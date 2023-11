À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, JCDecaux met en lumière ses sanitaires publics à entretien automatique « AmeniPODS » de San Francisco, reconnus pour leur efficacité et primés pour leur design

Paris, le 16 novembre 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que ses nouveaux sanitaires publics de San Francisco, baptisés « AmeniPODS », redessinent le visage de la ville avec des modèles plus efficaces et un design primé, après leur première installation il y a un an.

Une nouvelle génération de sanitaires publics à San Francisco.

En tant qu'inventeur, concepteur et exploitant des sanitaires à entretien automatique et accès universel de San Francisco, JCDecaux est conscient que les sanitaires publics constituent un service indispensable, conçu pour améliorer la qualité de vie urbaine des résidents et des visiteurs de la ville. Si l'exploitation et l'entretien des toilettes publiques constituent une grande responsabilité, il est tout aussi gratifiant et réjouissant de servir la ville et ses usagers depuis d'aussi nombreuses années. Grâce à son étroite collaboration avec la ville et le comté de San Francisco et l'équipe de SmithGroup, JCDecaux a développé un design high-tech unique et primé qui reflète les rues animées de San Francisco. L'équipe de maintenance de JCDecaux met tout en œuvre pour que ces services d’hygiène essentiels restent sûrs, propres et accessibles à tous. Le programme est financé grâce aux revenus publicitaires générés par les kiosques multifonctions.

Un design primé, signé SmithGroup.

SmithGroup, une agence de design nationale solidement implantée à San Francisco, a été choisie pour repenser les sanitaires publics et les kiosques publicitaires multifonctions de la ville. Leur design contemporain et élégant, conçu en partenariat avec JCDecaux puis revu et approuvé par la San Francisco Arts Commission et la Historic Preservation Commission de la ville, a été récompensé à plusieurs reprises au cours des derniers mois :

Metropolis – Planet Positive Awards 2023 – Catégorie Innovation – Meilleur impact social : Les AmeniPODS ont été lauréats des Planet Positive Awards de Metropolis, soulignant les progrès accomplis dans la conception d'un avenir durable et équitable et la création d'un environnement inclusif.





Fast Company – Innovation by Design Awards 2023 – Catégorie Urban Design : les sanitaires publics de San Francisco ont été retenus parmi les finalistes de ce prestigieux programme célébrant les designers et les entreprises qui relèvent les défis les plus critiques de notre époque et anticipent les enjeux de demain.





Metal Architecture – Metal Architecture Design Awards 2023 : La nouvelle génération d'équipements publics a reçu un prix du jury lors des Metal Architecture Design Awards 2023, reconnaissant qu'ils sont plus propres, plus sûrs, plus durables et attrayants visuellement, tout en répondant aux besoins de l'environnement urbain du 21ème siècle.

JCDecaux : plus de 40 ans d’innovation dans les sanitaires à entretien automatique.

Depuis l’installation à Paris en 1981 des premiers sanitaires à entretien automatique par JCDecaux, l’entreprise n’a cessé d’innover, mettant en place un écosystème complet : un mobilier éco-conçu et performant, reposant sur des solutions brevetées de lavage et de désinfection automatique du sanitaire, des process rigoureux et des équipes intégrées, dédiées à l’entretien et la maintenance pour garantir un service de qualité 365 jours par an et jusqu’à 24h sur 24. Le bureau d’études de JCDecaux, basé à Plaisir dans les Yvelines en France, propose sans cesse de nouvelles fonctionnalités facilitant le quotidien des urbains et des visiteurs et accessibles à toutes et tous. Dès 1993, le sanitaire à entretien automatique devient ainsi accessible aux personnes à mobilité réduite. Des consignes vocales multilingues et en braille sont proposées. A partir de 2006, la gratuité du service à Paris contribue à un formidable essor des usages. En 2020, JCDecaux a développé un module « urinoir », qui peut être ajouté à une cabine existante. Il favorise la disponibilité du sanitaire principal et augmente significativement la capacité d’accueil quotidienne. Avec la mise à disposition, à l’extérieur de la cabine, de fontaines d’eau potable et de distributeurs de solution hydroalcoolique pendant la crise de la Covid, les sanitaires à entretien automatique constituent des points d’hygiène multi-services sans équivalent dans l’espace urbain.

JCDecaux exploite plus de 2 500 sanitaires dans 28 pays, qui totalisent plus de 31 millions d’entrées par an, et opère les deux plus grands contrats de sanitaires publics à entretien automatique dans le monde :

A Paris, les 435 sanitaires à entretien automatique de nouvelle génération qui seront progressivement déployés entre 2024 et début 2025 permettront de démultiplier l’accès au service dans la capitale et deviendra le premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d’une ville,

A Berlin, le Groupe a remporté en 2018 le second plus grand contrat de sanitaires automatiques publics au monde et exploite aujourd’hui 278 sanitaires de nouvelle génération dans la capitale allemande.

JCDecaux propose des mobiliers et services qui évoluent avec leur environnement et leur époque et font partie intégrante du paysage urbain mondial.

Bill Katz, Directeur de la Création chez SmithGroup, a déclaré : « Les AmeniPODS sont uniques à San Francisco, grâce à leur design qui allie sculpture et technologie pour créer une expérience plus propre, plus sûre et plus hygiénique. Avec leur surface modelée en acier inoxydable, ils reflètent parfaitement nos différents quartiers urbains et leur histoire profondément enracinée tout en créant un mobilier urbain sculptural. Consciente de l'importance de ces équipements publics dans notre environnement urbain, l'équipe de SmithGroup s’est attachée à rendre ces éléments de mobilier urbain modernisés plus accessibles et abordables grâce à leur design et leur apparence. »

J-Francois Nion, Directeur des Opérations de JCDecaux San Francisco, a déclaré : « Nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec San Francisco Public Works et l'équipe de projet de SmithGroup. Ensemble, nous avons développé la prochaine génération d’équipements publics qui serviront mieux les résidents et visiteurs de San Francisco, grâce notamment à un programme d'entretien rigoureux. Depuis l'installation du premier AmeniPODS en novembre 2022, plus de 21 000 utilisations ont été enregistrées. Tous les anciens modèles seront remplacés dans les prochaines années. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « En inventant le sanitaire à entretien automatique en 1980, JCDecaux a non seulement été visionnaire et précurseur, mais a surtout permis de démocratiser et révolutionner l’accès à l’hygiène pour toutes et pour tous dans l’espace urbain. Nous sommes fiers de réaffirmer notre engagement historique auprès de San Francisco visant à doter les espaces publics de sanitaires de qualité, et les récompenses démontrent l'importance de leur présence dans la ville. L’innovation continue au cœur du modèle de JCDecaux apporte aux villes du monde entier des solutions sécurisées d’accès à l'hygiène et à la propreté, un droit humain fondamental qui sera mis en avant lors de la Journée mondiale des toilettes 2023, le 19 novembre prochain. Par son action, JCDecaux, partenaire officiel du Fonds Conjoint des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable, est fier de soutenir l’objectif n°6, autour de l’assainissement et de l’eau potable pour tous d’ici 2030. »

À propos de SmithGroup

SmithGroup (www.smithgroup.com/) est l’une des premières agences de design intégré au monde. Répartie entre 19 bureaux aux États-Unis et en Chine, son équipe de 1 300 experts vise l'excellence en matière de stratégie, de conception et de livraison. Grâce à son mode de pensée et son organisation à grande échelle, l'agence produit des partenariats avec des clients visionnaires qui visent à maximiser leurs opportunités, minimiser leurs risques et résoudre leurs problèmes les plus complexes. SmithGroup crée des solutions de conception inégalées pour les établissements culturels et d'enseignement supérieur, les institutions scientifiques et technologiques, les acteurs des soins de santé, les environnements urbains, les lieux de travail diversifiés, les aménagements à usage mixte et riverains, ainsi que les parcs et espaces ouverts.

À propos de JCDecaux

JCDecaux, entreprise familiale française créée en 1964 et n°1 mondial de la communication extérieure, se mobilise au quotidien pour améliorer durablement la qualité de vie en ville en proposant des mobiliers urbains et des services durables, innovants, utiles aux citoyens et financés par la communication des entreprises. Présent dans plus de 80 pays, JCDecaux est aujourd’hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. Depuis près de 60 ans, les produits et services proposés aux villes par JCDecaux sont considérés comme la référence en matière de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Média utile et durable, au contact de plus de 850 millions de personnes quotidiennement et fidèle à sa mission d’améliorer la qualité de vie pour l’ensemble des citoyens, JCDecaux pratique et promeut la communication extérieure responsable et place plus que jamais l’exigence sociale et la qualité environnementale au cœur de ses solutions et de ses métiers. Depuis 2023, JCDecaux est partenaire officiel du « Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD », soutenant les Objectifs de Développement Durable à travers le Groupe.

