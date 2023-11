PubMatic erweitert seine globale Präsenz mit der Ernennung von Franck Lewkowicz zum Country Manager für Frankreich

PARIS, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, (NASDAQ: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der digitalen Werbung der Zukunft entwickelt, freut sich, die Ernennung von Franck Lewkowicz als Country Manager für Frankreich bekanntzugeben. In dieser Schlüsselrolle wird Herr Lewkowicz das Ruder als primärer kommerzieller Leiter übernehmen, Verkäufer- als auch Käuferteams beaufsichtigen und somit PubMatic beim Ausbau seiner Geschäftsaktivitäten in der Region unterstützen.



„Wir investieren Ressourcen, um Publisher und Käufer in Frankreich weiter zu unterstützen, und Herr Lewkowicz ist eine Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung auf beiden Seiten der Branche, um unsere Position in diesem Markt zu festigen“, so Cristian Coccia, RVP Southern Europe bei PubMatic. „Die Expertise von Herrn Lewkowicz in der Leitung strategischer Initiativen, die die Omnichannel-Performance über mehrere Plattformen und Formate hinweg vorantreiben, macht ihn zu einem ausgezeichneten Kandidaten, um die Wachstumsziele von PubMatic in diesen Bereichen zu erreichen.“

Herr Lewkowicz kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Medien- und Werbebranche in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb und Kundendienst zu PubMatic. Zuvor hatte er verschiedene Managementpositionen inne, unter anderem als Managing Director bei Quantcast France, als Sales Director bei Orange Advertising und als angesehenes Mitglied des Vorstands des IAB France (Alliance Digitale).

„Ich habe die Entwicklung der Medien und der Werbung während meiner gesamten Laufbahn miterlebt und freue mich darauf, PubMatic dabei zu helfen, sein Omnichannel-Angebot für ein breiteres Publikum von Medieninhabern und Werbetreibenden zu erweitern“, so Franck Lewkowicz als Country Manager für Frankreich bei PubMatic. „Die erstklassige Technologie von PubMatic, die CTV-, Online-Video-, Display-, Mobile- und New-Commerce-Medienangebote umfasst, wird in Verbindung mit unserem engagierten Expertenteam in Frankreich zum Erfolg unseres programmatischen Angebots beitragen. PubMatic ist seit langem einer der größten Player in unserer Branche und nach dem Erfolg der jüngsten Produkteinführungen wie Activate – mit dem die Käufer die Kontrolle über ihre Media-Einkaufsstrategie erhalten und gleichzeitig mehr Einnahmen für die Publisher erzielen – freue ich mich sehr darauf, das Team auszubauen und das Beste für unsere Kunden zu erreichen.“

Emma Newman, CRO EMEA, kommentierte die Ernennung wie folgt: „Die Ernennung von Herrn Lewkowicz ist ein bedeutender Meilenstein in der voranschreitenden Expansion von PubMatic in dieser Region. Wir freuen uns, Herrn Lewkowicz in unserem EMEA-Team begrüßen zu dürfen. Sein beeindruckender Erfahrungsschatz und seine Beziehungen zur Industrie werden entscheidend dazu beitragen, unser kontinuierliches Wachstum zu beschleunigen.“

Vom Pariser Büro aus wird Herr Lewkowicz direkt an Cristian Coccia, RVP Southern Europe bei PubMatic, berichten.

Über PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen maximiert, indem es die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern digitaler Inhalte über das offene Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Vermarktern ermöglicht, den Return on Investment zu steigern und adressierbare Zielgruppen über Anzeigenformate und Geräte hinweg zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturbasierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse für unsere Kunden und setzen uns gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein.

