Investors House Oyj

Lehdistötiedote 17.11.2023 klo 7.30

Investors Housen tj Petri Roininen jatkaa SY:n Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtajana

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen jatkaa Suomen Yrittäjien Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2024. Roininen on huolissaan maan olemattomasta talouskasvusta.

’’Suomen talouskasvu on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta. Samalla kasvuhakuisten pk-yritysten määrä trendinomaisesti laskee. Viesti on selvä. Meidän on luotava maahan nykyistä paremmat kasvun kannustimet. Se on kestävin tapa saada maan talous kasvuun ja julkiset alijäämät alas’’, Roininen sanoo.

Roininen on toiminut valiokunnan ja sen edeltäjien puheenjohtajana viimeiset kuusi vuotta. Valiokuntien toimikausia pidennettiin vuodella.

Suomen Yrittäjien Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta käsittelee järjestön kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.

’’Yksi kasvua koskevista kärkituotteistamme on yrittäjille suunnattu pörssivalmennusohjelma. Siinä luodaan kasvuhaluisille yrittäjille valmiuksia mahdollista First North -listautumista varten. Haku neljännen kauden ohjelmaan päättyy marraskuun lopussa. Aikaisemmilta jaksoilta kuusi yrittäjää on listannut yrityksensä. Samalla on syntynyt noin 200 M€ makkina-arvoa. Teemme tätä talkootyönä suomalaisen yrittäjyyden, kasvun ja hyvinvoinnin puolesta’’, sanoo Roininen.

Helsinki 17.11.2023

Lisätiedot Petri Roininen, puh 00 761 9669