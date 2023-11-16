Duck Creek 透過 Microsoft Azure OpenAI 服務為財產及責任保險公司開創下一個雲技術時代

波士頓, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定義未來財產和責任 (P&C) 以及綜合保險的智能解決方案提供商，該公司宣布與 Microsoft 合作推出一項突破性計劃。此項合作旨在透過生成式人工智能 (AI)（一種能夠創建創新應用程式和低程式碼解決方案的變革性技術）的幫助，促進更順暢的實施流程和更快的上市速度，從而使保險公司能夠重新構想其業務。



Duck Creek 的綜合平台是基於 Microsoft Azure 構建，隨着大型語言模型 (LLM) 不斷重新定義和塑造技術格局，Microsoft Azure 是利用Azure OpenAI 服務強大功能的首選技術。這代表了保險業的重大飛躍，促進了創新和效率，並有望影響保險公司開展業務和與客戶互動的方式。透過將 Duck Creek 在保險解決方案方面的專業知識與 Microsoft 的尖端能力相結合，此次合作旨在為整個保險業創造一個更加光明、更加靈活的未來。

「生成式人工智能是一項真正的變革性技術，隨着我們繼續推動保險業的現代化，我們尊貴的客戶將受益於其強大的功能。我們的目標是讓保險公司能夠更快地創新產品，並利用人工智能工具為員工提供協助。」Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示。「這標誌着我們長期合作夥伴關係發展的新篇章，我們透過聯合 Microsoft 和 Duck Creek 的傑出人才，為財產及責任險和綜合保險行業開發尖端技術解決方案，從而在該領域處於領先地位。在此過程中，我們致力於引領保險業擁抱生成式人工智能，解決保險公司面臨的創新挑戰，同時堅持最高標準的監管合規和道德責任。」

Duck Creek 正在利用這項新興技術為保險公司策劃創新解決方案，幫助他們擁抱未來科技：

Copilot 解決方案由近乎即時的數據提供支援，使保險公司能夠做出明智的決策，並快速有效地應對不斷變化的市場環境。

增強型生產力工具，可提高整個保險生態系統的效率和生產力，旨在使消費者、代理人、承保人和理賠人員受益。

下一個時代的低程式碼配置工具，可簡化保險產品的開發和採用，使保險公司能夠加快新配置和持續配置的上市時間。



Duck Creek Technologies 產品技術總監 Jess Keeney 表示：「Duck Creek 將繼續推進如何將負責任的人工智能引入保險業，並實現業務向人性化體驗的快速轉型。」「我們不斷評估我們的解決方案如何能夠更無縫地融入客戶的營運環境，並且我們致力於提供有意義的成果並解決重大業務挑戰。Duck Creek 和 Microsoft 共同致力於在整個保險生命週期內提升客戶體驗。這標誌着承保人如何利用消費者數據和進行風險分析、理賠效率、欺詐檢測以及行業滿足客戶需求和及時適應反饋的能力都發生了重大演變。」

微軟全球金融服務首席副總裁 Bill Borden 表示：「創新型保險公司希望迅速採取行動，利用生成式人工智能的力量來推動可證明的商業價值。」「我們很高興能深化與 Duck Creek 的合作，提供全新的人工智能驅動功能，幫助我們共同的保險客戶顯著提高員工生產力，重塑客戶參與度，並以安全和負責任的方式在創新方面取得明顯突破。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及責任 (P&C) 保險和普通保險未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支援。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter。

傳媒聯絡人：

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com