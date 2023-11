SPIE signe un accord pour l'acquisition de l'activité Grid Solutions du Groupe Strukton

Cergy, le 16 novembre 2023 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de l’activité Grid Solutions du Groupe Strukton aux Pays-Bas.



L’activité Grid Solutions, qui fait partie du Groupe Strukton, consiste à fournir des services d’installation, d'extension et de rénovation de sous-stations à haute tension et des infrastructures à moyenne tension, ainsi que des activités de services et de maintenance qui incluent des inspections, de la maintenance et une assistance 24/7. Avec ses 115 collaborateurs hautement qualifiés, l’activité Grid Solutions se déploie principalement sur le marché néerlandais et est basée à Hengelo (dans l'est des Pays-Bas) ; elle a généré près de 28 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2022 avec une bonne rentabilité.

Avec cette acquisition, SPIE continue de consolider ses positions sur le marché de l'énergie en plein essor aux Pays-Bas.

Peter Paasse, directeur de division de SPIE Nederland, a déclaré : “ Les activités Grid Solutions complètent parfaitement les nôtres. Cette acquisition représente une étape supplémentaire dans notre développement aux Pays-Bas. Elle permet à SPIE d'accompagner le principal gestionnaire de réseau de transport d’électricité des Pays-Bas dans ses multiples projets dédiés à l'électrification. Je me réjouis de l'arrivée de nouveaux experts hautement qualifiés au sein de notre équipe. L'intégration rapide de l'activité contribuera à la croissance rentable et durable de SPIE. ”

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 8,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 511 millions d’euros.

