が増加したことにより、当社が抑制を決定したこと、および前年同期に対し、平均エネルギー価格が低下したことにより一部相殺された。HPC事業に関連するサイト運営費の増加は、主に稼働率の上昇および当社施設改善のための修繕および保守によるもので、ソフトウェア費用の減少により一部相殺された。減価償却費は前年同期の2,530万ドル(約38億2,351万円)に対し、2023年第3四半期は1,020万ドル(約15億4,149万円)に減少したが、これは主に、年次減損テストの一環として2022年第4四半期に現金支出を伴わない減損費用を認識した後、デジタル資産の採掘工場および機器の正味帳簿価額が低下したことによるものである。 2023年第3四半期の純損失は5,360万ドル(約81億51万円)、1株あたり純損失は0.24ドル(約36円)であった (前年同期は純損失2,380万ドル(約35億9,687万円)、1株あたり純損失0.12ドル(約18円))。2022年第3四半期から2023年第3四半期への純損失の増加は、主に、2023年第3四半期に計上されたバリダスパワー (「バリダス」) との電力購入契約に関連する預託金の減損2,000万ドル(約30億2,298万円)、および損益に計上されたデジタル資産の再評価損失が1,750万ドル(約26億4,510万円)のマイナスとなったことによるもので、売上総利益の950万ドル(約14億3,596万円)の増加により一部相殺された。

採掘利益 (i) は前年同期の930万ドル(約14億573万円)に対し、2023年第3四半期は380万ドル(約5億7,446万円)であった。採掘利益 (i) が前年同期比で減少した主な要因は、主に、ビットコインネットワークの難易度が上昇したことによるビットコインの採掘量の減少、2022年第3四半期中にイーサリアムネットワークのコンセンサスメカニズムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに変更されたことによる当社のGPU採掘活動の停止、当社のノースベイ施設における運営停止の影響、および上述の当社のドラムヘラーサイトにおける継続的な電気問題によるもので、平均電力価格の低下と1日の平均終値ビットコイン価格の上昇により一部相殺された。

は前年同期の930万ドル(約14億573万円)に対し、2023年第3四半期は380万ドル(約5億7,446万円)であった。採掘利益 が前年同期比で減少した主な要因は、主に、ビットコインネットワークの難易度が上昇したことによるビットコインの採掘量の減少、2022年第3四半期中にイーサリアムネットワークのコンセンサスメカニズムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに変更されたことによる当社のGPU採掘活動の停止、当社のノースベイ施設における運営停止の影響、および上述の当社のドラムヘラーサイトにおける継続的な電気問題によるもので、平均電力価格の低下と1日の平均終値ビットコイン価格の上昇により一部相殺された。 調整後EPS(i)は、2023年第3四半期の調整後EPS(i)が、前年同期が940万ドル(約14億2,115万円)のプラスであったのに対し、1,160万ドル(約17億5,385万円)のマイナスであった。これは主に、デジタル資産の再評価による損失が1,010万ドル(約15億2,705万円)(前年同期は730万ドル(約11億371万円)の評価益) であったこと、デジタル資産の採掘利益(i)が減少したことによるものである。



詳細については、当社の経営者による討議および分析 (「MD&A」) ならびに2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9ヶ月間の未監査の要約連結中間財務諸表を参照されたい。これらの文書は、当社のウェブサイト (hut8.com)、当社のSEDAR+のプロフィール (www.sedarplus.ca)、当社のEDGARプロフィール (www.sec.gov) に掲載されている。

非IFRSの指標および比率

本プレスリリースでは、国際財務報告基準 (「IFRS」)では認められておらず、 IFRSで規定された標準的な意味を持たない特定の指標および比率を参照している。そのため、これらの指標や比率は、他社が提示する同様の指標や比率と必ずしも比較できるものではない。当社は、「採掘利益」、「調整後EBITDA」、「採掘されたビットコインあたりのデジタル資産収益」、「ビットコインあたりの採掘コスト」を含む非IFRSの指標および比率を、経営陣の視点から当社の経営成績をより深く理解することにより、IFRSの指標を補完するための追加情報として使用しており、IFRSに準拠して表示される経営成績および流動性の指標の代替または代替とみなすべきではない。

次の表および定義は、当社がハット8の運営業績を分析するために使用した非IFRSの指標および比率を、最も近いIFRS指標に調整したものであり、当社の2023年および2022年9月30日に終了した9ヶ月間の未監査の要約連結中間財務諸表と併せて読む必要がある。

採掘利益

「採掘利益」は、減価償却費、ホスティングサービスおよび高性能コンピューティング事業に直接帰属する収益およびサイト運営費を除いた売上総利益 (収益から収益コストを差し引いたもの) を示している。採掘利益は、現金支出を伴わない減価償却費の影響を除いた、当社の中核的なデジタル資産採掘事業の収益性を示している。採掘利益指標は、一般管理費を除いた採掘事業の収益性を投資家に評価させるものである。

次の表は総利益 (損失) を非IFRS指標である採掘利益と調整したものである。

For the periods ended September 30 Three Months Ended Nine Months Ended (CAD thousands) 2023 2022 2023 2022 Gross (loss) profit $ (4,469 ) $ (13,940 ) $ (15,327 ) $ (1,326 ) Add (deduct): Revenue from hosting – – – (751 ) Revenue from high performance computing (4,506 ) (4,403 ) (13,193 ) (12,404 ) Site operating costs attributable to hosting and high performance computing 2,540 2,304 7,524 6,986 Depreciation 10,237 25,339 30,588 64,608 Mining Profit $ 3,802 $ 9,300 $ 9,592 $ 57,113



調整後EBITDA

「調整後EBITDA」は、現金支出を伴わない株式ベースの報酬、ワラントの再評価による公正価値の損益、非経常的な減損費用または減損の戻入、および一時的または非経常の取引に関連するコストを除外するために調整後EBITDA (純金融収益または費用、法人税または所得税回復、減価償却費および償却費を除いた純損益) を表している。調整後EBITDAは、現金支出を伴わない非経常的な会計方針、資本構成、税金、一時的または非経常的な取引の影響を除いた収益性を評価するために使用される。この業績評価指標は、当社の収益性を期間を超えて一貫して比較可能な指標を提供する。

次の表は総利益 (損失) を非IFRS指標である調整後EBITDAと調整したものである。

For the periods ended September 30 Three Months Ended Nine Months Ended (CAD thousands) 2023 2022 2023 2022 Net (loss) income $ (53,580 ) $ (23,786 ) $ 38,210 $ (56,145 ) Add (deduct): Net finance expense 2,487 1,865 5,356 4,700 Depreciation and amortization 10,413 25,683 31,118 65,524 Impairment of deposits related to power purchase agreement 20,000 – 20,000 – Share based payment 2,258 1,895 7,770 5,171 Foreign exchange loss 1,024 844 733 1,528 One-time transaction costs 2,423 – 17,598 1,611 North Bay decommissioning costs 140 – 1,059 – Deferred income tax expense 3,127 – – 9,593 Sales tax expense – – – 913 Loss (gain) on revaluation of warrants – 2,917 (212 ) (94,504 ) Gain on lease liability remeasurement (339 ) – (339 ) – Loss on sale of plant and equipment 427 – 427 – Adjusted EBITDA $ (11,620 ) $ 9,418 $ 121,720 $ (61,609 )



採掘されたビットコインあたりのデジタル資産収益

「採掘されたビットコインあたりのデジタル資産収益」は、ホスティングサービスおよび高性能コンピューティング事業からの収益を除き、期間中に採掘されたビットコインあたりで測定された収益を表している。採掘されたビットコインあたりのデジタル資産収益は、当社のデジタル資産採掘事業が期間中に採掘したビットコインあたりの平均収益を評価するために使用され、投資家に提供される。

次の表は、収益を当社の非IFRS比率である採掘されたビットコインあたりのデジタル資産収益と調整したものである。

For the three months ended

(CAD thousands, except per Bitcoin amounts) September 30, 2023

Q3 September 30, 2022

Q3 Revenue $ 16,980 $ 31,671 Deduct: Revenue from high performance computing (4,506 ) (4,403 ) Digital asset revenue 12,474 27,268 Divided by: Number of Bitcoin mined 330 982 Digital Asset Revenue per Bitcoin Mined $ 37,800 $ 27,768



ビットコインあたりの採掘コスト

「ビットコインあたりの採掘コスト」は、ホスティングサービスおよび高性能コンピューティング業務に起因するサイト運営コストおよび減価償却費を除いた収益コストを表し、期間中に採掘されたビットコインあたりで測定される。ビットコインあたりの採掘コストは、一般管理費を除いた当社のデジタル資産採掘事業の効率性を投資家に評価させるために使用される。

次の表は、収益コストを当社の非IFRS比率であるビットコインあたりの採掘コストと調整したものである。

For the periods ended September 30 Three Months Ended Nine Months Ended (CAD thousands, except per Bitcoin amounts) 2023 2022 2023 2022 Cost of revenue $ (21,449 ) $ (45,611 ) $ (70,511 ) $ (130,175 ) Add (deduct): Site operating costs attributable to hosting and high performance computing 2,540 2,304 7,524 6,986 Depreciation 10,237 25,339 30,588 64,608 Mining cost (8,672 ) (17,968 ) (32,399 ) (58,581 ) Divided by: Number of Bitcoin mined 330 982 1,204 2,870 Mining Cost per Bitcoin $ (26,279 ) $ (18,297 ) $ (26,909 ) $ (20,411 )



企業最新情報

ハット8とUSビットコインコーポレーション (「USBTC」) として事業を行うUSデータマイニング・グループ・インク (U.S. Data Mining Group, Inc.)は、両社が対等株式合併 (「取引」) による経営統合を引き続き進めている。合併後の会社名は「ハット8コーポレーション (Hut 8 Corp).」 (「新ハット」)と命名され、米国法人となる。本取引により、新ハットは収益性の高いマイニング、高度に多様化された収益源、業界をリードする環境、社会、ガバナンス (ESG) 慣行に重点を置く大規模な上場ビットコインマイナーとして確立することが期待される。

2023年9月13日、ハット8は臨時株主総会において、株主が決議に賛成し、本取引が承認されたと発表した。2023年9月18日、当社はブリティッシュコロンビア州最高裁判所からUSBTCとの協定計画を承認する最終命令を取得したと発表した。

2023年7月17日、8月24日および9月19日それぞれに、Form S-4による登録届出書 (改正後の「登録届出書」) のさらなる修正を当社は米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出したことを発表した。

11月9日、登録届出書はSECにより有効であると宣言された。

取引は新ハットの自力採掘事業における地理的多様性を確立するものであり、特に戦略的なものである。また、さまざまな市場で差別化されたエネルギー源を含み、機械とエネルギー価格の問題をリアルタイムで特定し、軽減できる独自の専用ソフトウェアを使用することにより、採掘業者レベルでの効率を向上させる。特に、ハット8の既存のHPCおよび修理センター事業に、USBTCの220 MWのホスティング事業と680 MWのマネージドサービス事業を加えることにより、設備投資の少ないフィアット収益事業の多様化をさらに進める。取引完了には、USBTCの株主の承認を受けることや、各種完了条件を満たすことが必要である。ハット8は取引が 2023年11月30日までに完了すると予想している。

2023年8月11日、当社は世界的な金融サービスグループであるマッコーリー・グループ・リミテッド (Macquarie Group Limited) の子会社であるマッコーリー・エクイップメント・ファイナンス・リミテッド (Macquarie Equipment Finance Ltd.) (「マッコーリー」) との間で、バリダス (Validus) およびバリダスの子会社 (「バリダス事業体」) の特定資産を取得する機会を支援するため、取引サポート契約 (「サポート契約」) を締結したと発表した。バリダスは以前、オンタリオ州ノースベイにある当社の採掘施設にエネルギーを供給していた。マッコーリーは、既存の担保付きリースおよび参加契約に基づくバリダス事業体の被担保債権者である。

マッコーリーの申請により、2023年8月10日に発布されたオンタリオ州高等裁判所 (商業リスト)(「裁判所」) の命令に従い、管財人の任務において豊富な経験を持つ認可を受けた破産管財人であるKSVリストラクチャリング・インク (KSV Restructuring Inc.) (「KSV」) はバリダス事業体の財産、資産、事業の管財人 (KSVはその立場で「管財人」) に任命された。

一定の条件が満たされることを条件として、サポート契約の条件に基づき、ストーキングホース入札 (「ストーキングホース入札」) は、バリダス事業体に関して実施される売却および投資勧誘プロセスを支援するため、管財人に提出される。

2023年11月3日、当社は、サポート契約の一環として、裁判所からストーキングホース入札を提出する承認を得たと発表した。また、ストーキングホース入札に関連して、裁判所はバリダス事業体に関して実施される売却および投資勧誘プロセス (「SISP」) の実施を承認した。

ストーキングホース入札が最終的にSISPの落札者として宣言され、裁判所のさらなる承認が得られ、その条件に従って完了した場合、当社の新しいオンタリオ州子会社 (以下「入札会社」) が、一部のバリダス事業体の資産の所有者となる。マッコーリーは入札会社の約20%の少数株主持分を取得し、ハット8の子会社が残りの約80%の過半数所有者となる。SISPに従ってストーキングホース入札が完了すると、入札会社はオンタリオ州にある次の4つの天然ガス発電所をいかなる制約もなしに (許可された抵当権を除く) 取得する。

カパスカシングの40 MW施設

キングストンの110 MW施設

イロコイフォールズの120 MW施設

ノースベイの40 MW施設とビットコイン鉱山

さらに、ストーキングホース入札が成功すれば、ハット8とバリダスの一部事業体との間で現在係争中のすべての訴訟請求および反訴が完全かつ最終的に解決されることが期待される。ストーキングホース入札に関するさらなる詳細は、条件が正当な場合に提供され、特に、管財人によるストーキングホース入札の受理と裁判所の承認が条件となる。

電話会議

ハット8マイニング2023年第3四半期ウェブキャストは本日午前10時 (米国東部時間) に開始される。

ライブウェブキャストに参加するには、https://ow.ly/UzQJ50Q3GnEにアクセスされたい

ハット8マイニングのアナリストカバレッジ:

ハット8マイニングのアナリストカバレッジ一覧は、https://hut8.com/investors/にある

ハット8について

イノベーション、想像力、情熱を通じて、ハット8の経験豊富な経営陣はビットコインマイニング、従来のデータセンター、AIや機械学習のような新興技術を強化するコンピューティングインフラストラクチャの構築と運用に注力している。ハット8のインフラストラクチャポートフォリオには、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州にまたがるクラウド、コロケーション、マネージドサービス、A.I.、機械学習、VFXレンダリングコンピューティングソリューションを提供する5つの高性能コンピューティング データセンターと、アルバータ州南部に位置する2件のビットコインマイニング施設の計7施設が含まれる。独自のトレジャリー戦略で長い間知られてきたハット8は、世界的に見ても上場企業の中で自己マイニングビットコインの保有量が最も多い企業の一つである。X (旧Twitter) で@Hut8Miningをフォローされたい。

将来の見通しに関する情報

本プレスリリースには、カナダ証券法および米国証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (総称して「将来の見通しに関する情報」) が含まれる。本プレスリリースに含まれる歴史的事実に関する記述を除き、将来の事業戦略、競争力、目標、事業の拡大・成長、運用、計画、その他の事項など、当社が将来発生すると予想または予測する活動、事象、または開発に関するすべての情報は、将来の見通しである。将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「かもしれない」、「だろう」、「かもしれない」、「はずである」、「だろう」、「つもりである」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、または同様の表現で示される。また、将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来の見通しに関する情報が含まれている。特に、本プレスリリースに含まれる将来の見通し情報には、以下のような記述が含まれるが、これらに限定されるものでない。デジタル資産業界における当社の地位および機会を捉える能力。HODL戦略を長期的に推進する当社の能力。当社の成長戦略、当社またはビットコイン業界全般に関連するその他の経済、事業、規制および/または競争要因に対する期待、予測されるハッシュレート、費用および収益性。デジタル資産価格の変動に対応する当社の能力。変動する電力およびエネルギーコスト、ネットワーク難易度の上昇を乗り切る当社の能力。当社のドラムヘラーサイトにおける運営の問題の改善とそのタイミング。新ハットの資産と財務状況を含む本取引の予想される結果。ハット8とUSBTCがここに記載された条件で、または必要な規制当局の承認、USBTCの株主承認、証券取引所の承認、その他の取引完了のための慣習的条件の充足を含む本取引を完了する能力。取引の完了予定時期、戦略、事業およびその他の事項に関して本取引に関連して期待されるシナジー効果。事業拡大に関連する予測。新ハットのハッシュレートおよび自己採掘能力に関連する予測。期待されるESGへの取り組みおよびコミットメント。新ハットが将来の機会を実行する能力。ストーキングホース入札のタイミングと完了 (完了した場合)。提案された売却および投資勧誘プロセスのタイミングと完了 (完了した場合)。管財人に関する手続きのタイミングおよびハット8と特定のバリダス事業体との間の訴訟請求の予想される解決。

将来の見通しを含む記述は、歴史的事実ではなく、その記述がなされた時点における一定の重要な要因および仮定に基づく、将来の事象に関する経営陣の期待、推定、予測を表すものである。重要な仮定には次が含まれる。デジタル資産業界の需要水準および財務実績に関する仮定、実効税率、米ドル/カナダドルの為替レート、インフレ率、資本へのアクセス、規制当局の承認の時期および受領、買収および売却活動、運営費、投資利益率、取引コスト、エネルギー価格の変動および当社のエネルギー需要、必要な承認を取得する能力、および本取引およびストーキングホース入札を提案された条件で、またはその他の完了条件の充足、取引およびストーキングホース入札により期待される利益を実現する能力、取引の完了の遅延または関係会社の事業統合の困難 (主要従業員の維持を含む) の結果を含む、新ハットの事業計画を実行する能力、規制機関、従業員、供給業者、顧客、競合他社およびその他の主要な利害関係者との関係を含む、取引の完了による潜在的な影響。

将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在においてハット8が合理的であると判断しているものの、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受け、実際の結果、活動レベル、業績または成果が、そのような将来の見通しに関する情報によって明示または黙示されるものと大きく異なる可能性がある。これには、セキュリティとサイバーセキュリティの脅威とハッキング、悪意のある攻撃者またはボットネットがビットコインネットワーク上の処理能力を掌握すること、ビットコインネットワークのさらなる発展と受容、ビットコインのマイニング難易度の変化、秘密鍵の損失または破壊、ブロックチェーンに取引を記録するための手数料の増加、誤った取引、限られた数の主要従業員への依存、サードパーティのマイニングプールサービスプロバイダーへの依存、規制の変更、分類および税制の変更、モメンタムプライシングリスク、デジタル資産取引所に関連する詐欺および失敗、銀行サービスおよび融資の取得の困難性、保険、許可およびライセンスの取得の困難性、インターネットおよび電力の途絶、地政学的事象、暗号およびアルゴリズムプロトコルの開発における不確実性、デジタル資産の受容または普及に関する不確実性、技術革新の予見の失敗、気候変動、為替リスク、融資リスクおよび潜在的損失の回復、訴訟リスク、事業統合リスク、市場需要の変化、インフレ圧力および資本コストの上昇、ネットワークおよびインフラの変化、システムの中断、リース契約の変更、取引相手のリスク、電力購入契約の意図した利益が達成不可、当社の採掘場へのエネルギーの供給中断または供給停止の可能性、当社およびUSBTCが戦略的提携、ライセンス供与、またはその他の取り決めを確立し維持する能力、およびそのような取り決めの条件と時期、取引を完了する時期、取引を完了するための条件を満たすことができなかった場合、取引により期待される便益およびシナジー効果の全部または一部の達成不可、または取引により期待される便益およびシナジー効果が完全な実現不可、実現に予想以上の時間がかかるリスクに関連する固有のリスク、コスト、および不確実性、ストーキングホース入札の時期と完了 (完了した場合)、SISPに関する記述、ハット8と特定のバリダス事業体との間で予想される訴訟請求の解決、事業計画、予測、その他の予想を実行する能力、デジタル資産採掘およびデータセンター事業に関連する追加的な機会およびその他のリスクを特定し、実現する能力が含まれるが、これらに限定されない。当社に影響を及ぼす可能性のある要因の完全なリストについては、当社の2023年3月9日付年次情報フォームおよびハット8のその他の継続開示書類の「リスク要因」セクションを閲覧されたい。これらは当社のウェブサイト (hut8.com)、当社のSEDAR+プロフィール (www.sedarplus.ca)、当社のEDGARプロフィール (www.sec.gov) に掲載されている。

これらの要因はハット8、USBTC、または新ハットに影響を与えうる要因の完全なリストを示すことを意図したものではないが、これらの要因は慎重に考慮されるべきものである。このような推定や仮定が正しいと証明される保証はない。これらのリスクや不確実性が1つ以上顕在化した場合、または将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定が誤りであることが判明した場合、実際の結果は本プレスリリースに記載されている意図、計画、予想、確信、模索、提案、推定、予測、予想、期待、目標とは大きく異なる可能性があり、本プレスリリースに含まれるそのような将来の見通しに関する記述に過度に依拠すべきではない。特定の仮定、リスク、不確実性、またはその他の要因が特定の将来の見通しに関する記述に与える影響は、それらが相互に依存しており、ハット8の将来の意思決定および行動は、関連する時点におけるすべての情報の経営陣の評価に依存するため、確実に決定することはできない。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在においてなされたものであり、ハット8は法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する情報を含む記述、またはそれらの基礎となる要因や仮定を更新または変更する義務を明示的に否認する。ここに別段の記載がある場合を除き、ここで提供される情報は、作成日現在に存在する事項に基づくものであり、将来のいかなる時点のものでもなく、その後入手可能となった情報、または作成日以降に存在する状況もしくは変更を反映するために、更新またはその他の方法で改訂されることはない。

取引に関する追加情報およびその入手先

本取引に伴い、本取引が完了した場合、新規上場企業「新ハット」となる新ハットは、米国証券取引委員会 (「SEC」) にForm S-4 (「Form S-4」) による登録届出書を提出した。USBTCおよびハット8は投資家、株主、その他の関係者に対し、修正を含む登録届出書、ハット会議の回覧、その他SECに提出された、または提出される書類、および本取引に関連してカナダの証券監督当局に提出される書類を一読されるよう強くお勧めする。これらの資料にはUSBTC、ハット8、新ハットおよび本取引に関する重要な情報が含まれている。新ハットはまた、本取引に関するその他の書類をSECに提出し、今後も提出する予定である。本プレスリリースは本取引に関連してハット8の株主またはUSBTCの株主に送付される可能性のある登録届出書またはその他の書類に代わるものではない。投資家および証券保有者は、SECが管理するウェブサイト (www.sec.gov) を通じて、またはハット8のインベスターリレーションズ部門 (info@hut8.io) およびUSBTCのインベスターリレーションズ部門 (info@usbitcoin.com) に問い合わせることにより、新ハットがSECに提出した、または提出する予定の登録届出書およびその他すべての関連書類のコピーを無料で入手することができる。

申込みまたは勧誘の排除

本プレスリリースはいかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、議決権の行使や承認の勧誘を構成するものではなく、管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような管轄区における有価証券の販売を行うものではない。1933年証券法第10条 (改正)(「証券法」) の要求事項を満たす目論見書、または証券法の登録要件を免除された取引による場合を除き、有価証券のオファーを行うことはできない。

投資家向けの問い合わせ先:

スー・エニス (Sue Ennis)

sue@hut8.io

報道関係者向けの問い合わせ先:

エリン・ダーマー (Erin Dermer)

erin.dermer@hut8.io