Bekaert: Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2023

Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2023

Veerkrachtige performantie in uitdagende markten; winstverwachting voor 2023

Bekaert heeft een veerkrachtige performantie geleverd in de eerste negen maanden van 2023 hoewel veel van onze eindmarkten uitdagend bleven. De omzet van € 3 355 miljoen (-13% ten opzichte van dezelfde periode in 2022) was zoals verwacht lager in deze periode, , door de terugdraai van de inflatie van de grondstofkosten en de normalisatie van de energietoeslagen van de vorige periodes, en door lagere volumes, gedeeltelijk gecompenseerd door een sterkere mix.

Bekaert blijft voordelen benutten van de uitvoering van haar strategie, met een businessselectie van activiteiten die prijs- en mixverbeteringen opleveren, naast een uitstekende kasconversie en kostendiscipline. De groep boekt ook goede vooruitgang in de ontwikkeling van haar nieuwe groeiplatformen en met de afronding van de verkoop van de activiteiten in de Staaldraadtoepassingendivisie in Chili en Peru, zet de groep haar herpositionering verder in markten met hogere groei en marges.



Hoofdpunten

Geconsolideerde omzet van € 3 355 miljoen in de eerste negen maanden van 2023 (-13%) gedreven door prijszetting als gevolg van lagere grondstofkosten en door lagere volumes Door de geleidelijke uitfasering van eerdere walsdraadprijsverhogingen en energietoeslagen daalde de omzet met ongeveer € 350 miljoen en door de lagere volumes (-5%) daalde de omzet met ongeveer € 180 miljoen in de eerste negen maanden. Valuta-effecten hadden een effect van ongeveer € -110 miljoen. Succesvolle focus op prijs- en mixoptimalisatie naar producten met hogere marges verhoogde de omzet met ongeveer € 150 miljoen

Voortdurend en proactief kostenbeheer om marges te ondersteunen, waaronder de sluiting van een fabriek in China in het derde kwartaal

Aanhoudend sterke kasstroomgeneratie door beter werkkapitaalbeheer, voornamelijk met betrekking tot voorraden

Rubberversterking - terwijl de vraag en de capaciteitsbenutting sterk waren in China, hebben de verwachte zwakte in Europa en Noord-Amerika geleid tot een lagere omzet

Specialty Businesses - gemengde prestaties in de subsegmenten, met excellente vooruitgang van Dramix® producten in doelmarkten en in nieuwe projecten die de mix verbeteren en door de succesvolle commercialisering van waterstofactiviteiten (Currento®), tenietgedaan door een zwakkere vraag in verbrandingstechnologieën en filtratie

BBRG - zeer sterke groei in zowel het kabel- als in het A-cords subsegment, aanhoudend hoog orderboek en aanzienlijk toegenomen vraag naar Armofor®

Staaldraadtoepassingen - blijvend sterke energie- en nutsmarkten in Noord-Amerika, met lagere volumes in andere regio's

De groeiplatformen blijven progressie maken door partnerschappen te ontwikkelen met Toshiba in waterstofelektrolyse en met ABB voor de levering van predictieve onderhoudsdiensten voor hijssystemen in mijnen

Ingebruikname van een 12 MWp zonne-energiecentrale in Burgos, Spanje

De recent afgeronde verkoop van de Staaldraadtoepassingensactiviteiten in Chili en Peru

Vooruitzichten

Ondanks de uitdagingen in veel van onze eindmarkten blijft Bekaert voordeel halen uit het actief beheren van prijszetting en business mix en uit de transformatie-initiatieven van de afgelopen jaren, die de operationele marges, de kasstroom en de globale veerkracht van de groep blijven verbeteren. Hoewel er onzekerheid blijft bestaan voor het boekjaar 2023, verwacht het management op dit moment:

Geconsolideerde omzet van ongeveer € 4,3 miljard. Deze omzet weerspiegelt een terugdraai van de grondstoffenkostinflatie en de normalizatie van de energietoeslagen van 2022

EBITu marge tussen 8,5 - 8,7% (hoger dan 8.2% van vorig jaar)

Sterke kasresultaten voor het jaar, gedreven door continue beheersing van het werkkapitaal



De Groep verwacht dat de uitdagende marktomgeving in de meeste regio's zal aanhouden tot in het eerste kwartaal van 2024 en Bekaert zal zich blijven richten op het succesvol managen van deze druk, zoals het tot nu toe heeft gedaan in 2023. De groep zal haar business fundamenten en veerkracht verder versterken en de opportuniteiten voor groei, margeverhoging en kasstroomgeneratie verder verbeteren, en daarom blijven we vertrouwen hebben in ons vermogen om de strategie uit te voeren.

Bijlage