S&P Global Ratings relève la notation d’Elis

au niveau « Investment Grade » BBB-

Saint-Cloud, le 17 novembre 2023 – Elis annonce que l’agence de notation S&P Global Ratings (S&P) a relevé la note de crédit long terme du Groupe à BBB- avec perspective stable. La note de crédit des financements EMTN est également relevée de BB+ à BBB-.

Cette notation Investment Grade reflète la solidité financière du Groupe ainsi que ses perspectives d’amélioration de marge, d’accélération de génération de trésorerie et de désendettement supplémentaire. Il récompense également la grande robustesse du modèle économique d’Elis, largement démontrée pendant la pandémie.

Xavier Martiré, Président du Directoire d’Elis, a déclaré : « Je me félicite de ce relèvement de la notation de crédit d’Elis par S&P. Il récompense les nombreuses réussites opérationnelles du Groupe, et reflète la confiance de l’agence dans la solidité financière et dans la stratégie d'Elis. Le Groupe veillera à maintenir une politique financière visant à rester dans la catégorie Investment Grade tout en poursuivant sa stratégie de croissance rentable, dans un souci permanent de création de valeur pour ses actionnaires. »

Elis dispose désormais des notations BBB- attribuée par S&P assortie d’une perspective stable, Ba1 par Moody’s assortie d’une perspective positive et BBB (low) par DBRS assortie d’une perspective positive.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

