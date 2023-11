Duck Creek läutet mit Microsoft Azure OpenAI-Service die nächste Ära der cloudbasierten Technologie für Schaden- und Unfallversicherer ein

BOSTON, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherung definiert, kündigt eine bahnbrechende Initiative in Zusammenarbeit mit Microsoft an. Diese Zusammenarbeit soll es Versicherern ermöglichen, ihr Geschäft neu zu gestalten, indem sie mit Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz (KI) – einer transformativen Technologie, die die Erstellung innovativer Anwendungen und Low-Code-Lösungen ermöglicht – reibungslosere Implementierungsprozesse und eine schnellere Markteinführung ermöglichen.



Die umfassende Plattform von Duck Creek basiert auf Microsoft Azure, der bevorzugten Technologie für die Nutzung der Leistung des Azure OpenAI-Service, da große Sprachmodelle (LLMs) die Technologielandschaft weiterhin neu definieren und gestalten. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt im Versicherungssektor dar und fördert Innovation und Effizienz, was die Art und Weise, wie Versicherer ihr Geschäft betreiben und mit Kunden in Kontakt treten, zu beeinflussen verspricht. Durch die Verschmelzung der Expertise von Duck Creek im Bereich der Versicherungslösungen mit den hochmodernen Fähigkeiten von Microsoft zielt diese Zusammenarbeit darauf ab, eine bessere und flexiblere Zukunft für die gesamte Versicherungsbranche zu schaffen.

„Generative KI ist eine wirklich transformative Technologie, und unsere geschätzten Kunden werden in hohem Maße von ihren leistungsstarken Fähigkeiten profitieren, während wir die Modernisierung der Versicherungsbranche weiter vorantreiben Unser Ziel ist es, Versicherer in die Lage zu versetzen, Produkte schneller zu innovieren und Mitarbeiter mit KI-Tools zu unterstützen“, so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Dies ist das nächste Kapitel in der Entwicklung unserer langjährigen Partnerschaft, in der wir Pionierarbeit leisten, indem wir die außergewöhnlichen Talente von Microsoft und Duck Creek vereinen, um innovative Technologielösungen für die Schaden- und Unfall- sowie die allgemeine Versicherungsbranche zu entwickeln. Damit wollen wir die Versicherungsbranche bei der Einführung von generativer KI anführen und die Innovationsherausforderungen der Versicherer lösen – und das alles unter Einhaltung der höchsten Standards für Vorschriften und ethische Verantwortung.“

Duck Creek macht sich diese aufkommende Technologie zunutze, um innovative Lösungen für Versicherer zu entwickeln und ihnen dabei zu helfen, die Zukunft der Technologie mitzugestalten. Dazu stellt das Unternehmen unter anderem Folgendes bereit:

Copilot-Lösungen basierend auf Beinahe-Echtzeitdaten, die es Versicherern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und schnell und effektiv auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

Verbesserte Produktivitäts-Tools zur Steigerung der Effizienz und Produktivität im gesamten Versicherungsbereich, die Verbrauchern, Vermittlern, Underwritern und Schadenregulierern zugute kommen.

Die nächste Ära der Low-Code-Konfigurator-Tools, die die Entwicklung und Einführung von Versicherungsprodukten vereinfachen und es den Versicherern ermöglichen, ihre Markteinführungszeit für neue und laufende Konfigurationen zu verkürzen.



„Duck Creek wird die Versicherungsbranche mit verantwortungsbewusster KI weiter voranbringen und einen raschen Wandel hin zu humanisierten Geschäftserlebnissen ermöglichen“, so Jess Keeney, Chief Product & Technology Officer, Duck Creek Technologies. „Wir prüfen ständig, wie sich unsere Lösungen noch nahtloser in die betrieblichen Abläufe unserer Kunden integrieren lassen, und wir sind bestrebt, sinnvolle Ergebnisse zu erzielen und bedeutende geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. Duck Creek und Microsoft haben das gemeinsame Ziel, die Kundenreise über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg zu verbessern. Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der Art und Weise, wie Versicherer Verbraucherdaten nutzen und Risikoanalysen durchführen, in der Effizienz der Schadenbearbeitung, in der Betrugsaufdeckung und in der Fähigkeit der Branche, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und sich umgehend an Rückmeldungen anzupassen.“

„Innovative Versicherer wollen die Möglichkeiten der generativen KI schnell nutzen, um einen nachweisbaren Geschäftswert zu erzielen“, so Bill Borden, CVP für Worldwide Financial Services bei Microsoft. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Duck Creek zu vertiefen, um unseren gemeinsamen Versicherungskunden neue generative, KI-gestützte Funktionen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, die Produktivität ihrer Mitarbeiter deutlich zu steigern, das Kundenengagement neu zu gestalten und die Innovationskurve zu verbessern – und das auf sichere und verantwortungsvolle Weise.“

