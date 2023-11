Bekaert: Rapport d’activités sur les neuf mois jusqu’à septembre 2023

Rapport d’activités sur les neuf mois jusqu’à septembre 2023

Performance résiliente sur des marchés exigeants; prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023

Bekaert a réalisé une performance résiliente au cours des neuf premiers mois de 2023, bien que nombre de nos marchés finaux connaissent encore des défis. Le chiffre d'affaires de € 3 355 millions (-13% par rapport à la même période en 2022) a été plus faible au cours de cette période, comme prévu, en raison de l'inversion de l'inflation des coûts des matières premières et de la normalisation des surcharges énergétiques lors des périodes précédentes, ainsi que de la baisse des volumes, partiellement compensée par un mix plus solide.

Bekaert continue de bénéficier de l'exécution de sa stratégie, la sélectivité des activités entraînant des améliorations au niveau des prix et du mix, ainsi qu'une excellente conversion des liquidités et discipline en matière de coûts. Le groupe progresse bien dans le développement de ses nouvelles plateformes de croissance et, avec la finalisation de la cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou, Bekaert poursuit son repositionnement sur des marchés à plus forte croissance et marge.

Faits marquants

Chiffre d'affaires consolidé de € 3 355 millions au cours des neuf premiers mois de 2023 (-13%) en raison de la fixation des prix reflétant la baisse des coûts des matières premières et de la baisse des volumes. La suppression progressive des précédentes augmentations de prix du fil machine et des surcharges énergétiques a réduit le chiffre d'affaires d'environ € 350 millions et la baisse des volumes globaux (-5%) a réduit le chiffre d'affaires d'environ € 180 millions au cours des neuf premiers mois. Les effets de change ont eu un impact d'environ € -110 millions. L'optimisation réussie des prix et du mix vers des produits à plus forte marge a permis d'augmenter le chiffre d'affaires d'environ € 150 millions.

Gestion continue et proactive des coûts pour soutenir les marges, y compris la fermeture d'une usine en Chine au troisième trimestre

Poursuite de la forte génération de flux de trésorerie, grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement, en particulier des stocks

Rubber Reinforcement - alors que la demande et l'occupation des usines ont été fortes en Chine, la faiblesse anticipée en Europe et en Amérique du Nord s'est traduite par une baisse des ventes

Specialty Businesses - performance mixte dans les sous-segments, avec une progression excellente des produits Dramix® sur les marchés cibles et de nouveaux contrats qui améliorent le mix, la commercialisation réussie des activités liées à l'hydrogène (Currento®), compensés par une demande plus faible dans les technologies de combustion et la filtration

BBRG - très forte croissance des activités câbles et de A-Cords, maintien d'un carnet de commandes élevé et augmentation significative de la demande d'Armofor®

Steel Wire Solutions - marchés de l'énergie et des services publics toujours solides en Amérique du Nord, avec des volumes plus faibles dans d'autres régions

Les plateformes de croissance continuent de progresser, avec un partenariat en cours de développement avec Toshiba dans le domaine de l'hydrogène par électrolyse et un partenariat avec ABB pour fournir des services de maintenance prédictive pour les systèmes de levage dans les mines

Mise en service d'un parc solaire de 12 MWp à Burgos, en Espagne

La cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou est désormais achevée

Perspectives

Malgré les défis dans beaucoup de nos marchés finaux, Bekaert continue de bénéficier d'une gestion active de la fixation des prix et du mix d'activités, ainsi que des initiatives de transformation de ces dernières années, qui continuent d'améliorer les marges opérationnelles, le flux de trésorerie et la résilience globale de l'entreprise. Bien que l'incertitude demeure pour l'exercice 2023, la direction anticipe actuellement:

Chiffre d'affaires consolidé d'environ € 4,3 milliards, reflétant l'inversion de l'inflation du coût des matières premières et la normalisation des surtaxes énergétiques de 2022

Marge EBITu comprise entre 8,5 et 8,7% (contre 8,2% l'année dernière)

Forte performance de la trésorerie pour l'année, grâce à la gestion continue du fonds de roulement





Le groupe s'attend à ce que l'environnement difficile de la demande se poursuive dans la plupart des régions au premier trimestre 2024. Bekaert continuera à concentrer ses efforts sur la gestion réussie de ces pressions, comme elle l'a fait jusqu'à présent en 2023. Le groupe poursuivra le renforcement de ses fondamentaux commerciaux et de sa résilience, et améliorera les opportunités de croissance, d'expansion des marges et de génération de flux de trésorerie. Aussi restons-nous confiants dans notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie.

