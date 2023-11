TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q3 2023

Selskabsmeddelelse

Nr. 182/2023

Tvis, 17. november 2023



Kvartalsrapport Q3 2023 (1. juli – 30. august)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2022 – AUBO Production A/S er inkl. i tallene pr. 3. juli 2023)

3. kvartals resultater bekræftet og forventninger fastholdt.

CEO Torben Paulin:

” Som anført i vores selskabsmeddelelse nr. 181 dateret 18. oktober 2023, havde salget i 3. kvartal og or-dreindgangen i den første halvdel af oktober ikke mødt vores forventninger, på trods af en positiv udvikling i B2C salget i især Svane Køkkenet brandet, og som et resultat heraf justerede vi omsætningsforventningerne for 2023. Salget og ordreindgangen har siden meddelelsen udviklet sig i tråd med vores justerede forventninger.

I 3. kvartal steg den underliggende bruttomargin svagt sammenlignet med 2. kvartal, drevet af et forbedret salgsmix på grund af AUBO opkøbet, hvilket dog ikke var nok til at opveje den negative effekt fra det lavere salg.

Som et resultat af de svagere markedsforhold har vi, som tidligere angivet, som en forebyggende foranstaltning, besluttet at øge vores hensættelse til potentielle tab på vores tilgodehavender med DKK 5,4 millioner i kvartalet.

Som vi tidligere har kommunikeret, overvurderede 2023 budgettet de forventede transitindtægter som modtages fra 3. parts leverandører og i kvartalsrapporterne for 1. kvartal og 2. kvartal blev de for høje budgettal brugt til at estimere de aktuelle indtægter. Dette blev rettet i 3. kvartal (DKK 6,6 millioner) og påvirkede også helårs resultat forventningerne negativt med ca. DKK 10 millioner.

I selskabsmeddelelse nr. 181 dateret d. 18. oktober 2023, justerede vi forventningerne for 2023 på grund af de svagere markedsforhold, højere hensættelse til potentielle tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og korrektion af transit indtægter. Salget har siden udviklet sig i tråd med vores reviderede forventninger; hvorfor vi fastholdt vores forventninger: en helårs omsætning på DKK 1.040 – 1.090 millioner og en justeret EBIT i niveauet 40 – 50 millioner.

For at afbøde virkningen af det svagere marked har vi gennemgået vores omkostningsbase på alle områder for at sikre, at koncernen kan forbedre driftsmarginerne fremadrettet. Som et resultat af dette har vi i november 2023 yderligere reduceret vores funktionærstab med 20 fuldtidsansatte.

For at skabe fuld transparens omkring vores produkters miljømæssige påvirkning i hele deres levetid, har vi i 3. kvartal offentliggjort 3.parts godkendte og validerede Miljøvaredeklarationer, også kaldet EPDer. Disse dækker alle laminat bordplader produceret af TCM gruppen samt størstedelen af skabe produceret for og solgt gennem kæderne Svane Køkkenet, Tvis Køkken og Nettoline. Som den første køkkenproducent i Skandinavien er der data for alle faser af livscyklussen for vores produkter.”

På trods af reduktionen i indtjeningen for 2023 overholder TCM Group, og vil fortsat overholde de covenants, der er inkluderet i de eksisterende finansieringsaftaler for TCM Group.

Som anført selskabsmeddelelse nr. 167 dateret 19. juni 2023 er dele af købsprisen for aktierne i AUBO Production A/S forbundet med resultaterne i virksomheden og som et resultat af de nuværende markedsforhold vil den forventede fremtidige earn-out betaling være lavere. (dvs. dagsværdien af earn-out forpligtelsen er blevet reduceret).

Finansielle nøgletal 3. kvartal 2023

Omsætningen blev DKK 257,6 millioner (DKK 265,0 millioner) svarende til et omsætningsfald på 2,8%.

Justeret EBITDA DKK 10,8 millioner (DKK 25,4 millioner). Justeret EBITDA margin var 4,2% (9,6%).

Justeret EBIT DKK 2,5 millioner (DKK 20,6 millioner). Justeret EBIT margin var 1,0% (7,8%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 0,7 million (DKK 4,7 millioner). Engangsposter inkluderede omstruktureringsomkostninger.

EBIT DKK 1,8 millioner (DKK 15,9 millioner), svarende til en EBIT margin på 0,7% (6,0%).

Periodens resultat på DKK -1,7 millioner (DKK 9,7 millioner).

Frie pengestrømme var negative med DKK 16,5 millioner (positivt DKK -6,3 millioner).

Cash conversion ratio var 88,1% (54,9%).

Finansielle nøgletal 1. halvår 2023

Omsætningen blev DKK 795,3 millioner (DKK 871,2 millioner) svarende til en omsætningsfald på 8,7%.

Justeret EBITDA DKK 56,2 millioner (DKK 99,2 millioner). Justeret EBITDA margin var 7,1% (11,4%).

Justeret EBIT på DKK 37,8 millioner (DKK 85,7 millioner). Justeret EBIT margin var 4,8% (9,8%).

Engangsposter havde en negativ indvirkning på DKK 5,2 millioner (DKK 6,5 millioner).

EBIT på DKK 32,7 millioner (DKK 79,2 millioner), svarende til en EBIT margin på 4,1% (9,1%).

Periodens resultat DKK 15,9 millioner (DKK 58,6 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -19,9 millioner (DKK -12,7 millioner).

Finansielle forventninger for helåret 2023 er en omsætning i niveauet DKK 1.040-1.090 millioner og et justeret EBIT i niveauet DKK 40-50 millioner (inkl. AUBO Production A/S fra 3. juli 2023).

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret fredag den 17. november 2023 kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/kjgzgvp5

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register.vevent.com/register/BIa56dd60898794c4c8eabf4e254ca5ee7

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

