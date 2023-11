Oferta navideña de Verizon: intercambia tu teléfono por uno nuevo y obtén regalos por cuenta nuestra.

NUEVA YORK, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon ofrece a sus clientes ofertas que no podrán conseguir en ningún otro sitio durante estas fiestas, con ahorros que durarán todo el año. Desde nuestra oferta de intercambio garantizado por tu teléfono viejo hasta tabletas y relojes gratis, e incluso ofertas exclusivas en servicios de streaming, Verizon te cubre con los productos que amas.



Tráenos tu teléfono Samsung o Pixel viejo y cambialo por uno más moderno. Además, llévate un reloj y una tableta nuevos por cuenta nuestra.

Los clientes de Verizon, ya sean nuevos o clientes actuales que hayan contratado una nueva línea de servicio, que tengan teléfonos Samsung y Google Pixel podrán beneficiarse de la oferta de intercambio garantizado de Verizon. Cualquier modelo, en cualquier estado, garantizado, más dos regalos de la mejor tecnología por nuestra cuenta.

Para Samsung1: a partir del 16 de noviembre, los nuevos clientes pueden obtener hasta $1,800 de ahorro al intercambiar su teléfono Samsung viejo por el nuevo Samsung Galaxy S23+ con un plan Unlimited Ultimate, junto con el Galaxy Watch6 y la Galaxy Tab S9 FE 5G, por nuestra cuenta (se requiere servicio para el reloj y la tableta).

Para Google Pixel2: a partir del 16 de noviembre, los nuevos clientes pueden obtener hasta $1,900 de ahorro cuando cambien su viejo teléfono Pixel por el nuevo Pixel 8 Pro en un plan Unlimited Ultimate, junto con el Pixel Watch 2 y la Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G, por nuestra cuenta (se requiere servicio para el reloj y la tableta).

Los clientes actuales de Verizon que intercambien sus teléfonos Samsung o Pixel viejos pueden obtener hasta $800 de descuento en los teléfonos nuevos (y en los accesorios correspondientes) al añadir una nueva línea con planes móviles selectos.

Visita verizon.com/noticias hoy mismo para conocer todas nuestras fantásticas ofertas para estas fiestas.

Obtén un año de Netflix por nuestra cuenta y ahorra aún más con myPlan.

Los clientes de Verizon también obtienen ofertas exclusivas de los mejores servicios de contenidos en streaming con aún más ahorros acumulables con los planes móviles myPlan, a través del centro de suscripción +play de Verizon.

A partir del 17 de noviembre, los clientes pueden conseguir un año de Netflix con la compra de una suscripción de un año a Paramount+ con SHOWTIME, Xbox Game Pass Ultimate o una suscripción de temporada a la NBA League Pass Premium3.

Esta oferta exclusiva supone un ahorro anual de $240 y es solo para clientes de Verizon. Y si tienes un plan móvil myPlan, puedes ahorrar aún más en la suscripción anual utilizando la ventaja de crédito mensual +play, que consiste en $10 por $15 en créditos para usar en cualquier suscripción a través de la plataforma.

+play es la única tienda de Verizon que te permite descubrir, comprar y ahorrar en servicios de suscripción. La plataforma cuenta con más de 30 empresas asociadas de entretenimiento, vida diaria, juegos, fitness y mucho más, que ofrecen descuentos especiales exclusivos para los clientes de Verizon. Obtén más información sobre esta oferta por tiempo limitado ingresando a verizon.com/plusplay.

1.Samsung: se requiere un pago de $999.99 por el dispositivo (solo de 256 GB) o el pago total de la compra con una línea de smartphone nueva y suscripción al plan Unlimited Ultimate. Menos de $1,000 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. No se incluyen teléfonos bloqueados, de modelo no identificable o en la lista de Extraviados/Robados. Reloj/Tableta: Hasta $549.99 de pago por compra de dispositivo con línea nueva en un plan elegible por reloj/tableta. Hasta $549.99 de crédito promocional por dispositivo durante 36 meses; APR del 0 %. Todos los créditos promocionales para las ofertas de teléfonos/relojes/tabletas finalizan si ya no se cumplen los requisitos por dispositivo.

2. Google Pixel: Teléfono: se requiere un pago de $999.99 por el dispositivo (solo de 128 GB) o el pago total de la compra con una línea de smartphone nueva y suscripción al plan Unlimited Ultimate. Menos de $1,000 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR del 0 %. No se incluyen teléfonos bloqueados, de modelo no identificable o en la lista de Extraviados/Robados. Reloj/Tableta: Hasta $549.99 de pago por compra de dispositivo con línea nueva en un plan elegible por reloj/tableta. Hasta $549.99 de crédito promocional por dispositivo durante 36 meses; APR del 0 %. Todos los créditos promocionales para las ofertas de teléfonos/relojes/tabletas finalizan si ya no se cumplen los requisitos por dispositivo.

3. Oferta de compra +play: el periodo de un (1) año de la oferta Netflix Premium comienza a partir de la activación del servicio que cumple los requisitos. Se ofrece una (1) oferta de Netflix Premium por cada línea de Verizon que cumpla los requisitos. La oferta no es reembolsable. La oferta solo se aplica a los nuevos abonados del servicio que cumpla los requisitos y a los suscriptores nuevos y existentes de Netflix. Los servicios que cumplen los requisitos incluyen la suscripción anual al plan Paramount+ con SHOWTIME, Xbox Game Pass Ultimate o la suscripción de temporada al servicio NBA League Pass Premium. Se facturará por adelantado el costo total del servicio que cumpla los requisitos; después de un año, se cobrará mensualmente a la tarifa vigente en ese momento, a menos que lo canceles. El servicio NBA League Pass finalizará después de la temporada. Transcurrido un año del periodo promocional de Netflix Premium, se te cobrará mensualmente la tarifa vigente en ese momento, a menos que la canceles. Hasta agotar existencias. Se aplican condiciones adicionales. Gestiona tus servicios en cualquier momento en el panel de control +play. La oferta finaliza el 28 de diciembre de 2023. DÓNDE SE RECLAMA EL DESCUENTO: descuento según el precio del plan mensual de Netflix Premium.



